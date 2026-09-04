Honduras

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

La plantación ocupa unas 10 manzanas en Pajuiles, Atlántida, y tenía cerca un laboratorio rústico presuntamente utilizado para procesar pasta base de cocaína.

Colón y Olancho habían concentrado la mayoría de los hallazgos de cultivos de coca en Honduras. (FOTO: Policía Nacional)
Colón y Olancho habían concentrado la mayoría de los hallazgos de cultivos de coca en Honduras. (FOTO: Policía Nacional)
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Una zona montañosa de Tela, Atlántida, acaba de incorporarse al mapa de lugares donde las autoridades hondureñas han encontrado cultivos de presunta hoja de coca.

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizaron aproximadamente 70.000 arbustos distribuidos en unas 10 manzanas de terreno en la aldea Pajuiles, según informó este jueves la Policía Nacional.

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En las proximidades también fue encontrada una estructura rústica presuntamente utilizada para la extracción de pasta base de cocaína, un elemento que sugiere que la actividad investigada no se limitaba al cultivo.

Plantas de hasta tres metros

Los agentes encontraron dos parcelas con arbustos que, según la DNPA, alcanzaban entre 2,5 y 3 metros de altura.

Ese nivel de desarrollo llamó la atención de los investigadores porque supera el tamaño observado en varias plantaciones aseguradas anteriormente.

El dato puede indicar que el cultivo llevaba un período considerable establecido en la zona antes de ser localizado.

Ahora deberán realizarse los análisis correspondientes para confirmar científicamente que se trata de hoja de coca y continuar las investigaciones para determinar quiénes estaban detrás de la plantación.

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Las autoridades localizaron además un laboratorio rústico cerca de la plantación. (FOTO: Policía Nacional)
Las autoridades localizaron además un laboratorio rústico cerca de la plantación. (FOTO: Policía Nacional)

Hasta ahora, buena parte de las operaciones contra cultivos de coca se había concentrado en Colón y Olancho.

Solo durante 2026, las autoridades han encontrado múltiples plantaciones en zonas montañosas de Iriona, Tocoa, Bonito Oriental y otros sectores de Colón.

En junio, por ejemplo, el Ministerio Público reportó 49.000 plantas y un narcolaboratorio en Iriona, mientras otra operación realizada en la misma región encontró 5.500 arbustos adicionales.

En marzo, la DNPA había ubicado otras 48.000 plantas en Olancho, junto con un laboratorio rústico.

Honduras ya no aparece solo como corredor

Durante décadas, Honduras fue señalada principalmente como un territorio utilizado para el tránsito de cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Los hallazgos de los últimos años muestran una transformación adicional: estructuras criminales también han experimentado con el cultivo y procesamiento de coca dentro del territorio hondureño.

En 2025, el Ministerio Público informó que había destruido 208.355 arbustos de hoja de coca en distintas operaciones, concentradas principalmente en Colón.

Y durante el primer trimestre de 2026, la DNPA reportó la destrucción de otros 136.000 arbustos.

Eso no significa que Honduras se haya convertido en un gran productor regional, pero sí muestra que el fenómeno dejó de ser aislado.

El hallazgo en Tela abre investigaciones sobre la posible existencia de nuevas zonas de producción ilícita en Atlántida. (FOTO: Policía Nacional)
El hallazgo en Tela abre investigaciones sobre la posible existencia de nuevas zonas de producción ilícita en Atlántida. (FOTO: Policía Nacional)

Encontrar una plantación ya representa una investigación por cultivo ilícito.

Encontrar además un laboratorio indica la posible existencia de una cadena más completa: siembra, cosecha y procesamiento inicial de la hoja para obtener pasta base.

Ese producto posteriormente necesita otras fases químicas para convertirse en cocaína.

Por eso, el siguiente objetivo de la investigación será establecer quién financiaba la plantación, quién la cuidaba, dónde se obtenían los insumos y cuál era el destino del producto procesado.

La pregunta que deja Tela

El operativo de Pajuiles plantea ahora una interrogante para las autoridades antidrogas.

Si Colón y Olancho habían sido los principales puntos identificados, ¿existen otros cultivos ocultos en zonas montañosas del litoral atlántico que todavía no han sido detectados?

La estructura habría sido utilizada para procesar pasta base de cocaína, según la investigación preliminar. (FOTO: Policía Nacional)
La estructura habría sido utilizada para procesar pasta base de cocaína, según la investigación preliminar. (FOTO: Policía Nacional)

La propia DNPA anunció que ampliará los reconocimientos territoriales en Atlántida.

Porque el hallazgo de 70.000 arbustos no solo representa una plantación destruida.

También puede ser la señal de que el mapa del cultivo de coca en Honduras está cambiando.

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