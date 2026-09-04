República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

Luis Abinader afirmó en Santo Domingo que la pobreza en República Dominicana bajó de cerca del 26% en 2019 a alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este 3 de septiembre que su administración logró reducir la pobreza desde cerca del 26% en 2019 hasta alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, además de avanzar hacia la meta de hambre cero y ejecutar más de 2,000 obras públicas en el país.

Las declaraciones fueron replicadas por la Presidencia dominicana tras la conferencia “Comunicando el relanzamiento del Gobierno”, realizada el 3 de septiembre en Santo Domingo.

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Abinader sostuvo que los resultados sociales y económicos expuestos durante la actividad se produjeron en un contexto marcado por los efectos de la pandemia de covid-19 y por crisis internacionales que afectaron a la economía local.

El jefe de Estado indicó que el desafío ahora consiste en sostener la mejora de los indicadores sociales mediante políticas públicas orientadas a elevar las condiciones de vida de la población. Según expresó, la evolución de la pobreza se acompañó de medidas enfocadas en la seguridad alimentaria y en la ampliación de servicios estatales.

La economía dominicana acumuló un crecimiento de 4,5% y los salarios mejoraron por encima de la inflación, según afirmó Luis Abinader. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su exposición, Abinader afirmó que la economía de República Dominicana acumuló un crecimiento de 4.5%, mientras que los salarios registraron una mejora superior a la inflación.

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Abinader vinculó esos resultados con las inversiones realizadas en infraestructura y servicios públicos. Entre los sectores mencionados figuró la salud, donde el Gobierno aseguró que avanzó con la construcción, ampliación y modernización de hospitales en diversas provincias.

“Tenemos los números y los indicadores de nuestro lado”, afirmó el presidente, de acuerdo con la información oficial. El mandatario señaló que las políticas y obras desarrolladas por su administración permitieron fortalecer la capacidad de respuesta estatal en distintas áreas.

El director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, informó que durante la actual gestión se realizaron más de 2,000 obras, con una inversión superior a RD 750,000 millones (aproximadamente USD 12,800 millones).

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La Presidencia dominicana informó que la gestión de Luis Abinader ejecutó más de 2.000 obras. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, respaldó ese planteo y sostuvo que la comunicación de las acciones gubernamentales debe asumirse como una tarea compartida entre funcionarios y voceros. Según afirmó, la población debe conocer los programas, obras y medidas que se ejecutan en el territorio.

Por su parte, el director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, destacó la necesidad de coordinar el trabajo de los equipos institucionales y de actualizar sus herramientas de comunicación.

República Dominicana fortaleció sus capacidades militares

En materia de defensa, Abinader aseguró que el país pasó de una posición de retaguardia a otra de vanguardia en el ámbito militar. Según su exposición, la Industria Militar Dominicana desarrolló capacidades para ensamblar y producir equipos y tecnología destinados a los organismos de seguridad.

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El presidente afirmó que ese desarrollo despertó el interés de otros países de la región. Como ejemplo, mencionó la visita del presidente hondureño, Nasry Asfura, quien conoció las instalaciones y expresó interés en aeronaves y vehículos blindados ensamblados en territorio dominicano.

Abinader también aludió al interés manifestado por el presidente de Guyana sobre las capacidades industriales y tecnológicas desarrolladas por República Dominicana en el sector de defensa.