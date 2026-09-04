Jorge Macri se reunió con el nuevo nuncio apostólico con miras a la visita del papa León XIV a la Argentina

Jorge Macri se reunió con monseñor Michael Wallace Banach

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió este viernes con monseñor Michael Wallace Banach, en el primer encuentro entre ambos desde la llegada al país del nuevo nuncio apostólico. El contacto, que se concretó en la sede de la Nunciatura Apostólica, se produjo en el marco de la segunda misión de avanzada del Vaticano, que trabaja en la definición de la agenda, la logística y el operativo de seguridad de la visita de León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Argentina no recibe a un pontífice desde hace casi cuatro décadas. La última vez que un papa pisó suelo porteño fue en 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país. Ese antecedente convierte el próximo viaje de León XIV en un acontecimiento sin precedentes para la generación más joven de los fieles católicos de la capital.

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Banach asumió formalmente como máxima autoridad de la Santa Sede en territorio argentino el 6 de agosto de 2026, aunque su designación se remonta al 14 de mayo, cuando el propio Papa lo nombró para el cargo. Es un prelado nacido en Worcester, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 1962, ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988. Doctor en Derecho Canónico, integra el servicio diplomático vaticano desde 1994 y acumuló funciones como observador ante organismos de las Naciones Unidas y como nuncio en varios países de Oceanía, África y Europa, incluida Hungría, su último destino antes de Buenos Aires. Antes de su llegada, el cargo había quedado vacante en enero de 2026, cuando su predecesor, monseñor Miroslaw Adamczyk, fue destinado a Albania.

El encuentro anticipó la visita del papa León XIV

Durante el encuentro, Macri y Banach abordaron los preparativos de la visita papal, así como una agenda común orientada al diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común. El jefe de Gobierno destacó la diversidad como rasgo propio de la Ciudad y subrayó el aporte de las comunidades de fe en el trabajo social, educativo y comunitario. Lo acompañaron el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos porteña, Pilar Bosca.

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Macri también expresó la intención de mantener un encuentro personal con el Pontífice y de entregarle la Llave de la Ciudad. “Hablamos sobre la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y sobre lo que significará para nuestra Ciudad. Después de casi 40 años, la Ciudad volverá a recibir a un Papa. Su llegada será un acontecimiento histórico, de una magnitud que pocas veces nos toca vivir, no solo para la comunidad católica sino para todos los argentinos”, señaló el jefe de Gobierno en declaraciones difundidas por su equipo de prensa.

El cardenal Koovakad, quien organizaba los viajes del papa Francisco, visita la UCA

El cardenal George Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, llegará a la Argentina a inicios de septiembre. El 11 de ese mes participará de un acto académico en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero, donde disertará en el Auditorio San Agustín del Edificio Santa María.

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En 2020, Koovakad comenzó a trabajar en la Secretaría de Estado del Vaticano, dentro de la Sección para los Asuntos Generales. Un año después, el papa Francisco lo nombró responsable de la organización de los viajes apostólicos. Desde ese cargo coordinó las visitas pastorales internacionales del Santo Padre y colaboró en encuentros con comunidades de todo el mundo.

Koovakad, ungido como cardenal en 2024 y nombrado prefecto del Dicasterio en 2025, es la figura vaticana de mayor rango en materia de diálogo entre religiones y se convirtió en el primer miembro de la Iglesia siro-malabar en dirigir un organismo de la Curia romana.

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