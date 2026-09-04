Sociedad

Juegos de mesa: cuánto cuestan, cuáles son los más buscados y por qué volvieron a estar de moda

El fenómeno recuperó las juntadas presenciales y amplió la oferta con títulos nacionales e importados

Los juegos de mesa volvieron a estar de moda en Argentina tras la pandemia y el regreso de las juntadas presenciales
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Lejos de quedar relegados por las pantallas, los juegos de mesa encontraron en los últimos años un nuevo impulso en Argentina. La pandemia, el tiempo puertas adentro y la posterior búsqueda de actividades compartidas empujaron un crecimiento que combinó producción local, títulos cooperativos y reuniones presenciales. Sobre ese fenómeno habló Gabriel Fuchs, referente del sector y director de Doda, un café de juegos en Palermo que ya reúne más de 2.500 ejemplares.

Entre los datos que expuso durante una entrevista con Infobae Al Amanecer, Fuchs señaló que el precio de algunos títulos puede escalar con fuerza según la edición, el tamaño de la caja, la cantidad de componentes y la disponibilidad. Incluso mencionó que Root, uno de sus juegos preferidos, puede costar entre $200 mil y $300 mil.

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La expansión del sector, según explicó, estuvo ligada a los cambios de hábitos que dejó el aislamiento. “La pandemia hizo que la gente se quedara en su casa”, dijo, y sostuvo que esa etapa dio tiempo a más diseñadores para desarrollar proyectos nuevos y empujó después una búsqueda de actividades compartidas fuera de las pantallas.

Manos de un hombre sosteniendo tres cartas españolas, el as de espadas, el as de bastos y el siete de espadas, sobre una mesa de madera.
Gabriel Fuchs afirmó que el precio de los juegos de mesa varía según la edición, el tamaño de la caja, los componentes y la disponibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuchs contó que ya tenía una comunidad interesada en los contenidos sobre juegos y que, tras el aislamiento, ese público empezó a pedir reuniones y jornadas para jugar en persona. “Empezó la gente a pedir encuentros, juntadas, a jugar”, afirmó al describir el inicio de ese avance en los últimos años.

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La oferta sumó juegos argentinos, cooperativos y de reglas breves

Durante la entrevista, el director de Doda mostró juegos nacionales e internacionales orientados a familias, parejas y grupos de amigos. La oferta, según detalló, incluye estrategia, preguntas, habilidad manual, cooperación y competencia, además de títulos con reglas breves que permiten resolver una partida en pocos minutos.

También diferenció ese universo de la oferta especializada respecto de los juegos tradicionales que siguen presentes en jugueterías y hogares, como batalla naval, ludo y Memotest.

Manos de personas mayores sobre un tablero de juego y libros abiertos en un salón con mesas, sillas y ventanales
La oferta de juegos de mesa sumó títulos argentinos, cooperativos y de reglas breves para familias, parejas y grupos de amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse al desarrollo local, destacó títulos como Cleptómano y Lunes. “Son todos juegos nacionales, diseñados acá, hechos por gente de acá, impresos acá”, sostuvo sobre parte de la oferta actual.

Cleptómano fue uno de los ejemplos elegidos para mostrar mecánicas menos habituales. El juego propone armar un sistema de seguridad y mover los dedos como si fueran los de un ladrón para atravesar obstáculos, tomar obras de arte y salir del recorrido.

Lo traje porque para mí es una muestra de las cosas raras que puede haber en los juegos de mesa”, dijo Fuchs. Según explicó, la propuesta combina velocidad, coordinación y una ambientación de museo.

Una familia de cinco personas en una sala de estar soleada; el padre lee, la madre y la hija juegan un juego de mesa, y dos hijos usan dispositivos.
Fuchs destacó que juegos de mesa nacionales como Cleptómano y Lunes fueron diseñados, producidos e impresos en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los títulos que presentó fue Sky Team, un juego cooperativo para dos personas en el que ambos participantes deben aterrizar un avión mediante dados y acciones coordinadas. Fuchs explicó que durante una parte de la partida los jugadores no pueden hablar y deben ubicar sus dados en posiciones que activan controles y mantienen el avión bajo control.

“Es un juego exclusivo para dos y tienen que aterrizar aviones”, resumió. Para el especialista, esa modalidad funciona como una alternativa para parejas o amigos que buscan una experiencia compartida.

También mostró Qué pasó primero, un juego de preguntas sobre hechos históricos en el que los participantes deben decidir cuál de dos acontecimientos ocurrió antes y luego verificar la respuesta en cada tarjeta. Durante la demostración aparecieron comparaciones entre la primera ceremonia de los premios Óscar y el cuarto título mundial de fútbol de Brasil, además de referencias a Rebelión en la granja y al primer anuncio televisivo.

Manos de adulto ensamblan un rompecabezas de madera con piezas multicolores (rojo, azul, verde, amarillo, naranja, morado) en una mesa de madera. Piezas sueltas rodean el tablero.
Los juegos de mesa volvieron a estar de moda en Argentina tras la pandemia y el regreso de las juntadas presenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad altera los precios y algunas ediciones desaparecen del mercado

Fuchs explicó que los juegos de mesa “aparecen y desaparecen” porque se agotan y deben reimprimirse. Al hablar de Sky Team, indicó que en ese momento el título no estaba disponible en Argentina.

La variación de precios, según detalló, responde a los materiales, la cantidad de piezas y la procedencia. En los casos de cajas más complejas, como Root, el valor también refleja el volumen de componentes y el tipo de experiencia que propone.

El especialista además mencionó San, un juego creado por argentinos que luego llegó a una empresa extranjera. Según relató, ese proyecto comenzó con una temática de camiones, después adoptó una propuesta centrada en orugas que reparten flores, tuvo una versión internacional y más tarde regresó al mercado local.

Mano retirando una pieza de madera de la torre de Jenga sobre una mesa de madera clara
La oferta de juegos de mesa sumó títulos argentinos, cooperativos y de reglas breves para familias, parejas y grupos de amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuchs dirige un café de juegos de mesa ubicado en Fitz Roy 1855, donde concentra casi toda su colección personal. “La colección ya pasó los 2.500 juegos”, señaló, y estimó que se trata de la más grande de Sudamérica.

El nombre del lugar surge de una referencia al dado. Fuchs explicó que al repetir “Doda” varias veces, la pronunciación se aproxima a la palabra que identifica ese elemento de juego.

El espacio recibe a personas que quieren conocer títulos nuevos, jugar con amigos o acercarse a la actividad en familia.

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