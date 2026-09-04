La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

El hombre, que formó parte del equipo de seguridad del empresario, salió al cruce de la heredera (Video: Intrusos-América TV)

Guardar

Luego de que Marta Fort contara en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe) que cuando era niña utilizaba un iPad para tomar fotos de custodios, actores y productores a quienes, según sus palabras, veía sustraer objetos valiosos en la vivienda familiar, Willy —quien fuera un histórico miembro del equipo de seguridad de Ricardo Fort— respondió enérgicamente a sus dichos. Durante un intercambio con clima tenso en vivo en Intrusos (América TV), el antiguo jefe de seguridad negó las afirmaciones de la joven y alertó acerca de las consecuencias reales que esas declaraciones tienen para trabajadores que aún se desempeñan en el sector.

“Que yo jugaba a ser investigadora. O sea, yo tenía el iPad que me ha regalado mi viejo y, en vez de jugar a los jueguitos, le sacaba fotos a mis seguridades y a la gente del elenco. Con mi hermano les sacaba fotos a la gente haciendo cosas raras”, había contado Marta en el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Y, si bien no quiso dar muchos detalles, reveló que esa información se la contaba a Gustavo Martínez, su padrino, que era el encargado de tomar una decisión en base a la información que había conseguido la influencer.

PUBLICIDAD

“Es ridículo pensar que había una nenita sacando fotos mientras alguien agarraba algo”, respondió Willy ante el cronista del ciclo de América TV. El custodio argumentó que la versión de la heredera también pinta a su padre como un ingenuo: “También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada”. Y fue tajante respecto de cómo habría reaccionado Fort ante una situación de ese tipo: “Volaría automáticamente, no hay chance”.

Willy aclaró que no se sintió personalmente aludido, ya que Marta habría diferenciado entre la custodia de los hijos y la del propio Ricardo. “Éramos diferente la custodia de los nenes y la custodia de Ricardo en sí”, precisó. Sin embargo, reconoció que el tema lo afectó: “Me sensibilizó por alguna cuestión”. Quienes sí quedaron en el centro de las acusaciones, según su lectura, son los integrantes del equipo que acompañaba a los menores, personas que hoy siguen en actividad y cuya reputación puede verse comprometida.

PUBLICIDAD

La hija de Ricardo aseguró que de pequeña investigaba a los trabajadores de sus casa y, en más de una ocasión, los vio robando (Video: PH: Podemos Hablar)

El punto más sensible de su descargo apuntó, precisamente, a las consecuencias laborales. “Esa gente está actualmente en el mercado laboral y esa sospecha o acusación tan livianamente tirada pone en riesgo totalmente el trabajo”, señaló. Para Willy, la búsqueda de repercusión mediática no justifica exponer a quienes dependen de su nombre para conseguir empleo en el sector: “Por quedar gracioso, por un puntito más de rating, generás un daño al laburante”.

El exjefe de seguridad también cuestionó el origen de esos recuerdos, a los que calificó de “implantados” y sostenidos siempre bajo “una línea igual”. Con evidente emoción, repasó los distintos tramos que vivió junto al empresario: “Conocí la época que estaba a punto de explotar, conocí el boom, conocí la debacle, conocí la enfermedad y conocí el cierre”. Ese cierre, según relató, lo organizó el propio equipo de seguridad cuando nadie más lo hizo: “No se quería hacer ningún tipo de entierro ni ceremonia, nada. Todo lo que fue armado por nosotros”.

PUBLICIDAD

Willy recordó además que el grupo atravesó junto a Fort momentos económicos muy difíciles sin abandonarlo. “Todos hemos ayudado. ¿Quién lo sabe? No creo que le hayan contado a los hijos las cosas que por ahí hicimos nosotros”, reflexionó. Cerró su descargo con una semblanza humana del mediático: lo describió como alguien con conciencia social, que disfrutaba recorrer el Conurbano y compartir con la gente común. “Que alguien le cuente lo que fue el padre”, concluyó.