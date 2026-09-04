La ACLAV anunció un cambio de era en el voleibol argentino con la creación de la Superliga: “Queremos una competencia más atractiva”

El máximo torneo de clubes cambiará su nombre a partir de la próxima temporada (Créditos: @voleyaclav/Instagram)

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La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) cambiará desde la temporada 2026/27 el nombre comercial del principal certamen masculino de clubes del país, que dejará de presentarse como Liga de Voleibol Argentina para pasar a ser Superliga Argentina de Voleibol, en una reforma que busca reforzar su identidad, mejorar su posicionamiento y aumentar el valor que la competencia genera para clubes, jugadores, patrocinadores, medios y audiencias.

La entidad informó además que en las próximas semanas comenzarán a conocerse nuevas novedades de esta etapa y se desplegará de manera progresiva un nuevo paquete gráfico, que mostrará la identidad renovada en plataformas, contenidos y distintos puntos de contacto de la competencia. Cabe destacar que UPCN San Juan Vóley es el vigente ganador del campeonato, luego de haber derrotado al tricampeón Ciudad Vóley.

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La modificación no se limita a una nueva denominación. Según explicó la organización, forma parte de un proceso integral de fortalecimiento orientado a consolidar una marca más reconocible, ampliar su atractivo para patrocinadores y medios de comunicación y dar más visibilidad a los clubes que integran la máxima categoría del voleibol argentino.

La ACLAV sostuvo que esta nueva etapa apunta a acompañar el crecimiento del torneo dentro y fuera de la cancha. El objetivo, de acuerdo a la Casa Madre, es fortalecer la difusión de los clubes y de los protagonistas del nivel más alto del vóley nacional.

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El presidente de la entidad, Jorge Vivas, definió el cambio como una transformación más amplia que un simple rebranding. “La Superliga representa una evolución de nuestra principal competencia. No estamos hablando solamente de una nueva denominación, sino de una nueva etapa en la forma en que queremos posicionar y proyectar al voleibol argentino. Queremos una competencia cada vez más atractiva, con mayor visibilidad y capaz de generar más valor para nuestros clubes, jugadores, sponsors y audiencias”.

La organización planteó que la Superliga Argentina de Voleibol debe expresar una competencia en evolución integral. Ese proceso, indicó, abarca la manera en que la máxima categoría se posiciona, se comunica y construye valor alrededor de sus clubes, sus jugadores y todo el ecosistema que la rodea.

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Como parte de ese trabajo, la ACLAV desarrolla esta etapa junto a The Sports Office. La tarea conjunta se concentra en el posicionamiento de la Superliga, la comunicación, la prensa y la construcción de una marca con mayor capacidad para generar visibilidad, conectar con nuevas audiencias y ampliar oportunidades para la competencia.

El director ejecutivo de la ACLAV, Rodrigo Cason, explicó que la meta es que el cambio atraviese toda la presentación pública del torneo. “El desafío es que esta evolución pueda verse reflejada en todos los puntos de contacto de la Superliga. La nueva identidad tiene que acompañar una forma más integral de presentar, comunicar y proyectar la competencia, fortaleciendo su vínculo con clubes, medios, marcas y audiencias”.

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Cabe recordar que la ACLAV es la responsable de la gestión, la organización, la administración y la comercialización de ese campeonato. Desde ese rol, articula el desarrollo de la competencia y trabaja con los clubes de la categoría en la construcción y el fortalecimiento de su propuesta deportiva, institucional y comercial.