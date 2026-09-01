PlayStation 5 ahora tiene televisión gratis con más de 100 canales y programas: desde The Walking Dead hasta Death Note

La nueva función de televisión gratuita y en vivo se encuentra disponible únicamente en PS5. (PlayStation)

Guardar

Sony incorporó televisión gratuita en la consola PlayStation 5, con acceso a más de 100 canales en vivo y contenidos a demanda desde el propio dispositivo, sin necesidad de una suscripción paga.

La nueva función llamada Live TV se integra en la pestaña Media y permite explorar programación de películas, series, anime, deportes en vivo, noticias, clima y otros formatos, con nuevos canales y contenido que se irán sumando con el tiempo, según PlayStation.

PUBLICIDAD

De momento, esta experiencia se encuentra disponible en Estados Unidos. “Estamos trabajando para expandir la experiencia a Canadá y continuaremos explorando otras regiones”, señaló PlayStation.

La oferta incluye canales de películas gratuitas. (PlayStation)

Cómo acceder a TV gratuita en PS5

Live TV en PS5 está disponible directamente desde la pestaña Media de la consola. Para empezar a ver, hay que abrir Media, seleccionar Live TV y conectar la cuenta de PlayStation.

PUBLICIDAD

Según la información del servicio, también se requiere una cuenta de Sony Pictures CORE, aunque se puede vincular una cuenta existente para acceder.

Qué canales están incluidos

Entre los canales y contenido que aparecen destacados por PlayStation figuran:

Películas: películas gratuitas de acción, terror, ciencia ficción y más, con canales como MovieSphere de Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits y Cinevault.

Programas de televisión: Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA y Fear Factor, además de Ice Road Truckers de HISTORY de A+E.

Los usuarios pueden acceder al contenido solo si cuentan con una consola PS5. (PlayStation)

Anime: Sailor Moon, Hunter x Hunter, Death Note y más, incluyendo los canales exclusivos Black Clover y los canales de Box Sets de Crunchyroll.

Deportes : programación deportiva de FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC y más, que abarca MMA, fútbol americano, hockey, automovilismo, golf, boxeo y fútbol.

Noticias y Clima : Cobertura nacional, local e internacional, incluyendo NBC News Now, Fox Weather y LiveNOW de FOX.

Programación especializada y de creadores : programación que incluye Hot Ones, The Ringer de Spotify, Futcrunch, Idle Mode, comedia, deportes de acción, videojuegos, deportes electrónicos y otros contenidos creados por sus propios autores.

Programación adicional : descubre videojuegos y deportes electrónicos, entretenimiento creado por autores, documentales, podcasts y otros programas especializados.

PlayStation evalúa agregar más regiones habilitadas para la función de Live TV. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Sony no producirá más discos para videojuegos

El anuncio de Live TV para PlayStation 5 se conoció después de que Sony comunicara que dejará de fabricar discos para los nuevos videojuegos de PlayStation a partir de enero de 2028.

PUBLICIDAD

Desde entonces, los lanzamientos pasarán a distribuirse solo en formato digital, tanto a través de PlayStation Store como mediante distribuidores autorizados. La decisión no alcanzará a los juegos ya publicados ni a los que se editen en físico antes de esa fecha.

La compañía justificó el cambio al sostener que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los soportes físicos.

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, indicó la empresa.

Sony dejará de producir discos para videojuegos. REUTERS/Issei Kato/File Photo

“Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad”, agregó la compañía.

PUBLICIDAD

Sony también afirmó que seguirá enfocando recursos para impulsar la innovación en el acceso a los juegos y que mantendrá opciones de compra mediante distribuidores autorizados y la tienda oficial.

“Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de juego de clase mundial a nuestra comunidad y les agradecemos su continuo apoyo”, cerró el comunicado.

La novedad se conoció poco después de que se confirmara que GTA VI se venderá en formato físico, pero sin disco: la caja traerá únicamente un código de descarga. Las copias físicas estarán disponibles desde el 12 de noviembre de 2026, una semana antes del lanzamiento oficial, previsto para el 19 de ese mes.

PUBLICIDAD

Esa misma fecha marcará el inicio de la precarga, que permitirá a quienes tengan una copia física o una reserva digital comenzar a descargar el juego con anticipación.