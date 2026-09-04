Programa Mundial de Alimentos llega a Honduras para evaluar daños de la sequía provocada por El Niño

Lena Savelli, directora regional del WFP para Latinoamérica y el Caribe, visitará Honduras para evaluar los efectos de la sequía. (Foto: Cortesía)

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La crisis provocada por la sequía asociada a El Niño llevará a Honduras a recibir la próxima semana a la directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP), Lena Savelli, quien realizará una visita para evaluar las condiciones que enfrentan las comunidades más afectadas por la falta de lluvias.

Savelli llegará al país el próximo domingo y tiene previsto reunirse con el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, además de desplazarse a zonas impactadas por el déficit de precipitaciones.

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De acuerdo con el WFP, Honduras se encuentra entre los países de Centroamérica donde los efectos del fenómeno climático están comenzando a sentirse con mayor intensidad, particularmente en las regiones del centro y sur del territorio nacional, donde miles de familias dependen de la agricultura para garantizar sus alimentos y generar ingresos.

Una de las zonas que concentra mayor preocupación es el Corredor Seco Centroamericano, una región caracterizada por sus condiciones climáticas vulnerables y que actualmente enfrenta una marcada reducción de las lluvias.

El programa ‘Ración Fresca’ busca apoyar la alimentación escolar en municipios afectados por la sequía. (Foto: Cortesía)

La falta de agua ha provocado pérdidas en los cultivos y dificultades para las familias dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia.

Durante su visita, la funcionaria regional conocerá proyectos destinados a brindar apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas.

Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los agricultores y contribuir a que puedan mantener sus actividades productivas pese a las condiciones adversas generadas por la sequía.

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Entre los programas que serán revisados se encuentra ‘Ración Fresca’, una iniciativa orientada a fortalecer la alimentación escolar en municipios afectados por la crisis hídrica.

El proyecto busca vincular la producción de pequeños agricultores con la alimentación de los estudiantes, generando beneficios tanto para las comunidades productoras como para los centros educativos.

La falta de lluvias afecta con mayor intensidad a comunidades del Corredor Seco Centroamericano. (FOTO: El Heraldo)

La emergencia ha adquirido una dimensión nacional. El Gobierno mantiene en alerta roja a 103 municipios de los 298 que conforman el país debido a la crisis de agua.

La situación no solamente amenaza las cosechas, sino que también genera dificultades para la ganadería y aumenta la preocupación por el abastecimiento destinado al consumo humano.

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El organismo meteorológico ha reportado un déficit de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, una situación que incrementa la presión sobre las actividades agrícolas y las fuentes de abastecimiento de agua.

La prolongación de estas condiciones podría profundizar las pérdidas productivas y afectar especialmente a los hogares con menor capacidad para enfrentar la emergencia.

La crisis también ha alcanzado a Tegucigalpa, donde las autoridades han tenido que endurecer las medidas de racionamiento de agua debido a la disminución de los niveles en los principales embalses que abastecen a la capital hondureña.

Los pequeños productores agrícolas enfrentan pérdidas debido al déficit de precipitaciones. La crisis hídrica mantiene a 103 municipios en alerta roja en Honduras. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha movilizado 86 millones de dólares para contribuir a la atención de la emergencia generada por la sequía en Honduras.

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Los recursos están destinados a fortalecer la respuesta humanitaria y apoyar a las comunidades que enfrentan mayores dificultades como consecuencia de la crisis.

La llegada de Savelli permitirá al WFP conocer de primera mano la situación de las comunidades y evaluar las necesidades más urgentes.

El recorrido también servirá para revisar el funcionamiento de los programas que ya se encuentran en marcha y determinar dónde es necesario reforzar la asistencia alimentaria y productiva.

El fenómeno de El Niño fuerte ha provocado condiciones más cálidas y secas de lo habitual. El programa ‘Ración Fresca’ busca apoyar la alimentación escolar en municipios afectados por la sequía. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

La situación también demanda fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático, mejorar el manejo de los recursos hídricos y respaldar a los pequeños productores frente a fenómenos meteorológicos cada vez más difíciles de predecir y enfrentar.

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La visita de la directora regional del WFP ocurre, por tanto, en un escenario marcado por la combinación de sequía, pérdidas agrícolas y escasez de agua.

El organismo internacional y las autoridades hondureñas tendrán como prioridad identificar las zonas con mayores necesidades y fortalecer las acciones destinadas a proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.