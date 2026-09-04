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Meta podría lanzar nuevos productos de IA tras firmar acuerdo de 18.000 millones de dólares para frenar juicio

Los analistas creen que la resolución del caso podría acelerar la llegada de nuevas herramientas de IA a WhatsApp, Instagram y otros servicios de Meta

Meta podría empezar a lanzar nuevos productos de IA tras haber llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense.
Meta podría empezar a lanzar nuevos productos de IA tras haber llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense. (Meta)
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Meta alcanzó un acuerdo de 18.000 millones de dólares con los fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos para resolver una demanda relacionada con los posibles efectos de Facebook e Instagram sobre los usuarios menores de edad. La resolución elimina uno de los principales obstáculos legales para la compañía y, según algunos analistas, podría abrir la puerta a una nueva etapa de lanzamientos centrados en la inteligencia artificial.

El acuerdo se produjo durante la segunda semana del juicio iniciado en agosto. Los fiscales sostenían que las plataformas de Meta incorporaban características de diseño que podían representar un riesgo para niños y adolescentes. Como parte de la conciliación, la compañía se comprometió a introducir cambios importantes en la experiencia de los usuarios menores de 18 años.

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Entre las medidas previstas se encuentra un límite diario de uso de dos horas, la eliminación o restricción de filtros relacionados con maquillaje extremo y cirugía estética, y sistemas más estrictos de verificación de edad.

Medidas de Meta contra adicción a redes sociales
Meta logró frenar un juicio en Estados Unidos firmando un millonario acuerdo. (Reuters)

La resolución genera al mismo tiempo un nuevo desafío financiero para Meta. La empresa deberá asumir importantes costes derivados del acuerdo y de su cumplimiento, justo cuando aumenta sus inversiones para competir por el liderazgo en inteligencia artificial.

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Meta prepara nuevos productos de IA

Analistas de Morgan Stanley consideran que la resolución del proceso judicial podría permitir a Meta acelerar la llegada de varios productos que se encuentran en desarrollo.

Entre las posibles novedades mencionadas por el banco se encuentran una versión mejorada de Meta AI, nuevas herramientas publicitarias para pequeñas y medianas empresas, productos de suscripción, una API más amplia para desarrolladores y servicios relacionados con infraestructura y computación.

Los analistas aclararon que la existencia de estos proyectos no significa que todos estén preparados para su lanzamiento inmediato. Sin embargo, consideran que la resolución del conflicto legal podría contribuir a que la cartera de productos de Meta comience a avanzar con mayor rapidez.

Meta estaría preparando nuevos productos de IA para sus redes sociales.
Meta estaría preparando nuevos productos de IA para sus redes sociales.

Uno de los proyectos que podría llegar primero sería Hatch, un supuesto agente de inteligencia artificial para consumidores. Según un memorando interno citado por Business Insider, Meta planeaba lanzar este servicio a principios de septiembre dentro de WhatsApp e Instagram.

La herramienta podría realizar tareas autónomas en nombre de los usuarios, como efectuar compras en internet o gestionar reservas en restaurantes.

La comparación con el impulso de Google

Morgan Stanley estableció un paralelismo con Google, que aceleró su actividad de lanzamiento de productos después de superar un importante proceso regulatorio en Estados Unidos.

Según los analistas, la compañía consiguió posteriormente encadenar varios lanzamientos de inteligencia artificial, incluidos modelos Gemini y nuevas funciones integradas en sus productos.

Analistas creen que Meta ahora se dedicaría a lanzar nuevos productos de IA. (AP Foto/Tony Avelar, Archivo)
Analistas creen que Meta ahora se dedicaría a lanzar nuevos productos de IA. (AP Foto/Tony Avelar, Archivo)

Desde esta perspectiva, Meta podría encontrarse ahora ante una situación similar: una vez eliminado uno de sus principales frentes legales, tendría mayor margen para concentrarse en la expansión de sus servicios y productos basados en IA.

La estrategia de la compañía, sin embargo, genera opiniones divididas entre los analistas financieros.

El riesgo de dispersar las inversiones

Needham mantuvo su recomendación de “mantener” las acciones de Meta después del acuerdo y expresó preocupación por la amplitud de las inversiones que realiza la compañía.

Meta está expandiéndose simultáneamente en chips personalizados, centros de datos, software empresarial de inteligencia artificial, agentes comerciales, API de modelos, servicios de computación, herramientas publicitarias, asistentes para consumidores y dispositivos de hardware, como las gafas inteligentes.

Según Needham, esta expansión estratégica podría dispersar la atención de la dirección, el talento de ingeniería y el capital disponible. El riesgo, según sus analistas, es que Meta intente avanzar en demasiadas áreas al mismo tiempo.

Meta sigue en la competencia por la IA. REUTERS/Dado Ruvic
Meta sigue en la competencia por la IA. REUTERS/Dado Ruvic

La presión financiera también aumenta por el acuerdo. Meta planea distribuir parte de la compensación durante un periodo de diez años y ha indicado que registrará un importante cargo legal durante el tercer trimestre.

Los adolescentes tienen un peso limitado en los ingresos

Uno de los principales temores de los inversores es que las restricciones aplicadas a los usuarios jóvenes afecten al negocio publicitario de Meta.

Sin embargo, Morgan Stanley considera que el impacto directo podría ser limitado. Sus estimaciones indican que los ingresos procedentes de adolescentes representan aproximadamente el 1 % de la facturación total de Meta.

El acuerdo también establece que determinadas condiciones dependerán de que competidores como YouTube y TikTok introduzcan cambios similares para sus usuarios más jóvenes.

Los adolescentes no representarían un ingreso fuerte para Meta. REUTERS/Daniel Cole
Los adolescentes no representarían un ingreso fuerte para Meta. REUTERS/Daniel Cole

Para Meta, el siguiente desafío será equilibrar los costes de la conciliación y las nuevas obligaciones regulatorias con su ambición de convertirse en uno de los principales actores de la inteligencia artificial. La compañía prevé aumentar considerablemente sus inversiones de capital en 2026, mientras intenta desarrollar nuevos modelos, agentes y servicios.

La resolución del caso elimina una importante incertidumbre legal, pero abre otra etapa marcada por una pregunta central: si Meta será capaz de convertir su enorme inversión en inteligencia artificial en nuevos productos rentables sin dispersar sus recursos en demasiados frentes.

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