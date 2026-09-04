Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

Activar la verificación en dos pasos, mantener actualizado el número de teléfono y el correo electrónico, entre otras acciones, son las que la propia plataforma recomienda para blindar un perfil frente a intentos de robo. REUTERS/Dado Ruvic

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Proteger una cuenta de Instagram depende, en gran medida, de activar la autenticación en dos pasos, una función que exige un código adicional cuando alguien intenta iniciar sesión desde un dispositivo desconocido. A eso se suman otras herramientas que la plataforma pone a disposición de los usuarios.

El conjunto de estas medidas busca reducir el riesgo de que terceros accedan a información confidencial, como contraseñas o datos personales.

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La seguridad de una cuenta no depende de un único paso, sino de la combinación de varios ajustes disponibles en la configuración de Meta. Activar la verificación en dos pasos, mantener actualizado el número de teléfono y el correo electrónico, y desconfiar de mensajes directos que pidan datos sensibles son las acciones que la propia plataforma recomienda para blindar un perfil frente a intentos de robo o suplantación.

Al configurar la autenticación en dos pasos, la plataforma ofrece tres alternativas. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo activar la autenticación en dos pasos en Instagram y Facebook

El proceso para activar esta función es similar en ambas plataformas, aunque con accesos distintos según la aplicación. En Instagram, el usuario debe ingresar al ícono de más, ubicado en la parte inferior izquierda, y luego seleccionar el ícono de configuración. Desde allí se accede a Cuenta de Meta y, dentro de ese menú, a Inicio de sesión y seguridad.

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El siguiente paso es hacer clic en Autenticación en dos pasos, elegir el método de seguridad deseado y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El mismo recorrido, con las opciones desactivadas en lugar de activadas, permite deshabilitar la función si el usuario lo requiere.

En Facebook, el camino comienza en la foto de perfil, ubicada en la parte superior derecha. Desde ahí se selecciona Configuración y privacidad y luego Configuración. Al igual que en Instagram, el usuario debe ingresar a Cuenta de Meta, después a Inicio de sesión y seguridad, y finalmente a Autenticación en dos pasos para activar o desactivar el método elegido.

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FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Facebook logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una vez configurada la autenticación en dos pasos, la plataforma solicitará el código de inicio de sesión o la confirmación del intento cada vez que alguien acceda a la cuenta desde un equipo no reconocido. Esta capa adicional es la que impide que una contraseña filtrada sea suficiente para tomar el control del perfil.

Qué métodos de seguridad existen para verificar la identidad

Al configurar la autenticación en dos pasos, la plataforma ofrece tres alternativas. La primera es una aplicación de autenticación, como Duo Mobile o Google Authenticator, que genera los códigos de inicio de sesión. Este método es el recomendado por Meta, ya que permite vincular varios dispositivos a un mismo perfil para que todos puedan generar códigos.

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Esta opción, sin embargo, tiene una limitación: solo puede activarse mediante una aplicación de autenticación si se utiliza Instagram para Android o iPhone.

La segunda alternativa consiste en recibir el código de inicio de sesión por mensaje de texto (SMS) o por WhatsApp, enviado al número de celular vinculado a la cuenta. Para configurar esta opción es posible usar un número ya registrado en el perfil o agregar uno nuevo.

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El logo de Instagram en un teléfono celular en Boston, el 14 de octubre del 2022. (AP foto/Michael Dwyer)

Es obligatorio configurar al menos uno de estos métodos para poder utilizar la autenticación en dos pasos. Además, si el usuario pierde acceso a su teléfono o a su correo electrónico y no puede recibir los códigos, existe la posibilidad de recurrir a un código de respaldo generado previamente para ingresar a la cuenta.

Dispositivos de confianza y alertas ante intentos de inicio de sesión

Una vez activada la autenticación en dos pasos, el sistema permite marcar ciertos equipos como dispositivos de confianza. Esto se hace tocando la opción Confiar en este dispositivo la primera vez que se inicia sesión con el código de verificación, de modo que en accesos posteriores desde ese mismo equipo no se vuelva a solicitar el código.

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Meta recomienda no marcar como confiable un dispositivo público o compartido, al que puedan acceder otras personas desconocidas, ya que esto anularía la protección adicional que ofrece la verificación en dos pasos.

FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Instagram logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La plataforma también envía una alerta cada vez que alguien intenta iniciar sesión desde un dispositivo o navegador no reconocido. Esa notificación incluye el tipo de dispositivo y la ubicación desde donde se intentó el acceso, y puede aprobarse o rechazarse de inmediato desde cualquier equipo en el que la cuenta ya esté activa.

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Además, es posible revisar en cualquier momento la lista de dispositivos que iniciaron sesión recientemente, a través del menú Configuración, luego Seguridad y finalmente Actividad de inicio de sesión. Si un acceso no resulta reconocido, el usuario puede cerrar esa sesión específica y notificarlo a la plataforma.

Qué es la comprobación rápida de seguridad y para qué sirve

La comprobación rápida de seguridad es una función pensada para cuentas que podrían haber sido comprometidas. Esta herramienta guía al usuario a través de una serie de pasos: revisar la actividad de inicio de sesión reciente, verificar la información del perfil, confirmar qué cuentas comparten datos de acceso y actualizar el número de teléfono o el correo electrónico usados para recuperar la cuenta.

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Aunque esta comprobación funciona como un mecanismo de refuerzo, Meta insiste en que no reemplaza otras medidas preventivas. Mantener actualizados los datos de contacto asociados al perfil resulta clave para que la plataforma pueda dar aviso ante cualquier irregularidad, incluso si un atacante llegara a modificar esa información antes de ser detectado.

FILE PHOTO: A logo of mobile application Instagram is seen on a mobile phone, during a conference in Mumbai, India, September 20, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Cómo identificar mensajes fraudulentos y reportar cuentas sospechosas

En los últimos meses se registró un aumento de cuentas maliciosas que envían mensajes directos con el objetivo de obtener contraseñas u otros datos confidenciales. Estos mensajes suelen advertir, de manera falsa, que la cuenta está en riesgo de suspensión, que infringe políticas de propiedad intelectual o que sus fotos se comparten en otros sitios.

Frente a este tipo de intentos, la recomendación es clara: Instagram nunca envía mensajes directos a sus usuarios. Cuando la plataforma necesita comunicarse sobre algún tema vinculado a la cuenta, lo hace exclusivamente a través de la pestaña Correos electrónicos de Instagram, dentro de la sección de configuración, el único canal donde pueden verificarse comunicaciones auténticas.

Ante la detección de estos fraudes, la plataforma aplica medidas correctivas, aunque también solicita la colaboración de los usuarios para reportar el contenido sospechoso y bloquear a quienes lo envían. En los últimos dos meses se sumaron avisos visibles en la parte superior de la bandeja de entrada para alertar sobre este tipo de mensajes.

FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed Instagram logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Reportar contenido cuestionable es posible desde distintos puntos de la aplicación: a través de los tres puntos ubicados sobre las publicaciones, manteniendo presionado un mensaje sospechoso, o ingresando directamente al perfil de una cuenta para denunciarla.

Las cuentas que se hacen pasar por otras personas, que utilizan su estado de verificación para hackear o atacar, o que recurren al spam para engañar a los usuarios infringen las reglas de la plataforma, que continúa ajustando su tecnología para detectar este tipo de comportamiento.

A esto se suma una mejora en el buzón de ayuda, que ahora permite consultar con mayor claridad el estado de cada reporte enviado, identificar qué publicaciones propias podrían haber infringido alguna política y conocer el proceso para apelar esas decisiones.