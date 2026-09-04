La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

De izquierda a derecha, Jane Scaletta, presidenta de Cayman Motoring federation CMF, ganador del Jose Abed award; Mohammed Ben Sullayem, presidente de FIAM; y Jorge Abed, presidente de OMDAI .

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La Federación de Automovilismo de las Islas Caimán ganó el Premio José Abed de la FIA por un programa que forma ingenieros, suma pilotos de esports y mejora la seguridad vial

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) eligió a la Federación de Automovilismo de las Islas Caimán (CMF) como ganadora del Premio José Abed 2026, distinción que se entregará durante el Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires. El galardón reconoce al club que mejor haya impulsado el intercambio de conocimientos, la participación en el deporte del motor, el empoderamiento regional o la sinergia entre el deporte y la movilidad en el continente americano.

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La CMF organizó este año el primer Campeonato Nacional de STEM Racing de las Islas Caimán

El premio fue otorgado por el conjunto de iniciativas que la CMF desplegó en los últimos años para acercar el automovilismo a distintos segmentos de la población. Una de las más recientes fue la primera edición del Campeonato Nacional de STEM Racing de las Islas Caimán, celebrada en abril. En la competencia, estudiantes de secundaria diseñaron, presentaron, dotaron de imagen de marca y pusieron a prueba coches en miniatura de Fórmula 1, con el objetivo de estimular vocaciones en ingeniería mediante la competición.

Los pilotos activos en esports pasaron de dos a más de 50 desde 2024

Paralelamente, la CMF impulsó una vía de acceso digital al automovilismo a través de los deportes electrónicos. Desde 2024, el número de pilotos activos en esta disciplina creció de dos a más de 50, en buena medida gracias a competiciones como el evento anual Gamers Bay, que opera como plataforma de detección de talentos.

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El programa Auto Slalom ofrece formación práctica de manejo en entorno controlado

FIA American Congress, in Buenos Aires, Argentina, from August 31th to September 2nd 2026 - Photo Rainier Ehrhardt / DPPI

Más allá de la competición, la federación trabaja también en seguridad vial. El programa Auto Slalom brinda a conductores recién habilitados la posibilidad de ganar confianza y adquirir habilidades en un entorno controlado. A eso se suma la promoción del FIA Smart Driving Challenge, una herramienta orientada a mejorar los hábitos de conducción cotidianos con criterios de seguridad y sostenibilidad.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, destacó el legado del homenajeado y el trabajo de la institución galardonada. «José Abed era un querido amigo y un gran defensor del automovilismo y de su capacidad para inspirar y empoderar a las comunidades de aficionados y a los usuarios de la vía pública», señaló. «Desde la formación de la próxima generación de ingenieros y la creación de una vía de acceso al mundo del automovilismo hasta el fomento de una cultura de conducción más segura en la carretera, han encarnado todo lo que representa este premio», agregó.

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Jane Scaletta, presidenta de la CMF, atribuyó el reconocimiento a los miembros de la federación. «Su dedicación y entusiasmo están aumentando la participación en los deportes de motor y contribuyendo a que las carreteras sean más seguras para todos», afirmó, y añadió que el club aspira a «crear oportunidades para que personas de todas las edades y procedencias desarrollen nuevas habilidades en el ámbito del automovilismo y la movilidad».

La Confederação Brasileira de Automobilismo fue reconocida como subcampeona del galardón

En el segundo puesto del premio quedó la Confederação Brasileira de Automobilismo, por organizar eventos del programa Motor Sport in a Box de la FIA que incluyeron una introducción al drifting juvenil y sesiones de manejo para personas en silla de ruedas en el marco del Campeonato Brasileño de Slalom.

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El Premio José Abed fue instituido en 2023 por Ben Sulayem en memoria de José Abed, expresidente de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI) y promotor de la Fórmula 1 en México. Se entrega anualmente al club del continente que más haya avanzado en alguna de las cuatro dimensiones que define el galardón: intercambio de conocimientos, participación en el deporte del motor, empoderamiento regional o sinergia entre el deporte y la movilidad.