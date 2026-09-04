El Salvador

La diputada de oposición Claudia Ortiz denuncia un proceso en su contra para ser expulsada del partido Vamos en El Salvador

La única diputada propietaria del partido dice que el Tribunal de Honor la dejó fuera de juego en plena contienda. Apunta a posibles conflictos de interés y pide que la militancia decida la conducción

Diputada Claudia Ortiz de El Salvador, líder de la oposición al presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa.
La diputada Claudia Ortiz es líder entre la oposición salvadoreña dentro de la Asamblea Legislativa.
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La diputada opositora Claudia Ortiz denunció este viernes que enfrenta un proceso interno que busca su expulsión del partido Vamos, en medio de la disputa que mantiene con la dirigencia por el desarrollo de las elecciones internas y la conducción de la organización en El Salvador.

Ortiz, única diputada propietaria de Vamos en la Asamblea Legislativa, afirmó que fue notificada de una denuncia ante el Tribunal de Honor y Disciplina, que además suspendió sus derechos como afiliada. Según expuso en un comunicado dirigido a la militancia, la medida le impide ejercer como integrante del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) y participar en la elección interna de autoridades partidarias.

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La legisladora sostuvo que la decisión llegó durante la campaña de una planilla que lidera para competir en los comicios internos. “Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, expresó Ortiz, quien reclamó que la militancia pueda definir a la futura dirigencia.

Ortiz sostuvo que la denuncia en su contra fue presentada durante la campaña de la planilla que lidera para competir en los comicios internos de Vamos./ (Redes sociales de Claudia Ortiz)
Ortiz sostuvo que la denuncia en su contra fue presentada durante la campaña de la planilla que lidera para competir en los comicios internos de Vamos./ (Redes sociales de Claudia Ortiz)

La diputada aseguró que el Tribunal de Honor está integrado solo por dos personas y señaló que ambas tendrían vínculos con integrantes de la lista rival. De acuerdo con su denuncia, una de las integrantes del organismo tuvo afinidad con la actual secretaria general, Cesia Rivas, y fue candidata de la planilla que compite contra la encabezada por Ortiz. La otra persona, añadió, es esposo de una candidata de esa misma nómina.

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Quienes tienen vínculos directos con las personas que compiten contra la planilla que lidero no pueden decidir sobre mi permanencia en el partido”, afirmó la diputada. Ortiz exigió que los miembros a los que atribuye conflictos de interés se aparten del expediente y rechazó la suspensión de sus derechos partidarios.

En respuesta a la denuncia de Ortiz, el Tribunal de Honor y Disciplina del partido Vamos difundió un comunicado en el que evitó referirse de forma directa al caso. El órgano indicó que una denuncia no implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad o culpabilidad y que la persona señalada tiene derecho a conocer los hechos, ejercer su defensa y contar con un procedimiento imparcial.

El Tribunal de Honor y Disciplina de Vamos respondió que una denuncia no implica culpabilidad y aseguró el derecho de defensa y un procedimiento imparcial. /(Redes del partido Vamos)
El Tribunal de Honor y Disciplina de Vamos respondió que una denuncia no implica culpabilidad y aseguró el derecho de defensa y un procedimiento imparcial. /(Redes del partido Vamos)

La instancia partidaria sostuvo que actúa con independencia, bajo los estatutos y la normativa interna. También señaló que no hará comentarios públicos sobre el contenido, las personas involucradas o el estado de expedientes que aún se encuentren bajo su conocimiento.

La disputa se arrastra desde las internas de julio

La controversia ocurre después de varios cuestionamientos públicos de Ortiz a las elecciones internas para elegir candidatos a diputados y alcaldes de cara a los comicios de 2027. A comienzos de julio, la diputada criticó la aplicación de criterios de evaluación que, según afirmó, no habían sido consensuados, una depuración del padrón de afiliados sin reglas claras y la adopción de un sistema de votación digital remota.

El 12 de julio, cuando se realizó la jornada interna, Ortiz denunció que los afiliados no habían podido votar a las 2:00 de la tarde, pese a que el proceso estaba anunciado para iniciar a las 8:00 de la mañana. También cuestionó que los cambios de horario se informaran por grupos de WhatsApp que, según dijo, no incluían a todos los miembros del partido.

La diputada Ortiz ha cuestionado en diferentes ocasiones las decisiones del partido oficialista Nuevas Ideas al interior de la Asamblea Legislativa. /(REUTERS/ Jose Cabezas)
La diputada Ortiz ha cuestionado en diferentes ocasiones las decisiones del partido oficialista Nuevas Ideas al interior de la Asamblea Legislativa. /(REUTERS/ Jose Cabezas)

El secretario de la Comisión Electoral Permanente, Fredy Blanco, sostuvo ese día que la votación virtual había comenzado a las 9:00 de la mañana y que permanecería habilitada hasta las 6:00 de la tarde, con el argumento de facilitar la participación de salvadoreños residentes en el exterior. Más tarde, Vamos reconoció problemas técnicos, aunque señaló que la militancia continuaba votando.

Ortiz también respaldó una carta de dirigentes y afiliados que pidió convocar elecciones para renovar a las autoridades partidarias. El documento cuestionó la coordinación interna y procedimientos que consideró inequitativos durante la selección de candidaturas. La diputada planteó que el período de la actual conducción vencerá el 25 de septiembre de 2026.

Cesia Rivas, secretaria general de Vamos y suplente de Ortiz en la Asamblea, defendió las internas y afirmó que no recibió recursos de apelación contra sus resultados. La dirigencia sostuvo que algunas precandidaturas fueron rechazadas por criterios relacionados con honorabilidad o formación.

En conclusión, la denuncia presentada este 4 de septiembre abre una nueva etapa en la disputa. Ortiz anticipó que defenderá su derecho a competir y el de los afiliados a decidir quiénes conducirán al partido.

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