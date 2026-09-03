Tecno

MrBeast y Google se unen para crear videos de retos con IA y salud digital

La IA será usada para identificar peligros, anticipar cambios climáticos y orientar respuestas ante riesgos

Donaldson, de 27 años y actual líder global en suscriptores de YouTube con más de 400 millones de seguidores.
MrBeast y Google firmaron una alianza de varios años para integrar Gemini, Google Health y Fitbit Air en los próximos videos del youtuber. (EFE)
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MrBeast y Google se unen para llevar Gemini, Google Health y Fitbit Air a los próximos videos del youtuber. El acuerdo será de varios años y combinará desafíos de supervivencia, campañas publicitarias y herramientas ligadas a la organización de producciones y al bienestar personal.

El contenido estará en focado en mostrar Gemini como apoyo en retos y tareas de planificación, mientras Google Health y Fitbit Air se asociarán a objetivos de actividad física y bienestar. La primera producción de la alianza será un video de supervivencia en la selva, el desierto y el Ártico.

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Cómo serán los videos de MrBeast con Google

El primer capítulo de la colaboración se estrenará el 5 de septiembre. MrBeast y su equipo deberán atravesar tres de los paisajes más hostiles del planeta: la jungla, el desierto y el Ártico.

Los participantes usarán Gemini para identificar peligros, prepararse ante variaciones extremas del clima y definir respuestas frente a las dificultades de cada entorno. La herramienta tendrá un lugar dentro de la competencia y no quedará limitada a la planificación previa del contenido.

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MrBeast plantea la posibilidad de hacer un reality de supervivencia sobre un apocalipsis zombie
Gemini tendrá un rol dentro del desafío de supervivencia de MrBeast para identificar peligros, anticipar cambios climáticos y orientar respuestas ante riesgos. (Créditos: captura de pantalla)

La dinámica reunirá varios equipos en escenarios de condiciones muy diferentes. Cada grupo accederá al mismo modelo de Gemini, por lo que la ventaja dependerá de la forma en que interpreten la información y decidan actuar frente a los riesgos.

El alcance exacto de la inteligencia artificial dentro del desafío no fue detallado. Tampoco se informó qué situaciones exigirán una decisión autónoma de los concursantes y cuáles podrán resolverse con ayuda de la aplicación.

La propuesta incorpora un elemento poco habitual en los retos físicos de MrBeast. La competencia no se centrará solo en soportar condiciones adversas, sino también en utilizar información para reaccionar ante problemas de supervivencia.

Cómo se implementará Gemini en los contenidos de MrBeast

La alianza contempla otras apariciones de Donaldson fuera de YouTube. El creador participará en una campaña de Gemini, donde explicará cómo utiliza la aplicación para ordenar la logística de los proyectos que desarrolla para su canal.

Google usará a MrBeast en una campaña de Gemini para mostrar cómo organiza la logística y la planificación de sus producciones para YouTube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Google usará a MrBeast en una campaña de Gemini para mostrar cómo organiza la logística y la planificación de sus producciones para YouTube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los desafíos de MrBeast suelen requerir equipos numerosos, recursos de producción y una organización previa extensa. Google pretende asociar Gemini con esa fase de preparación, en la que una idea debe convertirse en un plan de trabajo.

La campaña presentará a la inteligencia artificial como una herramienta para asistir en la organización de retos y experimentos audiovisuales. El acuerdo no precisa qué funciones específicas cumplirá Gemini en las producciones futuras.

Google Health y Fitbit Air en los próximos retos de MrBeast

La colaboración también incluirá productos y servicios vinculados con la salud digital. Google Health aparecerá en la narrativa de futuros contenidos asociados a objetivos de bienestar y actividad física.

Google confirmó que MrBeast utilizará Fitbit Air en uno de sus próximos retos. El dispositivo fue presentado en mayo como un reloj inteligente sin pantalla, cuya información se consulta desde un teléfono.

Un hombre joven con camiseta negra de manga corta posa con los brazos cruzados frente a un fondo de árboles
Google Health aparecerá en futuros contenidos de MrBeast vinculados con objetivos de bienestar y actividad física dentro de la salud digital. (Google)

Entre las características mencionadas se encuentran su bajo peso, una batería de larga duración y la entrega de datos sobre salud y bienestar. No se informó qué tipo de mediciones aparecerán en el video ni quiénes llevarán el dispositivo durante la competencia.

Una de las posibilidades planteadas alrededor del desafío es que Fitbit Air permita seguir indicadores físicos de los concursantes. La información disponible no confirma cómo se integrará el reloj en cada prueba ni qué datos se harán públicos.

La presencia de Google Health y Fitbit Air amplía la alianza más allá de la inteligencia artificial. Google busca vincular sus servicios de bienestar con desafíos físicos y con hábitos de seguimiento personal desde el teléfono.

Por ahora, el primer video reunirá a equipos que competirán en la jungla, el desierto y el Ártico con Gemini para identificar peligros, anticipar cambios climáticos y responder ante condiciones adversas.

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