Política

Veteranos de Malvinas apoyaron los anuncios de Milei y pidieron participar del debate legislativo

Reclamaron agravar las sanciones legales, penales y administrativas contra empresas, buques u organismos de otros países que participen de actividades de pesca o hidrocarburos

Desfile veteranos portada
Veteranos de la Guerra de Malvinas
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La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina respaldó los anuncios oficiales vinculados con la cuestión Malvinas y reclamó que los ex combatientes formen parte de la discusión legislativa sobre el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El comunicado difundido este viernes está dirigido a la opinión pública, a los veteranos de guerra de todo el país y a la población argentina. La organización fijó posición luego del discurso del presidente de la Nación sobre la causa Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur.

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“Como veteranos de guerra que pusimos el cuerpo en defensa de la Patria en 1982, sostenemos de manera inalterable que la causa de Malvinas es y debe ser siempre una política de Estado central, permanente e irrenunciable, que trasciende cualquier coyuntura política o partidaria”, señalaron.

La entidad ratificó “en forma categórica” los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En ese punto, expresó su respaldo a “todo mensaje que reafirme este mandato constitucional”.

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La Federación tomó nota del anuncio sobre el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de la modificación de la Ley 26.659, vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

En el comunicado, la organización sostuvo que resulta “indispensable y urgente” agravar las sanciones legales, penales y administrativas contra “empresas, buques u organismos extranjeros” que participen de la explotación que calificó de ilegítima e ilegal de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

“La defensa del Atlántico Sur exige herramientas jurídicas severas y de cumplimiento efectivo”, afirmó la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”.

El texto también valoró la decisión de reforzar la presencia logística, científica y militar argentina en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según la organización, la defensa de la soberanía demanda custodia y despliegue territorial en las fronteras marítimas del país.

La entidad planteó que el debate parlamentario debe contemplar la participación de quienes combatieron durante la guerra de 1982. “Solicitamos formalmente que el debate parlamentario del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las comisiones de trabajo correspondientes incluyan la participación, testimonio y asesoramiento de los combatientes de 1982”, indicó.

La Federación consideró necesaria la consolidación de “un frente nacional unido” para defender la soberanía argentina. En ese marco, pidió que la experiencia de los veteranos tenga un lugar en las instancias legislativas y en la elaboración de políticas de defensa.

“El aporte de los veteranos de guerra y su experiencia en el Atlántico Sur debe ser parte viva de la construcción de las políticas de defensa del siglo XXI”, expresó el documento.

El comunicado sumó un planteo sobre las condiciones de vida de los ex combatientes y sus familias. La organización sostuvo que cualquier medida relacionada con el Atlántico Sur debe contemplar la memoria de los caídos, la atención integral de los veteranos y su protección institucional en todo el país.

“La defensa de nuestro territorio nacional es inseparable de la dignidad de quienes lucharon por él”, afirmó la entidad. También pidió un “compromiso invariable” con la salud integral de los ex combatientes y con sus familias.

La Federación cerró su pronunciamiento con una definición sobre la causa de soberanía: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La Patria no se negocia; la memoria se honra y la soberanía se defiende”.

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