Arranca la fecha 8 del Torneo Clausura con tres partidos: agenda y todo lo que hay que saber

Atractivo partido en Córdoba: Belgrano se medirá ante Huracán

Guardar

La octava jornada del Torneo Clausura comenzará esta tarde en Río Cuarto, donde Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín en un duelo clave por la permanencia (arrancará 16:45). Más tarde, a partir de las 19, habrá doble función: Belgrano de Córdoba ante Huracán y Platense frente a Deportivo Riestra. Los equipos de Primera División completarán la primera mitad de la fase regular del certamen y se empiezan a definir varias cuestiones en todas las tablas.

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO VS. SARMIENTO

A esta altura, Estudiantes de Río Cuarto depende de prácticamente un milagro para mantenerse en Primera División, pero afrontará una nueva chance de dejar tres puntos en casa ante Sarmiento de Junín que le permitan ilusionarse con luchar hasta el final. El León cordobés marcha último en la tabla de promedios, pero al menos superó a Aldosivi en la Anual y recortará a 5 puntos la distancia con Deportivo Riestra, al menos hasta que el Malevo visite a Platense hoy en segundo turno, si se impone en condición de local.

PUBLICIDAD

Pero los dirigidos por Facundo Sava, tras el golpe en Santa Fe ante Unión (1-4), sueñan con ganar para sostenerse en zona de clasificación a octavos de final del Clausura, engrosar su promedio pensando en el próximo año y, por qué no, ilusionarse con puntos en este último tramo del año que lo lleven a ingresar a la Copa Sudamericana (una victoria los dejará a dos unidades de River, último que clasificaría hoy).

Probables formaciones:

Estudiantes: Lucas Bruera; Sergio Ojeda, Matías Valenti, Gonzalo Maffini; Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís, Nicolás Talpone, Fernando Rodríguez, Gonzalo González; Ibrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Darío Forestello

PUBLICIDAD

Sarmiento: Thiago Ayala; Ulices Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Junior Marabel y Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava

Estadio: Antonio Candini

Hora: 16.45

Árbitro: Bryan Ferreyra

Televisará: ESPN Premium

BELGRANO VS. HURACÁN

Interesante duelo entre dos equipos que supieron ser y llegan a los tumbos después de tres partidos sin ganar. Belgrano, que fue eliminado en Copa Argentina por Racing, luego perdió con Defensa y Justicia de local y viene de sacar un empate con Atlético en Tucumán, necesita un triunfo para recuperar la confianza y afianzarse en zona de ingreso a octavos de final del Clausura.

PUBLICIDAD

Huracán, que dio el golpe en el clásico ante San Lorenzo como visitante, cayó con Sarmiento en Junín y dilapidó dos partidos en condición de local (Riestra y Estudiantes de Río Cuarto) en los que no pasó del empate, resultado que lo mantiene fuera de la zona de clasificación a octavos y también alejado de la línea de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Para apuntar a esos dos objetivos, el Globo necesita ganar.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Leonardo Morales, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

PUBLICIDAD

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez

Estadio: Julio César Villagra

Hora: 19.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: ESPN y ESPN Premium

PLATENSE VS. DEPORTIVO RIESTRA

Duelo de elencos con realidades similares respecto a su posición en la Zona A del Clausura y la tabla de promedios. Platense y Deportivo Riestra necesitan ganar para ubicarse en zona de clasificación a octavos del Clausura, mientras que un empate los mantendrá fuera de dicho lugar. Además, ambos están comprometidos con los coeficientes pensando en 2027, por lo que necesitan engrosar sus números para no sufrir en el futuro.

PUBLICIDAD

El Calamar, que remontó su andar desde el arribo de Martín Palermo, abrirá su llave de cuartos de final de Copa Libertadores ante Fluminense en Brasil el próximo martes. En tanto, el Malevo definirá los cuartos de Copa Argentina contra Banfield, pensando en una hipotética semi contra Boca o Racing.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Nicolás Retamar y Nicolás López. DT: Martín Palermo

PUBLICIDAD

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Ignacio Gariglio, Nicolás Sansotre; Braian Sánchez, Milton Celiz, Yonatan Goitía; Antony Alonso y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró

Estadio: Ciudad de Vicente López

Hora: 19.00

Árbitro: Álvaro Carranza

Televisará: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES

AGENDA DE LA FECHA 8 - TORNEO CLAUSURA

Sábado 5 de septiembre

13:30 Aldosivi-Banfield

14:30 Gimnasia La Plata-Tigre

16:30 Gimnasia de Mendoza-Boca

19:00 San Lorenzo-Talleres

21:15 Vélez-Estudiantes

Domingo 6 de septiembre

14:45 Rosario Central-Newell’s

17:00 Central Córdoba-Independiente

17:00 Lanús-Defensa y Justicia

19:15 River-Independiente Rivadavia

21:30 Racing-Atlético Tucumán

Lunes 7 de septiembre

19:00 Barracas Central-Argentinos Juniors

21:15 Unión-Instituto