Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitará fondos desde el lunes para ampliar la oferta de los bancos

La semana que viene comenzarán las licitaciones de plazos fijos UVA del FGS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Javier Milei comenzará a licitar los plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que los bancos se fondeen y otorguen nuevos créditos hipotecarios a partir del próximo lunes 7 de septiembre, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

En un principio, la primera colocación de los recursos del FGS estaba pautada para esta semana. Sin embargo, por motivos operativos terminó trasladándose al 7 de septiembre. Se espera que en las próximas horas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunique los detalles de la licitación.

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La subasta será por $200.000 millones y buscará que las entidades financieras amplíen la oferta de créditos hipotecarios. Los bancos dispondrán de 90 días corridos para colocar ese dinero en préstamos, con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual.

La iniciativa, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé convocatorias sucesivas por el mismo importe hasta completar un total de 2 billones de pesos. El FGS invertirá los fondos en plazos fijos UVA de largo término constituidos en los bancos que resulten seleccionados. A cambio, esas entidades deberán destinar el financiamiento a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

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$2 billones provenientes del FGS se utilizarán para impulsar nuevos créditos hipotecarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún participante podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. En esta primera instancia, eso implica que una entidad podrá solicitar como máximo $40.000 millones de los $200.000 millones disponibles. Después de constituir el depósito, tendrá plazo hasta el 1° de diciembre para transformar esos recursos en nuevos préstamos hipotecarios.

El esquema ofrecerá dos plazos de depósito ajustados por UVA y una tasa adicional. El primer tramo será a un año, con un rendimiento mínimo de UVA más 2,50 por ciento. El segundo tendrá una duración de cinco años y una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento.

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Los créditos financiados con esta línea tendrán condiciones predefinidas: la tasa no podrá exceder UVA más 7,50% anual, el plazo deberá ser de al menos 15 años y el monto máximo será de 150.000 UVA, equivalente a poco más de USD 200.000. Los préstamos solo podrán aplicarse a operaciones vinculadas con una primera vivienda.

La letra chica

La Comunicación “A” 8475 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que el organismo monetario actuará como colaborador técnico y operativo de la Anses, que administra el FGS. Los fondos adjudicados deberán dirigirse en forma exclusiva a créditos para la compra, construcción o mejora de primera vivienda de personas humanas.

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La licitación se instrumentará a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, en la rueda LIC2. El mecanismo será de precio múltiple: las entidades financieras presentarán sus posturas con una tasa de interés y las ofertas se ordenarán de mayor a menor tasa nominal anual.

Si hubiera más de un tramo, el BCRA distribuirá el monto de la licitación según la participación de las ofertas recibidas en cada uno. Luego, dentro de cada segmento, aceptará las propuestas en orden descendente de tasa. Si varias entidades ofertan la tasa de corte y los montos superan el cupo disponible, la asignación será proporcional entre los adjudicatarios.

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El programa contempla dos alternativas. El primer tramo será a un año, a una tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50 por ciento. El segundo será a cinco años, con UVA más un spread mínimo de 4,50 por ciento.

El Banco Central actuará como colaborador técnico y operativo de la Anses. (Foto: Reuters)

Cada propuesta deberá ser de al menos 1.000 millones de pesos. A la vez, ningún banco podrá ofertar, en conjunto, más del 20% del monto que se licite.

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La norma impone límites sobre los créditos que cada banco podrá otorgar con el financiamiento adjudicado. La tasa no podrá superar UVA más 7,50% de tasa nominal anual, cada préstamo tendrá un máximo de 150.000 UVA y el plazo no podrá ser inferior a 15 años.

Además, el monto asignado a cada entidad estará sujeto a tres restricciones: no podrá superar el equivalente al 2% de su Responsabilidad Patrimonial Computable; tampoco podrá exceder el 20% de su cartera vigente de créditos hipotecarios al momento de la licitación; y deberá respetar la línea máxima de crédito que le haya asignado el FGS.

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A quiénes apunta el esquema

El programa está diseñado para financiar créditos hipotecarios de familias con capacidad de afrontar cuotas cercanas a $865.000 mensuales. Durante la presentación oficial del plan, Caputo, señaló que el préstamo promedio ronda los $114 millones y estimó que, con un fondeo total de $2 billones, la iniciativa podría alcanzar a entre 17.000 y 18.000 hogares.

Para ejemplificar el perfil de los potenciales beneficiarios, el funcionario tomó como referencia una vivienda valuada en USD 106.000. Bajo el supuesto de que los bancos financian hasta el 75% del precio, el crédito sería de unos USD 80.000, equivalentes a alrededor de 114 millones de pesos.

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El titular del Palacio de Hacienda explicó que, con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial ascendería a 865.000 pesos. Si ese pago representara el 25% de los ingresos netos del hogar, la familia debería percibir $3.460.000 mensuales.

Con un ingreso neto promedio de $1.800.000 por persona, el esquema apunta, según la estimación expuesta por el ministro, a parejas jóvenes que puedan reunir dos salarios para acceder al financiamiento destinado a primera vivienda.