Estados Unidos creó 162 mil nuevos puestos de trabajo en agosto y el desempleo se mantuvo en 4,1%

Estados Unidos creó 162 mil nuevos puestos de trabajo en agosto 4,1%(Reuters/Archivo)

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El empleo en Estados Unidos creció en 162.000 puestos de trabajo en agosto, muy por encima de lo que esperaban los analistas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1%, según datos difundidos este viernes por el gobierno.

El empleo se expandió en los sectores de restaurantes y bares, y la educación pública local se recuperó tras la contracción sufrida el mes anterior, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en un comunicado.

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Las revisiones de datos anteriores añadieron 55.000 puestos a las nóminas de junio y julio.

La contratación mostró altibajos a lo largo del año, a dos meses de las elecciones legislativas de medio término, en momentos en que los votantes muestran malestar por la economía y, en particular, por el elevado costo de vida.

Las empresas enfrentan una escasez de trabajadores, producto de la política migratoria del presidente Donald Trump y del retiro de la generación de los baby boomers (la generación de personas nacidas entre 1946 y 1964) y algunas responden con el uso de tecnología para tareas que antes realizaban personas. Sin embargo, los empleadores se muestran reticentes a despedir al personal que ya tienen, por lo que la mayoría de los estadounidenses goza de una inusual seguridad laboral y el desempleo se mantiene bajo.

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Un trabajador de un supermercado en Estados Unidos (Europa Press/Archivo)

Se esperaba que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informara este viernes que el mercado laboral estadounidense se recuperó el mes pasado tras un débil julio, aunque quienes buscan empleo continúan enfrentando dificultades y las subas salariales son moderadas.

Según una encuesta de la firma de datos FactSet, se estimaba que el informe de empleo de agosto mostraría que los empleadores estadounidenses —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— sumaron un neto de 65.000 puestos el mes pasado, luego de haber recortado inesperadamente 23.000 empleos en julio. Los economistas anticipaban que el empleo en las escuelas locales se recuperaría tras haber caído en 50.000 puestos en julio, un descenso que se sospecha respondió a un error estadístico en los ajustes estacionales del Departamento de Trabajo.

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Se preveía que la tasa de desempleo subiera levemente al 4,2% el mes pasado, desde el 4,1% de julio, según FactSet.

“Es un mercado laboral muy extraño”, escribió el lunes David Kelly, estratega global jefe de J.P. Morgan Asset Management, en un comentario.

El principal enigma: la contratación es débil, pero los despidos son escasos.

Los empleadores no se mostraron ansiosos por incorporar nuevos trabajadores. El Departamento de Trabajo informó el martes que la contratación bruta —antes de restar a quienes perdieron o dejaron su empleo— cayó 5%, hasta menos de 5,1 millones de nuevos puestos.

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En julio, empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro recortaron en conjunto 23.000 empleos. En lo que va del año, los empleadores suman en promedio 61.000 puestos por mes, por encima de los 9.700 registrados el año pasado, el ritmo de contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Los efectos persistentes de las altas tasas de interés y las políticas comerciales de Trump desalentaron la contratación en 2025.

Un cartel que dice "Ahora contratando" cuelga en el escaparate de una peluquería en la ciudad de Medford, en el Gran Boston, Massachusetts, Estados Unidos (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Aunque repuntó respecto de un sombrío 2025, la contratación de este año se mantiene muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, y muy lejos de los 491.000 por mes registrados durante el boom de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia.

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En lugar de recurrir a un grupo cada vez más reducido de trabajadores disponibles, “las empresas se enfocan cada vez más en mejorar la eficiencia mediante la tecnología y la inteligencia artificial, y buscan hacer más con la fuerza laboral que ya tienen”, escribieron esta semana los economistas de EY-Parthenon Gregory Daco y Lydia Boussour en un comentario.

Aun así, aunque no contratan de manera agresiva, las empresas se resisten a desprenderse del personal que ya tienen. Todavía recuerdan la inesperada escasez de mano de obra que siguió al fin de los confinamientos por el COVID-19.

Por eso el desempleo se mantiene bajo. Durante el último año, la cantidad de personas que solicitan beneficios por desempleo —un indicador indirecto de los despidos— se mantuvo en un rango históricamente bajo, de entre 200.000 y 230.000 solicitudes.

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El resultado es lo que los economistas denominan un mercado laboral de “ni contratación ni despidos”, en el que quienes tienen trabajo gozan de estabilidad, pero los tiempos son difíciles para los jóvenes que buscan su primer empleo o para los desempleados que intentan reinsertarse.