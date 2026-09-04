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Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

El Tricolor se impuso por 3-1 y avanzó a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Atlético Mineiro

La provocación de Gremio a Inter de Porto Alegre tras ganar el clásico
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El clásico de Porto Alegre terminó en escándalo. El triunfo de Gremio por 3 a 1 sobre Inter en el Arena do Grêmio tuvo una prolongación fuera del campo que encendió los ánimos entre ambos planteles: el club y su hinchada desplegaron una serie de burlas contra su clásico rival tras avanzar a las semifinales de la Copa de Brasil. La celebración incluyó un vals a través del sistema de sonido del estadio, cánticos desde las tribunas, una intervención de la mascota del equipo local y publicaciones en las redes sociales oficiales de la institución.

El equipo local selló su clasificación después del empate sin goles que ambos conjuntos habían protagonizado en el encuentro de ida, en el estadio Beira-Rio. La victoria por 3-1 le permitió al Tricolor imponerse en la serie y avanzar de fase en la competencia. Carlos Vinícius marcó dos goles y Krovinovic anotó el restante para Gremio, mientras que Vitinho convirtió el descuento de Internacional.

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Apenas terminó el clásico, el estadio difundió una pieza musical asociada con las fiestas de 15 años. La elección de la pieza no fue casualidad, fue una broma dirigida hacia su clásico rival para recordarle el largo periodo sin trofeos nacionales o internacionales (en el medio supo conquistar el Campeonato Gaúcho.

La pelea entre el plantel de Gremio e Inter en el túnel del estadio

La hinchada local acompañó la música con una canción que aludió a los “15 años” transcurridos desde la última conquista internacional, la Recopa Sudamericana de 2011. En paralelo, el Mosqueteiro, mascota del Gremio, apareció junto al campo y bailó un vals ante las cámaras.

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Según Globo Esporte, la cuenta oficial del club también trasladó el festejo al plano digital. Una de las publicaciones mostró al mascote de Grêmio frente al saci, símbolo de Internacional, con un mensaje que señaló que el personaje colorado “siempre pareció más pequeño en las fotos”. La imagen se sumó a otros contenidos difundidos después de la clasificación.

La secuencia continuó con un mensaje que mostró un avión que sobrevoló la Avenida Carlos Gomes, una de las principales arterias de Porto Alegre, con una pancarta que decía “Eles estão fora”, cuya traducción es “Ellos están afuera”. La palabra “eles” aparecía escrita en color rojo, en alusión a Internacional.

Según CNN Brasil, esa publicación tuvo un antecedente en 2021, cuando Internacional había utilizado una provocación similar contra Gremio durante el descenso del equipo tricolor a la Segunda División brasileña. La respuesta del club llegó cinco años después, en un contexto muy distinto: una eliminación directa en un clásico y el pase a las semifinales de la Copa de Brasil.

El final del encuentro no quedó limitado a los festejos del equipo ganador. De acuerdo con Globo Esporte, se produjo un altercado entre integrantes de ambos planteles cuando se retiraban hacia los vestuarios.

El auxiliar de Gremio, Vitor Severino, y el entrenador de Internacional, Paulo Pezzolano, discutieron y se empujaron sobre el césped. La tensión se extendió luego hacia el túnel que conduce a la zona interna del estadio.

La derrota significó la eliminación de Internacional, mientras que Gremio mantuvo abierta su aspiración de sumar un nuevo trofeo nacional. El equipo de Porto Alegre enfrentará a Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez en las semifinales de la Copa de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol aún debía confirmar el orden de las localías y el calendario preciso de esa llave. Las fechas base previstas para los partidos eran el 1 y el 8 de noviembre. Del otro lado del cuadro, Palmeiras y Vasco da Gama disputarían la restante semifinal.

La edición 2026 de la Copa de Brasil tendrá una final a partido único, programada para el 6 de diciembre. La sede de ese encuentro todavía no había sido definida, aunque el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, aparecía entre las alternativas evaluadas por la Confederación Brasileña de Fútbol, informó CNN Brasil.

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