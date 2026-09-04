Los aliados de Irán siguen su propio camino

Irán construyó su red de milicias desde la década de 1980 con la Guardia Revolucionaria y Hezbolá como parte de una defensa avanzada fuera de sus fronteras. (EP)

Guardar

Durante años, los funcionarios iraníes hablaron de un “eje de la resistencia”, aliados desde Beirut hasta Saná que se unirían contra enemigos comunes (véase el mapa). Sin embargo, cuando Irán fue atacado dos veces en los últimos 15 meses, cada bando tomó una decisión diferente sobre si unirse o no al conflicto. Puede que el eje no haya desaparecido, pero la marca ha perdido vigencia.

La estrategia de apoyar a las milicias árabes se remonta a la década de 1980, cuando Irán envió a su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a entrenar a combatientes de Hezbollah en el Líbano. Consideraba a estos grupos como un sustituto de su débil ejército convencional: servirían como defensa avanzada, proyectando poder y manteniendo el conflicto alejado de Irán.

PUBLICIDAD

La defensa fracasó claramente. La masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 desencadenó una serie de guerras que culminaron con un ataque contra el propio Irán. Hezbollah y Hamas están gravemente debilitados. El régimen de Bashar al-Asad en Siria ha caído. El gobierno iraquí ha ordenado a las milicias que se desarmen antes de octubre.

Mapa de Irán y su red de alianzas en Medio Oriente.

Algunos opositores al régimen esperan que Irán tenga que reducir su apoyo, quizás para facilitar un acuerdo con Estados Unidos y provocar el colapso del eje. Esto es improbable. Las milicias están debilitadas, pero siguen vivas, y la justificación estratégica para apoyarlas es más sólida que nunca. Sin embargo, el eje también podría tener dificultades para reconstruirse como consorcio: la empresa matriz en Teherán está en bancarrota y muchas de sus filiales están mal gestionadas.

PUBLICIDAD

Un resultado más probable es que sus miembros sobrevivan, pero se distancien. Algunos quedarán bajo la tutela de Irán, controlados con rigor pero utilizados con moderación. Unos pocos se desvincularán del eje. Otros surgirán como grupos aislados: aliados que podrían tener otras opciones. Paradójicamente, Irán ejercerá un control más estricto sobre los grupos que hayan sufrido los mayores golpes a sus capacidades.

Tomemos como ejemplo a Hezbollah, que alguna vez fue el grupo aliado de Irán más temido. Hasta 2023, contaba con un arsenal de más de 100.000 cohetes y misiles dirigidos contra Israel y una fuerza de comandos bien entrenada que había perfeccionado sus habilidades luchando para salvar el régimen de Assad. Hassan Nasrallah, su carismático líder asesinado por Israel en 2024, se consideraba un igual, no un simple representante. Era un convencido de la ideología revolucionaria iraní, pero procuraba preservar cierto grado de autonomía.

PUBLICIDAD

Bashar al-Assad, cuyo régimen en Siria cayó tras años de alianza con Irán. (Reuters)

Ya no. Naim Qassem, sucesor de Nasrallah, es un mando intermedio impopular. Los ataques israelíes han matado a muchos de los comandantes experimentados del grupo. El gobierno libanés insiste en que Hezbollah debe entregar su reducido arsenal. Con tantos comandantes muertos, la Guardia Revolucionaria envió a sus hombres al Líbano para ejercer control directo sobre el grupo, dejándole pocas opciones más que iniciar otra guerra con Israel en marzo. Al mismo tiempo, su popularidad interna se ha desplomado. Irán preservará a Hezbollah menos por su capacidad de acción que por el significado que tendría su pérdida.

En el otro extremo se encuentran los hutíes, los aliados más independientes de Irán. Surgieron como una insurgencia local en el norte de Yemen en la década de 1990. Pasaron décadas antes de que Irán les ofreciera ayuda financiera y militar significativa. Cuando llegó, mejoró enormemente sus capacidades. Antes ridiculizados como pistoleros descalzos, los combatientes hutíes ahora utilizan misiles antibuque para hostigar embarcaciones en el Mar Rojo y defensas aéreas para derribar drones estadounidenses Reaper.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los hutíes siguen defendiendo su autonomía. Su participación en las guerras posteriores al 7 de octubre ha fluctuado, basándose más en sus propios intereses que en los de Teherán. Cada vez son más capaces de producir sus propias armas y están forjando sus propias alianzas, por ejemplo con Al-Shabab, la filial de Al-Qaeda que controla gran parte de Somalia. Delegaciones hutíes han visitado Rusia y mantenido conversaciones con China. Irán y los hutíes seguirán encontrando intereses comunes: ambos detestan a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Pero eso no es lo mismo que acatar órdenes.

Los hutíes de Yemen ampliaron sus capacidades militares en el Mar Rojo con apoyo de Irán, pero sostienen una agenda propia y exploran vínculos con Rusia, China y Al Shabab. (EP)

Entre ambos bandos se encuentran los grupos disidentes. Muchas milicias chiíes en Irak son producto de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, tras la cual Irán inyectó armas y dinero en el país para debilitar a sus adversarios estadounidenses. Dos décadas después, sus prioridades han cambiado. Irán sigue siendo un aliado, pero su principal patrocinador es el Estado iraquí, que cuenta con más de 200.000 milicianos en su nómina.

PUBLICIDAD

Algunas milicias lanzaron ataques contra bases estadounidenses a principios de este año, pero temen que un conflicto abierto con el gobierno iraquí o sus aliados ponga en peligro su posición. Se dice que la Guardia Revolucionaria envió asesores a Irak para establecer pequeñas células encargadas de atacar a los estados del Golfo, una señal de que las milicias más grandes se mostraban reacias a hacerlo.

Hamas siempre fue un grupo difícil de integrar en el eje, un grupo suní en un bloque mayoritariamente chií. Se produjo un distanciamiento con Irán debido al apoyo de este último al régimen de Assad en Siria. Khalil al-Hayya, su recién nombrado líder, es considerado un aliado leal de Irán, pero otros funcionarios preferirían un giro hacia las potencias suníes, principalmente Turquía y los países del Golfo.

PUBLICIDAD

Las milicias chiíes de Irak dependen cada vez más del Estado iraquí y evitan una confrontación abierta que ponga en riesgo su posición, pese a su vínculo con Irán. (EP)

En marzo, Hamas instó a Irán a detener sus ataques contra los estados del Golfo. Irán no lo abandonará —el apoyo a los palestinos es fundamental para la identidad del régimen—, pero su respaldo podría ser más retórico que material.

Aunque Irán quisiera reconstruir todas sus alianzas, sus recursos son limitados. La guerra ha causado daños por valor de cientos de miles de millones de dólares. Estados Unidos está bloqueando sus puertos y endureciendo las sanciones a su economía. La caída del régimen de Assad también cortó la ruta terrestre hacia el Líbano. Irán tendrá que priorizar.

En cierto modo, el destino del eje podría reflejar el de los estados satélite soviéticos en la década de 1980, cuando Moscú ya no podía permitirse ofrecerles un apoyo generoso. Esta analogía es, por supuesto, imperfecta. Los aliados de Moscú contaban con una superpotencia rival a la que recurrir, mientras que los de Teherán se enfrentan a un panorama más complejo: algunos tienen una variedad de posibles socios; otros, ninguno. Aun así, el conglomerado más ambicioso de Oriente Medio podría estar encaminándose hacia una reestructuración.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.