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Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Impulsado por el modelo Gemini 3.6 Flash, la herramienta trabaja de forma autónoma y no importa si el dispositivo está en uso o bloqueado

Gemini Spark es el nuevo agente de IA de Google.
Gemini Spark es el nuevo agente de IA de Google, que actúa como un asistente.
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Gemini Spark, el agente de inteligencia artificial personal de Google, llegó a Latinoamérica y se expande simultáneamente a más de 160 países para los suscriptores de los planes Google AI Ultra y Google AI Pro.

La herramienta, impulsada por el modelo Gemini 3.6 Flash, opera en segundo plano de manera continua (incluso con el PC cerrado o el teléfono bloqueado) y ejecuta tareas complejas como enviar correos o generar informes sin supervisión constante del usuario.

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A diferencia de un asistente conversacional tradicional, Spark no espera preguntas: actúa por instrucción previa sobre Gmail, Google Documentos, Hojas de cálculo y Google Calendar, con conexión nativa a través de la infraestructura de nube segura de Google Workspace.

Spark se vincula a los servicios de Google para proporcionar tareas como informes o registros. mREUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Spark se vincula a los servicios de Google para proporcionar tareas como informes o registros. mREUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Este es el próximo capítulo de la IA de Google: agentes que ponen la información del mundo a tu servicio. Así que pregunta lo que se te ocurra, y Google ahora puede hacer más por ti que nunca”, afirmó la compañía tecnológica.

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Qué es Gemini Spark y cómo funciona

Gemini Spark es un agente activo que completa tareas reales de forma autónoma. El usuario define las instrucciones una vez y Spark las ejecuta de manera recurrente según los criterios establecidos.

El agente opera siempre bajo el control del usuario. Cada persona decide si activarlo, a qué aplicaciones puede acceder y, antes de ejecutar acciones de alto impacto, como enviar correos electrónicos o realizar transacciones, el sistema solicita confirmación explícita.

Gemini Spark es un asistente personalizada que no necesita de mayor supervisión en la elaboración de sus tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Gemini Spark es un asistente personalizada que no necesita de mayor supervisión en la elaboración de sus tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La integración con Google Workspace no requiere configuración adicional. Spark lee el contenido de Gmail, crea y modifica documentos, actualiza hojas de cálculo y agrega eventos al calendario de forma automática según las instrucciones recibidas.

En qué casos usar Google Spark

Los usuarios pueden utilizar Google Spark en los siguientes casos:

  • Organización de viajes: al recibir una confirmación de vuelo o reserva de hotel por correo, Spark extrae los datos y los vuelca automáticamente en una hoja de cálculo de itinerario.
  • Planificación del fin de semana: todos los viernes a las 8 a.m., el agente busca eventos locales de interés, los registra en un documento de Google y agrega los más recomendados al calendario.
(Google)
Gemini Spark puede organizar eventos y agregarlos de forma automática a Calendario. (Google)
  • Gestión de actividades deportivas: revisa disponibilidad de canchas en aplicaciones externas y notifica al usuario solo si las condiciones climáticas son favorables.
  • Coordinación de eventos: recopila confirmaciones de asistencia en Gmail, organiza restricciones alimentarias en una tabla y genera borradores de correos para proveedores.
  • Auditoría de suscripciones: el primer día de cada mes, analiza las facturas digitales del mes anterior, detecta aumentos de precio y prepara borradores de correos de cancelación.
Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Gemini Spark funciona incluso con el PC cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Atención a clientes: analiza consultas entrantes en la bandeja de entrada y redacta respuestas personalizadas con recomendaciones de servicios y precios, que el usuario revisa antes de enviar.
  • Estilo de escritura personalizado: lee los últimos 50 correos enviados por el usuario, construye una guía de estilo y la convierte en una habilidad reutilizable llamada “escritor fantasma”.

Quiénes tienen acceso y qué viene después

El acceso a Gemini Spark en Latinoamérica está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra y Google AI Pro.

Google señaló que Gemini Spark se integrará en Chrome. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Google señaló que Gemini Spark se integrará en Chrome. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El lanzamiento global para usuarios de Google AI Pro se inició el 30 de julio de 2026, según informó el blog oficial de Google, y se expande de forma escalonada en los más de 160 países incluidos en la expansión.

En paralelo, Google anunció la integración de Spark con el navegador Chrome para usuarios en Estados Unidos: con permiso del usuario, el agente puede acceder a cuentas con sesión iniciada y contraseñas guardadas para gestionar trámites web como la búsqueda de apartamentos o el inicio de procesos de reserva de vuelos.

Google confirmó que esa funcionalidad se extenderá a otras regiones en el futuro, sin precisar fechas.

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