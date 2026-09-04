Honduras

Programa Mundial de Alimentos llega a Honduras para evaluar daños de la sequía provocada por El Niño

La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (WFP) visitará Honduras la próxima semana para conocer el impacto de la sequía en comunidades del Corredor Seco y revisar las acciones de respuesta ante la crisis hídrica

Lena Savelli, directora regional del WFP para Latinoamérica y el Caribe, visitará Honduras para evaluar los efectos de la sequía. (Foto: Cortesía)
Lena Savelli, directora regional del WFP para Latinoamérica y el Caribe, visitará Honduras para evaluar los efectos de la sequía. (Foto: Cortesía)
Guardar

La crisis provocada por la sequía asociada a El Niño llevará a Honduras a recibir la próxima semana a la directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP), Lena Savelli, quien realizará una visita para evaluar las condiciones que enfrentan las comunidades más afectadas por la falta de lluvias.

Savelli llegará al país el próximo domingo y tiene previsto reunirse con el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, además de desplazarse a zonas impactadas por el déficit de precipitaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el WFP, Honduras se encuentra entre los países de Centroamérica donde los efectos del fenómeno climático están comenzando a sentirse con mayor intensidad, particularmente en las regiones del centro y sur del territorio nacional, donde miles de familias dependen de la agricultura para garantizar sus alimentos y generar ingresos.

Una de las zonas que concentra mayor preocupación es el Corredor Seco Centroamericano, una región caracterizada por sus condiciones climáticas vulnerables y que actualmente enfrenta una marcada reducción de las lluvias.

El programa ‘Ración Fresca’ busca apoyar la alimentación escolar en municipios afectados por la sequía. (Foto: Cortesía)
El programa ‘Ración Fresca’ busca apoyar la alimentación escolar en municipios afectados por la sequía. (Foto: Cortesía)

La falta de agua ha provocado pérdidas en los cultivos y dificultades para las familias dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia.

Durante su visita, la funcionaria regional conocerá proyectos destinados a brindar apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas.

Estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los agricultores y contribuir a que puedan mantener sus actividades productivas pese a las condiciones adversas generadas por la sequía.

PUBLICIDAD

Entre los programas que serán revisados se encuentra ‘Ración Fresca’, una iniciativa orientada a fortalecer la alimentación escolar en municipios afectados por la crisis hídrica.

El proyecto busca vincular la producción de pequeños agricultores con la alimentación de los estudiantes, generando beneficios tanto para las comunidades productoras como para los centros educativos.

La falta de lluvias afecta con mayor intensidad a comunidades del Corredor Seco Centroamericano. (FOTO: El Heraldo)
La falta de lluvias afecta con mayor intensidad a comunidades del Corredor Seco Centroamericano. (FOTO: El Heraldo)

La emergencia ha adquirido una dimensión nacional. El Gobierno mantiene en alerta roja a 103 municipios de los 298 que conforman el país debido a la crisis de agua.

La situación no solamente amenaza las cosechas, sino que también genera dificultades para la ganadería y aumenta la preocupación por el abastecimiento destinado al consumo humano.

El organismo meteorológico ha reportado un déficit de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, una situación que incrementa la presión sobre las actividades agrícolas y las fuentes de abastecimiento de agua.

La prolongación de estas condiciones podría profundizar las pérdidas productivas y afectar especialmente a los hogares con menor capacidad para enfrentar la emergencia.

La crisis también ha alcanzado a Tegucigalpa, donde las autoridades han tenido que endurecer las medidas de racionamiento de agua debido a la disminución de los niveles en los principales embalses que abastecen a la capital hondureña.

En el sur de Honduras claman por lluvias en septiembre para salvar última cosecha del año
Los pequeños productores agrícolas enfrentan pérdidas debido al déficit de precipitaciones. La crisis hídrica mantiene a 103 municipios en alerta roja en Honduras. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha movilizado 86 millones de dólares para contribuir a la atención de la emergencia generada por la sequía en Honduras.

Los recursos están destinados a fortalecer la respuesta humanitaria y apoyar a las comunidades que enfrentan mayores dificultades como consecuencia de la crisis.

La llegada de Savelli permitirá al WFP conocer de primera mano la situación de las comunidades y evaluar las necesidades más urgentes.

El recorrido también servirá para revisar el funcionamiento de los programas que ya se encuentran en marcha y determinar dónde es necesario reforzar la asistencia alimentaria y productiva.

En el sur de Honduras claman por lluvias en septiembre para salvar última cosecha del año
El fenómeno de El Niño fuerte ha provocado condiciones más cálidas y secas de lo habitual. El programa ‘Ración Fresca’ busca apoyar la alimentación escolar en municipios afectados por la sequía. (Foto: EFE/ Germán Reyes)

La situación también demanda fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático, mejorar el manejo de los recursos hídricos y respaldar a los pequeños productores frente a fenómenos meteorológicos cada vez más difíciles de predecir y enfrentar.

La visita de la directora regional del WFP ocurre, por tanto, en un escenario marcado por la combinación de sequía, pérdidas agrícolas y escasez de agua.

El organismo internacional y las autoridades hondureñas tendrán como prioridad identificar las zonas con mayores necesidades y fortalecer las acciones destinadas a proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.

Temas Relacionados

HondurasPrograma Mundial de Alimentosdañosafectacionessequíafenomeno del niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad

El llamado apunta a fortalecer la investigación, reducir la impunidad y desarrollar políticas públicas capaces de prevenir las muertes violentas de mujeres

Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Washington destacó la aprobación de las reformas y considera que los cambios pueden contribuir a construir un sistema energético más confiable

Estados Unidos respalda la reforma eléctrica de Honduras

Colegio Médico de Honduras da 72 horas al Gobierno para cumplir acuerdos y amenaza con medidas de presión

El Colegio Médico de Honduras (CMH) elevó la presión para que se concreten desembolsos, contratos y resoluciones vinculadas a los compromisos adquiridos con el gremio

Colegio Médico de Honduras da 72 horas al Gobierno para cumplir acuerdos y amenaza con medidas de presión

Honduras vuelve a ser candidata a la Cuenta del Milenio: ¿qué necesita para recuperar los fondos?

El país aparece entre los 91 candidatos para el año fiscal 2027, aunque la inclusión es apenas el inicio del proceso, pero la decisión final dependerá de indicadores institucionales, económicos, sociales y políticos

Honduras vuelve a ser candidata a la Cuenta del Milenio: ¿qué necesita para recuperar los fondos?

Estados Unidos cierra la puerta a una nueva prórroga del TPS para hondureños

La Cancillería informó que continuará brindando orientación a los beneficiarios, mientras cada caso es evaluado en busca de posibles vías de regularización migratoria

Estados Unidos cierra la puerta a una nueva prórroga del TPS para hondureños

TECNO

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

ENTRETENIMIENTO

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

De Meryl Streep a Gwyneth Paltrow y Miley Cyrus: los 10 padrinos más famosos de Hollywood

MUNDO

El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

Japón le pone un freno a los autos: la nueva regla de 30 km/h que busca salvar vidas

Israel anunció la conquista de una cima en el sur del Líbano desde la que operaba el grupo terrorista Hezbollah

Uno de los obreros que pasó nueve días en un túnel de Nepal relató qué técnica milenaria lo ayudó a sobrevivir

Las operadoras del yacimiento Sea Lion en las islas Malvinas respondieron a las sanciones de Milei: “No tendrán efectos materiales”