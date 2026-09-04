Guatemala

Rayo mortal en Guatemala: una trabajadora estatal buscó esquivar un bloqueo en Cuyotenango y no llegó a casa

La lluvia arreciaba cuando tomó una ruta alterna hacia Santo Domingo. Detrás iban dos colegas que vieron la descarga y terminaron con atención urgente. La institución confirmó el fallecimiento y envió un mensaje a su familia

Los especialistas recomiendan buscar refugio en una edificación o en un automóvil con carrocería metálica durante tormentas eléctricas y alejarse de árboles, postes y agua.
Una trabajadora de la PGN de Guatemala murió tras recibir la descarga directa de un rayo mientras viajaba en motocicleta hacia su casa. (Bomberos Municipales Departamentales)
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Una trabajadora de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala falleció tras recibir la descarga directa de un rayo mientras se desplazaba en motocicleta hacia su residencia.

El hecho ocurrió en una ruta alterna de Santo Domingo, en el departamento de Suchitepéquez, Guatemala.

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La víctima fue identificada como Josselyn Amparo Barrios Hernández, de 33 años, quien laboraba en la delegación de Mazatenango.

Testigos afirmaron a socorristas de Bomberos Municipales Departamentales que el suceso ocurrió cuando la empleada pública intentaba eludir un bloqueo vehicular en la ruta principal de Cuyotenango, originado por jornadas de protesta local.

Barrios Hernández, originaria de Retalhuleu, viajaba hacia su domicilio bajo una intensa lluvia torrencial. Ante el congestionamiento en la vía habitual, optó por tomar un trayecto alterno hacia Santo Domingo.

Dos compañeras de labores, que transitaban detrás en otra motocicleta, presenciaron la descarga eléctrica y sufrieron crisis nerviosas severas, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Nacional de Mazatenango.

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Los especialistas recomiendan buscar refugio en una edificación o en un automóvil con carrocería metálica durante tormentas eléctricas y alejarse de árboles, postes y agua.
La víctima fue identificada como Josselyn Amparo Barrios Hernández, de 33 años, trabajadora de la delegación de Mazatenango y originaria de Retalhuleu. (Bomberos Municipales Departamentales)

La PGN confirmó el deceso de la funcionaria e hizo públicas sus condolencias a la familia y allegados.

El paso de la descarga eléctrica altera el ritmo cardíaco y destruye tejidos corporales

El impacto de un rayo sobre una persona genera un flujo masivo de energía en una fracción de segundo. La principal causa de muerte inmediata por este fenómeno es el paro cardíaco fulminante, provocado por la interrupción brusca de la actividad eléctrica natural del corazón.

La corriente también recorre el sistema nervioso central, lo que genera daños cerebrales, pérdida de conocimiento, parálisis temporal o permanente y ruptura de tímpanos debido a la onda de choque acústica.

Además, el calor momentáneo suele originar quemaduras en la piel y lesiones musculares profundas por un proceso de alteración celular denominado electroporación.

Los especialistas recomiendan buscar refugio en una edificación o en un automóvil con carrocería metálica durante tormentas eléctricas y alejarse de árboles, postes y agua.
La PGN confirmó la muerte de la funcionaria y expresó sus condolencias a la familia y a sus allegados. (PGN)

Las probabilidades de sufrir una descarga son inferiores a una en un millón pero aumentan al aire libre

Las estadísticas médicas y meteorológicas mundiales señalan que la probabilidad de que una persona reciba el impacto de un rayo en un año determinado es de menos de una en un millón.

Sin embargo, este riesgo se eleva durante actividades al aire libre y al transitar en vehículos descubiertos.

Los factores que atraen o facilitan la descarga hacia el cuerpo humano incluyen la presencia en zonas abiertas de elevada altitud, la proximidad a elementos aislados de gran altura como árboles o postes, y la movilidad en medios de transporte sin cubierta metálica cerrada, como las motocicletas.

La conducción bajo tormenta eléctrica expone al conductor a ser el punto más elevado y conductor de la corriente hacia la tierra.

Buscar refugio hermético y alejarse de objetos altos previene los impactos fatales

Para prevenir accidentes durante tormentas eléctricas, los especialistas en seguridad recomiendan buscar refugio inmediato dentro de una edificación con paredes y techo sólido, o bien en el interior de un automóvil de carrocería metálica con las ventanillas cerradas.

Infografía con ilustraciones de una familia en una casa, un automóvil, cables eléctricos, árboles y agua bajo una lluvia con rayos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vehículos descubiertos, las motocicletas y las carpas no ofrecen protección aislante. Si una persona se encuentra al aire libre sin posibilidad de resguardo, debe alejarse de árboles, postes de luz, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

En caso de quedar atrapado en un terreno despejado, la indicación de emergencia es colocarse en posición de cuclillas con los pies juntos y la cabeza inclinada hacia el pecho, evitando tumbarse sobre el suelo para minimizar el contacto con las corrientes terrestres.

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