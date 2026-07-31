Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Gemini Spark es el nuevo agente de IA de Google, que actúa como un asistente.

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Gemini Spark, el agente de inteligencia artificial personal de Google, llegó a Latinoamérica y se expande simultáneamente a más de 160 países para los suscriptores de los planes Google AI Ultra y Google AI Pro.

La herramienta, impulsada por el modelo Gemini 3.6 Flash, opera en segundo plano de manera continua (incluso con el PC cerrado o el teléfono bloqueado) y ejecuta tareas complejas como enviar correos o generar informes sin supervisión constante del usuario.

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A diferencia de un asistente conversacional tradicional, Spark no espera preguntas: actúa por instrucción previa sobre Gmail, Google Documentos, Hojas de cálculo y Google Calendar, con conexión nativa a través de la infraestructura de nube segura de Google Workspace.

Spark se vincula a los servicios de Google para proporcionar tareas como informes o registros. mREUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Este es el próximo capítulo de la IA de Google: agentes que ponen la información del mundo a tu servicio. Así que pregunta lo que se te ocurra, y Google ahora puede hacer más por ti que nunca”, afirmó la compañía tecnológica.

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Qué es Gemini Spark y cómo funciona

Gemini Spark es un agente activo que completa tareas reales de forma autónoma. El usuario define las instrucciones una vez y Spark las ejecuta de manera recurrente según los criterios establecidos.

El agente opera siempre bajo el control del usuario. Cada persona decide si activarlo, a qué aplicaciones puede acceder y, antes de ejecutar acciones de alto impacto, como enviar correos electrónicos o realizar transacciones, el sistema solicita confirmación explícita.

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Gemini Spark es un asistente personalizada que no necesita de mayor supervisión en la elaboración de sus tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La integración con Google Workspace no requiere configuración adicional. Spark lee el contenido de Gmail, crea y modifica documentos, actualiza hojas de cálculo y agrega eventos al calendario de forma automática según las instrucciones recibidas.

En qué casos usar Google Spark

Los usuarios pueden utilizar Google Spark en los siguientes casos:

Organización de viajes: al recibir una confirmación de vuelo o reserva de hotel por correo, Spark extrae los datos y los vuelca automáticamente en una hoja de cálculo de itinerario.

Planificación del fin de semana: todos los viernes a las 8 a.m., el agente busca eventos locales de interés, los registra en un documento de Google y agrega los más recomendados al calendario.

Gemini Spark puede organizar eventos y agregarlos de forma automática a Calendario. (Google)

Gestión de actividades deportivas: revisa disponibilidad de canchas en aplicaciones externas y notifica al usuario solo si las condiciones climáticas son favorables.

Coordinación de eventos: recopila confirmaciones de asistencia en Gmail, organiza restricciones alimentarias en una tabla y genera borradores de correos para proveedores.

Auditoría de suscripciones: el primer día de cada mes, analiza las facturas digitales del mes anterior, detecta aumentos de precio y prepara borradores de correos de cancelación.

Gemini Spark funciona incluso con el PC cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención a clientes: analiza consultas entrantes en la bandeja de entrada y redacta respuestas personalizadas con recomendaciones de servicios y precios, que el usuario revisa antes de enviar.

Estilo de escritura personalizado: lee los últimos 50 correos enviados por el usuario, construye una guía de estilo y la convierte en una habilidad reutilizable llamada “escritor fantasma”.

Quiénes tienen acceso y qué viene después

El acceso a Gemini Spark en Latinoamérica está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra y Google AI Pro.

Google señaló que Gemini Spark se integrará en Chrome. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El lanzamiento global para usuarios de Google AI Pro se inició el 30 de julio de 2026, según informó el blog oficial de Google, y se expande de forma escalonada en los más de 160 países incluidos en la expansión.

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En paralelo, Google anunció la integración de Spark con el navegador Chrome para usuarios en Estados Unidos: con permiso del usuario, el agente puede acceder a cuentas con sesión iniciada y contraseñas guardadas para gestionar trámites web como la búsqueda de apartamentos o el inicio de procesos de reserva de vuelos.

Google confirmó que esa funcionalidad se extenderá a otras regiones en el futuro, sin precisar fechas.