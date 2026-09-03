Deportes

Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

El siete veces campeón mundial arribó al Autodromo Nazionale a bordo de su nuevo vehículo y con un llamativo atuendo en la antesala del Gran Premio de Italia 2026

El piloto Lewis Hamilton llegó conduciendo una Ferrari F40 de color rojo.

Guardar

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton llegó al Autodromo Nazionale de Monza al volante de un Ferrari F40 restaurado, un modelo que el piloto británico incorporó a su colección después de encontrarlo cubierto de polvo en un garaje, donde había permanecido detenido durante más de 30 años. El vehículo, identificado con una matrícula personalizada con el número 44, volvió a la pista italiana en la previa del Gran Premio de Italia 2026.

La presencia del auto también remitió a la primera jornada oficial de Hamilton como piloto de la Scuderia, en 2025. En aquel momento, el británico posó junto a un F40 durante su visita a Maranello. Esta vez repitió la escena con un ejemplar propio, tras un proceso de recuperación realizado en la fábrica de Ferrari.

PUBLICIDAD

El F40 fue producido entre 1987 y 1992, con una serie total de 1.311 unidades. Hamilton explicó en sus redes sociales que el modelo tuvo un lugar central en su infancia y que buscó incorporarlo a su colección desde su llegada al equipo italiano.

Mi propio F40. Este es el coche de mis sueños y lo ha sido desde que tengo uso de razón. De niño soñaba con tener uno”, escribió el piloto británico junto a imágenes del vehículo antes y después de su recuperación.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton llegó a Monza en su nuevo Ferrari clásico
Lewis Hamilton sorprendió en su llegada a Monza (@f1)

La cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 no tardó en hacerse eco de su llegada al padock, mostrando el look del piloto a través de múltiples fotos y videos. No sólo el vehículo llamó la atención a los fanáticos, también lo hizo la vestimenta del multicampeón al descender de su F40. El piloto utilizó un traje negro, corbata, boina, gafas vintage y un abrigo beige sobre los hombros. Entre los comentarios publicados en una imagen de Fórmula 1 sobre su atuendo aparecieron mensajes como “Aura”, “simplemente el GOAT”, “el mismísimo señor Ferrari” y “Lewis Hamilton no necesita estilo, el estilo necesita a Lewis Hamilton”.

Cabe detacar que en la previa a su arribo, el propio Lewis Hamilton había utilizado sus redes sociales para hacer referencia a su nueva adquisición: En una publicación, el corredor relató que se ocupó de que hubiera una unidad del modelo durante su primera jornada en Maranello, cuando inició formalmente su vínculo con Ferrari. Esa referencia volvió a aparecer ahora, con el auto que compró tras hallarlo en condiciones de abandono.

Cuando me incorporé a Ferrari el año pasado, me aseguré de tener uno conmigo en mi primer día en Maranello. Así de importante es para mí”, afirmó Hamilton. Según su relato, el vehículo llevaba más de tres décadas sin uso cuando lo encontró en un garaje particular. El piloto remarcó la escasez del modelo y sostuvo que su estado no cambió su decisión de adquirirlo.

Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado parado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevármelo a casa”, explicó.

Lewis Hamilton llegó a Monza en su nuevo Ferrari clásico
Lewis Hamilton mostró su nuevo automóvil en sus redes sociales (@f1)

El auto fue trasladado a Maranello para una restauración a cargo de técnicos de la fábrica italiana. Hamilton indicó que los trabajos demandaron varias semanas y agradeció a quienes participaron del proyecto. “Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverle la vida”, detalló el británico.

Luego añadió: “Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad”. La publicación acumuló 1,7 millones de “me gusta” en Instagram. Hamilton anticipó que difundirá más material sobre el proceso de recuperación del vehículo. “Estoy deseando compartir más cosas con todos ustedes. Estén atentos…”, escribió.

Lewis Hamilton llegó a Monza en su nuevo Ferrari clásico
El británico lucha por el segundo puesto de la tabla con Russell (@f1)

La llegada de Hamilton a Monza se produjo antes de un fin de semana relevante para sus aspiraciones en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de Ferrari figura con 183 puntos, la misma cantidad que George Russell, de Mercedes, en la lucha por el segundo puesto de la tabla.

Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, lidera la clasificación con 242 unidades. Hamilton y Russell se encuentran a 59 puntos del primer lugar antes de la competencia italiana.

El británico ya consiguió una victoria con Ferrari durante la temporada, en el Gran Premio de Barcelona de junio. En Monza, además, tendría la posibilidad de alcanzar un registro histórico: una victoria le permitiría superar el empate de cinco triunfos que mantiene con Michael Schumacher en el circuito italiano.

Para la carrera en casa, la escudería preparó un paquete de mejoras mecánicas en el motor y un mono de edición especial para Hamilton y Charles Leclerc. El diseño remite al Ferrari F310 que condujo Schumacher en 1996.

Lewis Hamilton llegó a Monza en su nuevo Ferrari clásico
Lewis Hamilton llegó a bordo de su Ferrari con patente número 44 (@f1)

Temas Relacionados

Lewis HamiltonFerrariFórmula 1Monzadeportes-internacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

El Toro fue una de las alternativas que barajó el conjunto catalán ante la negativa del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska van por un lugar en la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

El porteño irá ante Jan-Lennard Struff, mientras que el santiagueño se medirá con Alexander Blockx y la rosarina tendrá un duro desafío frente a Iga Swiatek

Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska van por un lugar en la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Radiografía con las actualizaciones que dispondrá el argentino en su A526 en Monza. A qué se apunta, cómo funcionan y por qué se emplean a esta altura de la temporada

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

La delantera Emma Azofeifa jugó torneos internacionales para Costa Rica, pero el llamado de la Albiceleste la hizo salir de su zona de confort. Es una de las máximas promesas del fútbol de la Concacaf. “A los cuatro años ya llamaba la atención”, señaló su madre Mariana Luzuriaga Cavani, quien nació en Argentina

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

El entrenador xeneize explicó el motivo de la salida del capitán, se refirió a la exigencia del calendario ante San Pablo y solicitó que el cruce con los de Avellaneda se dispute tras la fecha FIFA

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

MALDITOS NERDS

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

Capcom mejora el rendimiento de Dragon’s Dogma 2 antes de ‘Dark Arisen’

ENTRETENIMIENTO

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

‘The Batman 2′ pone a prueba a Robert Pattinson: “Esto es significativamente más difícil que antes”

Elliot Page asegura que no ha recibido ofertas a pesar del éxito de ‘La Odisea’: “Si alguien quiere llamarme, hágalo”

Vandalizan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood

Se revela la verdadera causa de muerte de Tim Curry

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán

Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente