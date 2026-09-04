SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

SpaceX diseña, fabrica y lanza cohetes reutilizables, satélites y naves espaciales para transformar la economía espacial y colonizar Marte. REUTERS/Dado Ruvic

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SpaceX y otras tres empresas estadounidenses cancelaron su participación en la Cumbre Espacial Internacional que se celebrará en París los días 9 y 10 de septiembre de 2026, según confirmaron las autoridades francesas. La decisión afecta también a Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos.

Cancelación de empresas estadounidenses en la cumbre espacial de París

El ministerio de Educación Superior, Investigación y Espacio de Francia fue la entidad que precisó los nombres de las cuatro compañías que se bajaron del encuentro. Además de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, y Blue Origin, la lista incluye a Stoke Space y Starcloud, dos empresas emergentes del sector espacial estadounidense.

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El propio ministerio deslizó una hipótesis sobre los motivos detrás de estas cancelaciones. “Es difícil no establecer un vínculo con los rumores de presiones de los que se hace eco la prensa. Queremos obviamente seguir trabajando con nuestros socios y aliados estadounidenses”, señaló la cartera en un mensaje enviado a la agencia AFP.

Además de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, y Blue Origin, la lista incluye a Stoke Space y Starcloud. REUTERS/Brendan McDermid

Esa referencia a “presiones” sin especificar su origen exacto deja abierta la pregunta sobre qué llevó a cuatro de las empresas espaciales más relevantes de Estados Unidos a retirarse de un foro internacional de esta magnitud, justo cuando la cita reunirá a representantes de alrededor de 120 países.

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Por qué SpaceX y otras empresas espaciales de Estados Unidos anularon su asistencia a la cumbre de París es una pregunta que las autoridades francesas no respondieron de forma directa. El ministerio francés vinculó las bajas con rumores de presiones difundidos por la prensa, aunque remarcó su intención de mantener la cooperación con Washington en materia espacial.

Respuesta de la Casa Blanca sobre la cumbre espacial

Desde Washington, un responsable de la Casa Blanca ofreció una versión distinta sobre el estado de la relación bilateral en materia espacial. “La administración Trump continúa colaborando con sus aliados y socios en el ámbito espacial”, afirmó ese funcionario a la AFP.

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Desde Washington, un responsable de la Casa Blanca ofreció una versión distinta sobre el estado de la relación bilateral en materia espacial. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El mismo responsable, perteneciente a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, destacó el contenido de los intercambios previstos en el encuentro parisino, pese a la ausencia de las cuatro empresas. “Nos alegramos de conversaciones productivas durante la cumbre espacial sobre prioridades esenciales, sobre todo respecto a las misiones científicas, los programas de exploración y la seguridad espacial”, indicó.

Esta declaración no aclaró si el Gobierno estadounidense tuvo alguna injerencia en la decisión de las compañías de no asistir al evento, ni tampoco desmintió de forma explícita los rumores de presión mencionados por el ministerio francés.

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Tensiones entre Estados Unidos y Europa por aranceles

El contexto en el que se producen estas cancelaciones no resulta ajeno al clima general de la relación transatlántica. Bajo la presidencia de Donald Trump, los vínculos entre Estados Unidos y sus aliados europeos atravesaron cambios, en particular por desacuerdos vinculados a aranceles y otros asuntos comerciales.

Ese trasfondo de fricciones comerciales aporta un elemento adicional a la lectura que hicieron las autoridades francesas sobre las bajas de SpaceX, Blue Origin, Stoke Space y Starcloud, aunque el ministerio no estableció una causa única ni oficial para explicar la ausencia de las cuatro firmas.

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El Gobierno de Estados Unidos señaló que la agenda del encuentro girará en torno a temas como las misiones científicas, los programas de exploración y la seguridad espacial. NASA

Detalles de la Cumbre Espacial Internacional en el Grand Palais

La Cumbre Espacial Internacional está copresidida por Francia y Alemania y tendrá como sede el Grand Palais de París. El encuentro, previsto para los días 9 y 10 de septiembre de 2026, convocará a líderes de alrededor de 120 países.

El objetivo del foro consiste en debatir los desafíos relacionados con el uso del espacio exterior, en momentos en que el sector atraviesa una expansión marcada por la creciente participación de empresas privadas junto a las agencias estatales tradicionales.

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La ausencia de cuatro de las compañías estadounidenses más activas en el desarrollo espacial (SpaceX, Blue Origin, Stoke Space y Starcloud) se produce en la antesala inmediata de una cita que busca reunir a la comunidad internacional en torno a temas como las misiones científicas, los programas de exploración y la seguridad espacial, según los términos empleados por el propio Gobierno de Estados Unidos para describir la agenda del encuentro.