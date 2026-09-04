Cultura

El escritor peruano Mario Montalbetti obtuvo el Premio José Donoso, uno de los máximos galardones literarios de la lengua española

El jurado de la distinción otorgada por Universidad de Talca, Chile, eligió por unanimidad al poeta y ensayista, uno de los autores más relevantes de la literatura contemporánea en español

Mario Montalbetti
El poeta peruano Mario Montalbetti en la Feria Internacional del Libro de Santiago 2018 (Wikipedia)
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El escritor peruano Mario Montalbetti obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026, distinción que otorga la Universidad de Talca a las trayectorias más destacadas de la literatura en español y portugués. El jurado internacional votó por unanimidad a favor del poeta, lingüista y ensayista en la edición número 25 del galardón, uno de los más relevantes de Sudamérica.

“Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”, dijo Montalbetti tras conocer el fallo. “Agradezco a la Universidad de Talca, al jurado por supuesto, y agradezco la hospitalidad de una serie de amigos chilenos, intelectuales, poetas y la hospitalidad afectiva también, que siempre me han demostrado. Porque creo que sin esa hospitalidad hubiera sido casi imposible llegar a este punto”, agregó el autor.

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El acta del fallo, difundido este viernes por la tarde, sustentó el reconocimiento en “la calidad, originalidad y consistencia” de la obra de Montalbetti, además de “la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas”. El documento destacó también la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea y el modo en que su obra fortaleció el patrimonio literario y cultural de la región.

El jurado estuvo integrado por Christopher Domínguez Michael, de México; Andrés Ferrada Aguilar, de la Universidad de Playa Ancha, en Chile; Eva Valero, de la Universidad de Alicante, en España; y Florencia Garramuño, de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Lo encabezó la escritora chilena Diamela Eltit, ganadora del Premio Nacional de Literatura en 2018, quien señaló que “lo más importante siempre es la obra, cómo está estructurada, dónde apunta y el reconocimiento que adquiere a nivel internacional”.

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Una obra que interroga los límites del lenguaje

Montalbetti es reconocido como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en español. Poeta, ensayista y lingüista, es reconocido como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en español. Su obra combina poesía, reflexión sobre el lenguaje y pensamiento crítico, y ha sido leída y estudiada en diversos países de América Latina y Europa. Entre sus libros más difundidos figuran Perro negro, 31 poemas, Fin desierto, Llantos elíseos, Cinco segundos de horizonte, Notas para un seminario sobre Foucault y Simio meditando, junto con ensayos como Cajas, El pensamiento del poema y Sentido y ceguera del poema.

“La poesía tiene que ver con encontrarle sinsentido al sentido”, definió el año pasado en diálogo con la agencia EFE. “Hay poetas que todavía confían mucho en que el lenguaje sirve para comunicarnos. Tal vez lo haga o tal vez no. A mí no me interesa la poesía que alude a la transmisión de ciertos contenidos puramente semánticos, sino la que examina realmente las posibilidades y bordes del lenguaje, la que se vuelve peligrosa”, reflexionó.

Un premio que cumple 25 ediciones

El Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, creado en 2001 en homenaje al escritor chileno José Donoso, distingue anualmente a autores de poesía, narrativa, teatro o ensayo originarios de América Latina, España o Portugal. La organización corre por cuenta de la Universidad de Talca, con la colaboración del Banco Santander desde la primera edición.

Víctor Brangier, director del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, remarcó el papel de la distinción en el posicionamiento internacional de la institución: “El sello adquirido por la Universidad de Talca en estos 25 años, con su apoyo irrestricto a la literatura, bajo el paraguas del premio José Donoso, es un gran aporte para la institución, su internacionalización y con claro sello de apoyo a las humanidades”.

La coordinadora del galardón, María Teresa Cárdenas, describió el proceso de deliberación del jurado como una experiencia de aprendizaje: “Poder conocer cada una de las miradas de los jurados sobre la creación literaria de otros, sobre los aspectos que se deberían tomar en cuenta, con deliberaciones muy intensas, con bastante debate fue, para mí, una experiencia de aprender mucho”.

Entre los ganadores más recientes del premio figuran la peruana Carmen Ollé, distinguida en 2025; la argentina Mariana Enriquez, en 2024; la chilena Lina Meruane, en 2023; la también argentina Samanta Schweblin, en 2022; y la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, en 2021.

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