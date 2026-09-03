Sundar Pichai, CEO de Google, recuerda sus épocas como universitario: “en este campus conocí a mi esposa y aprendí a programar”

El CEO de Google, Sundar Pichai, se licenció en tecnología en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur. El ejecutivo envió un saludo a la institución por sus 75 años. (X: IITKgp)

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Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, se licenció en tecnología en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur. Con motivo de los 75 años de la institución, envió un saludo en el que recordó su etapa como estudiante.

Pichai contó que conoció a su esposa en ese lugar y recordó sus años de estudiante.

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Asimismo, planteó que el papel del Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur crecerá a medida que sus estudiantes impulsen una nueva ola tecnológica. Destacó el potencial de India para desarrollar innovaciones con impacto global.

Pichai relató que conoció a su esposa en la universidad. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo

El ejecutivo sostuvo que la inteligencia artificial puede ampliar ese potencial y consideró que las universidades son fundamentales para garantizar que la tecnología resulte útil para todos.

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Según anticipó, durante los próximos cinco años, la IA pasará de los laboratorios y los primeros usuarios a trabajadores de la salud, funcionarios públicos, agricultores, desarrolladores y emprendedores.

Pichai afirmó que Google desarrolla inteligencia artificial para ayudar a las personas a realizar su trabajo de una manera más eficiente y satisfactoria. Además, señaló que buena parte de ese avance está impulsado por estudiantes.

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Este año, el ejecutivo se reunió con embajadores estudiantiles de Gemini de distintas regiones de India durante la Cumbre de Impacto de la IA, celebrada en Delhi.

Pichai resaltó la labor de la academia en el desarrollo de la IA. REUTERS/Bhawika Chhabra

Allí, destacó el entusiasmo de los jóvenes por la posibilidad de que la tecnología mejore la vida de las personas y explicó que esa expectativa alimenta su optimismo sobre el futuro.

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Qué recordó Sundar Pichai de sus años como estudiantes

Sundar Pichai guarda recuerdos de su etapa como estudiante en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur, desde las comidas en Harry’s y el Festival Illu hasta las noches de estudio en el aula B308.

El actual director ejecutivo de Google recordó también las amistades que forjó con sus compañeros de residencia y a los profesores que dejaron una huella en su formación.

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En el campus conoció a su esposa, Anjali, aprendió a programar y tuvo sus primeras oportunidades para utilizar una computadora, mientras llevaba disquetes de un lugar a otro.

Pichai resaltó la labor de su universidad en la formación de profesionales. REUTERS/Kylie Cooper

Para Pichai, esas experiencias definieron el rumbo de su vida y lo encaminaron hacia Google, con el propósito de acercar la tecnología a la mayor cantidad de personas posible.

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Además, sostuvo que la formación en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur es un regalo y destacó el impacto que sus graduados tuvieron en India y en el mundo.

El ejecutivo afirmó que la universidad fue decisiva en la manera en que entiende su propia contribución: allí se formó la perspectiva con la que busca generar impacto a escala global.

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Pichai cerró su mensaje al destacar el liderazgo del director Suman Chakrabarti y el papel del Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur para llevar la tecnología de los laboratorios a la vida cotidiana, en particular mediante iniciativas de salud e innovación destinadas a poblaciones desatendidas.

Pichai llegó a Google en 2004. REUTERS/Brandon Wade/File Photo

El ejecutivo agradeció la visión de Chakrabarti y aseguró que lo entusiasma el futuro de la institución. También consideró que la universidad impulsa un modelo moderno centrado en traducir el conocimiento en beneficios sociales, con avances en salud, sostenibilidad, emprendimiento y oportunidades educativas.

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Cómo llegó Sundar Pichai a Google

Sundar Pichai llegó a Google en 2004, después de trabajar en ingeniería y en la consultora McKinsey & Company.

Sus primeras tareas estuvieron vinculadas a Google Toolbar, una herramienta que facilitaba el acceso al buscador desde otros navegadores. Más tarde, participó en el desarrollo de Chrome y consolidó su ascenso dentro de la compañía.

Como director ejecutivo, Pichai ha impulsado la estrategia de inteligencia artificial de Google.

Bajo su gestión, la compañía ha avanzado en áreas como el reconocimiento de voz, el procesamiento de imágenes y los vehículos autónomos a través de Waymo, además de desarrollar Google Gemini, su asistente de inteligencia artificial generativa.