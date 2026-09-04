Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

Mark Zuckerberg habría llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de comunicarle su preocupación frente a los planes que existen para crear un sistema regulador de inteligencia artificial en este país, según Business Insider.
El objetivo de la propuesta es supervisar los riesgos en cuanto a ciberseguridad de los modelos de IA sin frenar su despliegue ni debilitar la posición de Estados Unidos frente a China.
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La administración de Trump evalúa dos opciones: una entidad independiente inspirada en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA por sus siglas en inglés) que es el organismo que supervisa la industria de valores bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o un sistema voluntario similar al de la Motion Picture Association.
Lo que Zuckerberg habría hablado con Trump
Según el medio estadounidense, Mark Zuckerberg habría expresado a Donald Trump su oposición a crear un regulador nacional de IA durante una llamada privada
De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca citado por la publicación, Zuckerberg habría rechazado el plan al hablar directamente con Trump.
Otra persona al tanto del asunto afirmó que el ejecutivo de Meta no pidió al presidente que cambiara de postura, aunque sostuvo que cualquier persona designada para ese eventual organismo debería reflejar el enfoque flexible de Trump hacia la IA.
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La conversación habría ocurrido después de que altos funcionarios de la Casa Blanca presentaran la propuesta a Trump y, por separado, a empresas como Meta, OpenAI y Anthropic a mediados de agosto.
No sería la primera vez que una conversación directa con Trump modifica una iniciativa sobre IA. David Sacks, inversor tecnológico y asesor de la Casa Blanca, habría llamado al presidente la mañana en que estaba prevista la firma de una amplia orden ejecutiva sobre IA y logró que se cancelara, según POLITICO.
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El debate por los lanzamientos de modelos avanzados
La idea de un regulador inspirado en FINRA fue impulsada por Demis Hassabis, científico de Google DeepMind y premio Nobel.
En un ensayo, propuso un “organismo de normas” para abordar riesgos de la IA, entre ellos amenazas emergentes a la ciberseguridad. Según un funcionario de la administración familiarizado con el tema, Hassabis presentó el concepto a funcionarios de la Casa Blanca.
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FINRA supervisa más de 3.000 firmas financieras y 630.000 representantes registrados. La entidad privada sin fines de lucro redacta y aplica normas para sus miembros, se financia con cuotas de la industria y opera bajo supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Algunos funcionarios consideran que ese esquema podría atraer talento técnico para realizar pruebas y establecer criterios comunes de evaluación.
Sus críticos, en cambio, temen que los estándares voluntarios y las revisiones previas al lanzamiento terminen incorporándose a la ley. FINRA, de todos modos, participa poco en la aprobación de nuevos productos de inversión, aunque regula a las firmas del sector y hace cumplir sus normas.
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Sacks también rechaza la creación de un regulador gubernamental. Lo describió como “un DMV para la IA”, donde los modelos “se ponen en fila, esperando a que les hagan la prueba”.
En un episodio de su podcast All-In, Sacks defendió un sistema voluntario de clasificación similar al de la Motion Picture Association y aseguró que cuenta con el apoyo de Elon Musk. “Lo que hizo la MPA en ese momento fue promover normas que luego previnieron una acción gubernamental más intrusiva e inflexible”, afirmó.
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La Casa Blanca resumió la tensión en una declaración: “La administración Trump está comprometida a equilibrar la innovación y la seguridad en la formulación de políticas sobre IA”.
Zuckerberg ya había expresado públicamente su escepticismo sobre una supervisión estricta. En un escrito, sostuvo que una política que retrase el lanzamiento de un modelo, incluso por un mes, “añadiría un riesgo significativo al liderazgo estadounidense” frente a China.
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La propuesta de un nuevo regulador para la industria de la IA continúa en estudio dentro de la Casa Blanca.
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