Honduras

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

El Cuerpo de Bomberos de Honduras contabiliza 763 incendios estructurales en lo que va de 2026, una cifra que ya supera los registros del año anterior y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia ante el riesgo de una mayor presión sobre las fuentes de agua.

El Cuerpo de Bomberos contabiliza 763 incendios estructurales en Honduras hasta septiembre de 2026. (Foto: Bomberos Honduras)
El Cuerpo de Bomberos contabiliza 763 incendios estructurales en Honduras hasta septiembre de 2026. (Foto: Bomberos Honduras)
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Hasta septiembre de 2026, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 763 incendios estructurales a nivel nacional, de acuerdo con datos proporcionados por el mayor Sergio Madrid, portavoz de la institución.

La cifra representa un incremento respecto a los 701 incendios registrados durante 2025, lo que evidencia la frecuencia con la que los cuerpos de socorro deben movilizar unidades para atender emergencias en viviendas, establecimientos comerciales y otras edificaciones.

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Pero el aumento de los incendios no es la única preocupación de las autoridades. Para controlar las llamas, los equipos de emergencia requieren grandes cantidades de agua, un recurso cuya disponibilidad podría verse comprometida debido a las condiciones de sequía que afectan diferentes zonas del país.

Los 763 incendios estructurales acumulados durante los primeros nueve meses del año reflejan una actividad constante para las estaciones del Cuerpo de Bomberos.

Al distribuir la cifra entre el período transcurrido de 2026, el promedio equivale a casi tres incendios estructurales diarios, aunque la incidencia no necesariamente se mantiene uniforme durante todos los meses.

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Estos siniestros representan una amenaza particularmente grave porque las llamas pueden propagarse rápidamente dentro de estructuras y poner en peligro tanto vidas humanas como bienes materiales.

La sequía genera preocupación por una posible disminución de las fuentes de abastecimiento de agua. (Honduras). (Foto: EFE/Gustavo Amador)
La sequía genera preocupación por una posible disminución de las fuentes de abastecimiento de agua. (Honduras). (Foto: EFE/Gustavo Amador)

A diferencia de los incendios forestales o de zacateras, los incendios estructurales requieren una respuesta inmediata para evitar que el fuego alcance otras viviendas, comercios o instalaciones ubicadas en los alrededores.

Por esa razón, las diferentes estaciones de Bomberos permanecen preparadas para movilizar personal, vehículos cisterna y equipos especializados cada vez que reciben una alerta.

Aunque hasta el momento Bomberos no reporta una paralización de sus operaciones por falta de agua, las condiciones de sequía generan preocupación por el comportamiento que podrían tener las fuentes de abastecimiento durante los próximos meses.

El comandante Marco Antonio Artica advirtió sobre el riesgo de que algunas fuentes de agua disminuyan considerablemente o incluso lleguen a desaparecer si las condiciones climáticas adversas continúan.

El escenario representa un desafío adicional para los equipos de emergencia, debido a que el agua constituye uno de los elementos esenciales para controlar los incendios y evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Actualmente, la institución cuenta con apoyo de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para garantizar el abastecimiento necesario para sus operaciones.

Los bomberos iniciaron labores de extinción y contuvieron la propagación del fuego hacia otras casas cercanas en la colonia San Martín.
Las cisternas son utilizadas por los cuerpos de socorro para garantizar el suministro durante los incendios. (Foto: X)

Sin embargo, la preocupación está relacionada principalmente con el futuro y con la posibilidad de que una reducción considerable en las fuentes disponibles complique la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas.

La disponibilidad de agua suele pasar desapercibida hasta que ocurre una emergencia. Para los bomberos, sin embargo, contar con este recurso es fundamental para desarrollar sus labores de manera efectiva.

Las cisternas, hidrantes y fuentes de abastecimiento forman parte de la infraestructura necesaria para enfrentar un incendio, especialmente cuando las llamas alcanzan grandes dimensiones.

En una emergencia, los equipos deben garantizar un suministro constante para mantener las labores de enfriamiento y control del fuego.

Por ello, una eventual reducción de las fuentes de agua podría generar mayores dificultades para atender incendios, particularmente en zonas donde la disponibilidad del recurso ya es limitada.

Las autoridades todavía no reportan una situación en la que los bomberos hayan quedado imposibilitados de combatir un incendio debido a la falta de agua. La advertencia está enfocada en el riesgo que representa la prolongación de la sequía.

El número de incendios estructurales registrados en 2026 ya supera los casos contabilizados durante 2025. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras / Archivo)
El número de incendios estructurales registrados en 2026 ya supera los casos contabilizados durante 2025. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras / Archivo)

Los registros también muestran que Honduras ya superó en 2026 el número de incendios estructurales contabilizados durante todo 2025.

El año pasado se registraron 701 emergencias de este tipo, mientras que hasta septiembre de este año la cifra ya alcanza los 763 casos, es decir, 62 incendios más.

El comportamiento mantiene bajo presión a los cuerpos de socorro y refuerza la necesidad de implementar medidas preventivas para reducir la incidencia de estos siniestros.

Bomberos insiste en que muchas emergencias pueden evitarse mediante acciones básicas de prevención, como revisar instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar tomacorrientes, mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor y verificar periódicamente las condiciones de las estructuras.

La prevención adquiere mayor importancia cuando los recursos necesarios para responder a las emergencias podrían enfrentar restricciones.

Mientras Bomberos mantiene sus operaciones y continúa atendiendo las emergencias reportadas, la disponibilidad de agua comienza a convertirse en un elemento que las autoridades deberán vigilar con mayor atención.

En un país donde la sequía amenaza con reducir las fuentes disponibles, el desafío podría ser cada vez mayor: mientras aumentan las emergencias que requieren agua para ser controladas, también crece la preocupación por la disponibilidad de ese recurso.

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