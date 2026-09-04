República Dominicana

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

La movilización está prevista para el martes a las 10:00 y busca medir la respuesta ante una emergencia, además de entrenar a instituciones, empresas y personal, y evaluar la coordinación entre organismos

Acuarela de varias personas junto a un socorrista y un letrero de zona de seguridad ante un poblado con el Colmado Quisqueya.
La jornada del martes a las 10:00 pondrá a prueba desalojos, avisos por celular y coordinación entre organismos, con una movilización prevista de más de 3 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno de República Dominicana anunció un simulacro nacional de evacuación por terremoto para el próximo martes a las 10:00, una jornada con la que busca medir la capacidad de respuesta del país antes de una emergencia real, probar alertas por teléfono móvil y ampliar la preparación de instituciones públicas, empresas y trabajadores.

La movilización prevista superará los 3 millones de personas y servirá también para verificar que más de 300 empresas ya fueron certificadas en temas de seguridad, según explicó el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Erdwin Olivares. El funcionario sostuvo que el ejercicio permitirá evaluar no solo la salida de edificios, comunidades y viviendas, sino también los protocolos de acción y la coordinación entre organismos.

PUBLICIDAD

Según Listín Diario, el anuncio fue hecho en el Palacio Nacional por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quien defendió la realización del ejercicio como una medida preventiva. “Estas son acciones que hay que tomarlas antes de que suceda cualquier evento, porque cuándo sucede el evento no se puede improvisar, hay que estar preparados para lo que esperamos en Dios nunca se de, pero que sí se da”, afirmó.

Olivares detalló que durante el simulacro también se probará una herramienta para fortalecer el sistema nacional de alerta mediante el envío de mensajes instantáneos a teléfonos móviles. La prueba apunta a medir la eficacia de los mecanismos de comunicación en una situación de sismo.

PUBLICIDAD

El simulacro servirá para medir evacuación, alertas móviles y coordinación institucional

El país pondrá a prueba sus planes de evacuación, sus protocolos de actuación y sus niveles de coordinación interinstitucional, de acuerdo con el director del COE. En esa misma línea, explicó: “Los sismos no avisan, la preparación comienza antes. Este ejercicio va mucho más allá de evacuar una edificación, comunidad o vivienda, vamos a evaluar nuestro protocolo de acción, la actuación, la comunicación interinstitucional, en fin, la preparación integral del país”.

Pintura al óleo de una calle con personas y escolares caminando frente a casas coloridas y una alarma roja con la palabra SIMULACRO.
La práctica nacional buscará comprobar si los mensajes instantáneos funcionan durante una emergencia y fortalecer la preparación de entidades públicas, compañías y personal ante un terremoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario también aseguró que República Dominicana dispone de accesos para que la ayuda llegue por las vías necesarias en caso de una catástrofe. Añadió que los organismos de socorro cuentan con medios para asistir a la población.

Olivares matizó, no obstante, el alcance de esa capacidad de respuesta. “Ningún país del mundo está preparado para verlo colapsar. Ahora bien, nos hemos organizado y nos estamos fortaleciendo, tu tener un un ejercicio que tenga una movilidad de más tres millones de personas, poder probar que más de 300 empresas se certificaron en temas de seguridad, todo es parte del fortalecimiento y de una preparación”, dijo al medio.

El Gobierno puso el foco en edificios privados y en la incorporación de empresas y trabajadores

El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, señaló que las revisiones a edificaciones públicas continúan, pero que el énfasis actual está puesto en el sector privado. Indicó que ya se realizaron levantamientos en zonas como Naco y Piantini para informar a las juntas de vecinos sobre las deficiencias detectadas.

Reyes Madera invitó a más propietarios de edificaciones privadas a solicitar inspecciones, que se realizan sin costo. La intención oficial es ampliar el diagnóstico estructural fuera del ámbito estatal y reforzar la prevención en zonas de alta concentración urbana.

La convocatoria al simulacro también alcanzó al ámbito laboral. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, exhortó a empleadores y trabajadores a sumarse con el argumento de que cualquier espacio donde confluyen personas debe estar preparado para reaccionar ante un terremoto.

Ilustración en acuarela con un megáfono, edificios, siluetas humanas y el texto Alarma de sismos, mantén la calma, sal en orden.
El ejercicio será el martes a las 10:00 y busca medir la respuesta del país, probar alertas por teléfono móvil y evaluar la coordinación institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los lugares donde hay personas tienen que ser parte del simulacro. Los trabajadores, los servidores públicos y los empleados debemos estar preparados para participar”, afirmó. El ministro agregó que las autoridades ya conversaron con el Consejo Nacional de la Empresa Privada para incorporar al sector empresarial y que prevén una reunión con representantes de los trabajadores para integrarlos a la iniciativa.

Para el funcionario, la realización del ejercicio expresa una política de prevención frente a desastres posibles, aunque no deseados. “Esto es algo muy serio y convoca al país a asumir el compromiso de prepararse frente a una situación que esperamos no ocurra, pero cuya posibilidad existe”, manifestó.

Temas Relacionados

Simulacro NacionalRepública DominicanaTerremotosProtección Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana busca formar especialistas para enfrentar riesgos sanitarios en el agro

La Junta Agroempresarial Dominicana advirtió que el sector necesita profesionales con maestría en entomología, fitopatología, nematología y virología para reforzar la detección de plagas, enfermedades y otros riesgos que afectan la producción nacional

República Dominicana busca formar especialistas para enfrentar riesgos sanitarios en el agro

Autoridades de República Dominicana allanan 18 armerías por presuntas irregularidades

Los equipos ejecutaron operativos simultáneos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, con detenciones, decomisos y apoyo del Ministerio de Interior, Defensa y la Policía

Autoridades de República Dominicana allanan 18 armerías por presuntas irregularidades

Más de 5,700 empresas formales cerraron en República Dominicana durante el último año

El Directorio y Demografía Empresarial Formal de la ONE situó las bajas en el 4.6% del universo de compañías activas, tras identificar que acumularon al menos 60 meses sin declarar actividad ni empleo

Más de 5,700 empresas formales cerraron en República Dominicana durante el último año

El “Terrorismo medioambiental” en República Dominicana tendrá penas de hasta 30 años

Una disposición firmada por Luis Abinader ordena fortalecer la prevención, la detección y las pesquisas ante daños deliberados en áreas protegidas, con coordinación entre instituciones civiles, militares, policiales y migratorias

El “Terrorismo medioambiental” en República Dominicana tendrá penas de hasta 30 años

Consternación en República Dominicana: Golpearon a una nena de 7 años y la madre denunció al exbasquetbolista de su expareja

La mujer dijo que el ataque fue el 25 de julio y que aportó fotos y mensajes, mientras la Justicia dominicana no informó la situación del acusado

Consternación en República Dominicana: Golpearon a una nena de 7 años y la madre denunció al exbasquetbolista de su expareja

TECNO

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

MUNDO

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

Japón le pone un freno a los autos: la nueva regla de 30 km/h que busca salvar vidas

Israel anunció la conquista de una cima en el sur del Líbano desde la que operaba el grupo terrorista Hezbollah

Uno de los obreros que pasó nueve días en un túnel de Nepal relató qué técnica milenaria lo ayudó a sobrevivir