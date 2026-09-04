Panamá y Ecuador evalúan intercambio de trabajadores y cooperación energética

El presidente panameño, José Raúl Mulino llegó este viernes a Guayaquil para cumplir una visita oficial de un día por invitación de Daniel Noboa. Cortesía Presidencia de Panamá

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a Guayaquil para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, en una visita de un día.

La agenda bilateral incluye seguridad, comercio, inversiones, migración, energía e intercambio de información financiera.

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Mulino arribó a la Base Aérea Simón Bolívar, donde fue recibido por autoridades ecuatorianas y representantes diplomáticos. Antes del viaje, el mandatario panameño explicó que Noboa lo había invitado a compartir un almuerzo y conversar sobre asuntos de interés común para ambos países.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer”, afirmó Mulino. El presidente advirtió que existe una amenaza latente que continúa incrementándose y requiere unir esfuerzos regionales.

Uno de los principales asuntos será la cooperación contra las organizaciones criminales, las mafias y el narcoterrorismo. Noboa adelantó que ambos gobiernos buscan ampliar el intercambio de datos entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador y organismos reguladores bancarios de los dos países.

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Antes del encuentro con Mulino, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa adelantó que uno de los temas sería el empleo circular, una modalidad que permitiría movilizar trabajadores temporalmente según las necesidades productivas de cada país. EFE/ Lenin Nolly

La coordinación pretende facilitar la identificación de operaciones sospechosas, movimientos financieros y posibles vínculos con estructuras delictivas transnacionales.

Panamá y Ecuador enfrentan el uso de puertos, sistemas logísticos y circuitos comerciales por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos conexos.

Esta semana, los estamentos de seguridad panameños decomisaron 290 paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Ecuador y con destino a España.

En el ámbito comercial, representantes de ambos gobiernos suscribirán los términos de referencia de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. El documento no constituye todavía un tratado comercial, sino que establece el marco político y técnico para comenzar las negociaciones bilaterales entre los dos países.

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El proceso se desarrollará bajo la Asociación Latinoamericana de Integración y el Tratado de Montevideo de 1980, en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. Los términos serán firmados por el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra ecuatoriana Sahira Moya.

Ecuador analiza la posibilidad de comprar electricidad panameña mediante una futura conexión regional que utilizaría la red colombiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noboa también mencionó la posibilidad de establecer un esquema de “empleo circular”, mediante el cual trabajadores podrían trasladarse temporalmente según las necesidades productivas de cada país. Ecuador podría enviar personal a Panamá durante determinadas temporadas y recibir mano de obra panameña cuando enfrente escasez en actividades específicas.

Otro punto planteado por el mandatario ecuatoriano es una eventual cooperación energética regional. Noboa sostuvo que Panamá podría vender electricidad a Ecuador durante periodos de excedentes, utilizando la futura interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia y la conexión ya existente entre Colombia y territorio ecuatoriano.

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La propuesta depende, sin embargo, de la culminación de la infraestructura que permitirá conectar eléctricamente a Panamá con Colombia. Por tanto, la posibilidad de exportar energía hacia Ecuador constituye un planteamiento de mediano plazo y no una operación disponible de manera inmediata entre los dos mercados.

La visita ocurre días después de que Panamá incluyera oficialmente a Ecuador en el listado de países amigos, mediante el Decreto Ejecutivo 16 del 31 de agosto de 2026. La decisión permite que los ciudadanos ecuatorianos puedan solicitar la residencia bajo esa categoría migratoria, siempre que cumplan las condiciones vigentes.

Recientemente, Panamá incluyó a Ecuador en el listado de Países Amigos, lo que permite a sus ciudadanos solicitar la residencia tras cumplir una fase provisional de dos años y los demás requisitos establecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación fue presentada como una medida de reciprocidad después de que Ecuador excluyera a Panamá de su lista sectorial de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. El decreto panameño sostiene que esa decisión elimina barreras técnicas e impositivas y puede favorecer el comercio, la coinversión, la logística, el turismo y las actividades marítimas.

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El beneficio migratorio no concede automáticamente la residencia permanente. Los solicitantes ecuatorianos deberán pasar por una fase de residencia provisional de dos años, además de cumplir los costos, depósitos de garantía y requisitos relacionados con actividad económica, ejercicio profesional o inversión establecidos por la normativa panameña.

El decreto aclara también que la residencia no sustituye el permiso de trabajo, que deberá gestionarse por separado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Tampoco autoriza a los beneficiarios a ejercer profesiones reservadas o reguladas por leyes especiales dentro de Panamá.

Como parte de la jornada, los cancilleres Javier Martínez-Acha y Roberto Kuri firmarán un acuerdo interinstitucional para intercambiar información migratoria. La comitiva panameña incluye además a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y a Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

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La visita busca convertir el acercamiento diplomático reciente en mecanismos concretos de cooperación económica, migratoria y de seguridad. Tras concluir las reuniones y el almuerzo con Noboa, Mulino y su delegación tienen previsto regresar a Panamá durante la tarde del viernes.