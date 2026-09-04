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GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

A pocos meses de su lanzamiento, GTA 6 ya comienza a generar expectativas que podrían reactivar el mercado de las consolas durante la Navidad

El tráiler de GTA 6 provocó que la venta de la PS5 y Xbox Series se dispare en Reino Unido.
El tráiler de GTA 6 provocó que la venta de la PS5 y Xbox Series se dispare en Reino Unido. (Rockstar)
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El próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre, ya parece estar teniendo efectos sobre el mercado de las consolas. Según datos de Nielsen HQ, las ventas de PlayStation 5 aumentaron un 33 % en Reino Unido durante la última semana, mientras que las de Xbox Series X/S crecieron un 34 % respecto al periodo anterior.

El repunte coincide con la publicación del nuevo gameplay de GTA 6, el cual se lanzó exclusivamente por Netflix el pasado jueves 27 de agosto. Las imágenes parecen haber causado una amplia repercusión entre los jugadores.

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Aunque los datos se limitan a un mercado concreto y a un periodo reducido, el comportamiento de las ventas muestra el impacto que puede tener el videojuego de Rockstar Games incluso antes de su lanzamiento.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
GTA 6 se lanzará de manera oficial en noviembre del 2026. (Rockstar)

El nuevo material consiguió 31,1 millones de espectadores en Netflix durante sus primeros días, mientras que el video oficial supera los 22 millones de reproducciones en YouTube.

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El resultado ofrece una señal positiva para Sony y Microsoft en un momento especialmente complicado para el mercado del hardware. Ambas compañías esperan que los grandes lanzamientos de la campaña navideña ayuden a recuperar el interés por las consolas durante los últimos años de la actual generación.

GTA 6 se convierte en un posible impulso para PS5 y Xbox

Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados de los últimos años y su lanzamiento podría convertirse en un importante motor para las ventas de consolas. El título de Rockstar Games llegará en plena campaña navideña, un periodo decisivo para fabricantes y distribuidores.

El aumento registrado en Reino Unido se produjo después de la difusión del nuevo gameplay, lo que sugiere que cada nuevo anuncio relacionado con el juego puede renovar el interés por adquirir una consola.

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
GTA 6 podría impulsar la venta mundial de consolas como PS5 y Xbox Series. (Rockstar)

El fenómeno es especialmente relevante porque GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, por lo que muchos jugadores que todavía no han dado el salto a la actual generación podrían aprovechar el lanzamiento para actualizar su equipo.

Los datos de Nielsen HQ también indican que la PS5 Pro se encuentra disponible en la tienda oficial de Sony, pero presenta una disponibilidad mucho más limitada en tiendas físicas.

Un respiro para un mercado de consolas en dificultades

El crecimiento de las ventas llega después de un periodo complicado para la industria del hardware. Las consolas han experimentado una situación poco habitual en comparación con generaciones anteriores: en lugar de reducir progresivamente sus precios con el paso de los años, algunos modelos se han encarecido.

Este fenómeno ha contribuido a frenar las ventas. En Reino Unido, las ventas de consolas acumuladas hasta finales de julio registraban una caída del 14,4 % respecto al año anterior.

Tamaños PS5 Xbox Series X
La PS5 y la Xbox Series podrían aumentar sus ventas tras el lanzamiento de GTA 6.

La situación tampoco ha sido especialmente favorable en Estados Unidos. El mercado registró el peor mes de julio desde 2020, un periodo marcado entonces por los problemas de producción y la escasez de consolas provocada por la pandemia.

En este contexto, los grandes lanzamientos de videojuegos pueden convertirse en una de las principales herramientas para reactivar la demanda durante los próximos meses.

Call of Duty también podría contribuir al repunte

Nielsen HQ considera que GTA 6 y otros grandes títulos, como Call of Duty, podrían ayudar a aumentar la base de usuarios de las consolas. Sin embargo, el análisis también advierte que el crecimiento podría no ser especialmente significativo.

La consultora señala que algunos de los temores sobre una posible crisis del hardware podrían estar exagerados. Una parte importante del tiempo de juego sigue concentrándose en títulos que ya llevan tiempo en el mercado, lo que significa que los jugadores no necesariamente dejan de gastar en software aunque retrasen la compra de una nueva consola.

Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Como referencia, Nielsen HQ menciona la escasez de tarjetas gráficas entre 2020 y 2021. A pesar de las dificultades para acceder a nuevo hardware, no se produjo una caída proporcional en la participación de los jugadores ni en los ingresos del sector.

En cambio, el gasto de los consumidores se habría redistribuido hacia el software.

El posible último gran impulso de la generación actual

GTA 6 podría desempeñar un papel todavía más importante porque llegaría en una etapa avanzada de la actual generación de consolas. Los rumores apuntan a que Sony y Microsoft podrían preparar nuevas plataformas para finales de 2027, aunque no existe una confirmación oficial sobre ese calendario.

Si estas previsiones se cumplen, el juego de Rockstar podría convertirse en uno de los últimos grandes fenómenos capaces de impulsar de forma masiva las ventas de PlayStation 5 y Xbox Series X/S antes de la llegada de una nueva generación.

Por ahora, el aumento registrado en Reino Unido ofrece una primera muestra del poder comercial de GTA 6. Todavía faltan meses para que el juego llegue al mercado, pero su capacidad para atraer millones de espectadores con cada nuevo material confirma que Rockstar tiene entre manos uno de los lanzamientos más importantes para la industria del videojuego.

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