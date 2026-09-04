Córdoba: murió una nena de dos años luego de ser atacada por dos perros que eran de sus tíos

Los perros dogos que atacaron a la nena en Córdoba pertenecían a su tío y el hecho ocurrió dentro de su domicilio (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

Una nena de 2 años murió este viernes luego de ser atacada por dos perros dogos en una vivienda del barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Los animales pertenecían al tío de la pequeña, y el hecho ocurrió durante la mañana dentro del propio domicilio del hombre.

Tras el ataque, la pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en estado crítico. Allí sufrió un paro cardíaco, pero el equipo médico logró reanimarla y estabilizarla lo suficiente como para disponer su derivación al Hospital de Niños.

PUBLICIDAD

En ese segundo centro asistencial, la situación se tornó aún más grave. La nena presentaba una hemorragia masiva y debió ser intervenida quirúrgicamente. Los médicos realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, sin que pudieran revertir el cuadro.

La pequeña murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque. Su muerte fue confirmada alrededor de las 15. Durante el episodio, la tía de la nena también fue mordida por los animales, según pudo confirmar El Doce TV.

PUBLICIDAD

La nena atacada por los perros en Córdoba fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco y luego fue derivada al Hospital de Niños.

El desenlace conmocionó a los propios profesionales de la salud que participaron de la atención. El impacto se extendió además a los efectivos policiales que intervinieron en el lugar: los agentes debieron recibir asistencia psicológica una vez concluido el procedimiento.

La investigación judicial deberá establecer las circunstancias exactas en que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los antecedentes de ataques de perros a menores en Córdoba

En Córdoba ocurrió otro episodio en el que un perro cruza con pitbull atacó a un nene de tres años, quien debió ser operado por heridas en la cara. El menor fue internado tras el hecho, ocurrido en el barrio Remedios de Escalada.

PUBLICIDAD

Se trata de un animal que vive en la casa y pertenece a la familia. Según explicó la mujer, el perro es ciego y de edad avanzada. El testimonio dado a El Doce TV señaló que el ataque ocurrió de madrugada, mientras el niño, al parecer, pisó una de las patas del perro de manera accidental.

La mordida impactó en la región del pómulo y, tras el ataque, el animal liberó al niño. Primero fue asistido en el Hospital Elpidio Torres y, después de la operación, quedó internado en el Hospital Infantil. La madre afirmó: “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”.

PUBLICIDAD

Un pitbull mató a otro niño de tres años en barrio Villa La Lonja, en Córdoba, y la Justicia y la Policía investigan las circunstancias del ataque (Imagen ilustrativa Infobae)

La herida fue grave y recibió 65 puntos en la cara como resultado. La madre del menor añadió: “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”, y aseguró que no presentaría secuelas permanentes. El menor deberá estar bajo observación médica entre cinco y diez días.

La ciudad de Córdoba sufrió otro trágico hecho ocurrido el pasado 9 de agosto: un vecino tenía un pitbull que atacó a un niño de tres años y le provocó la muerte. Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque, el menor fue llevado de urgencia a un hospital local, pero los médicos no lograron salvarlo. En la actualidad, las autoridades investigan para esclarecer los detalles del suceso.

PUBLICIDAD

El ataque sucedió este domingo en el cruce de las calles José Baca y La Santa María, dentro del barrio Villa La Lonja. Infobae recibió información de fuentes policiales según la cual el niño estaba junto a su padre en la calle al momento en que el perro lo atacó.

Las heridas sufridas en el cuello y el rostro ocasionaron que el pequeño fuera derivado a la Clínica Vélez Sarsfield. Poco tiempo después, los médicos confirmaron que había fallecido.

PUBLICIDAD

Establecer cómo se produjo el ataque y definir las responsabilidades son ahora tareas bajo investigación tanto de la Justicia como de la Policía de Córdoba.