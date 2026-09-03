Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

El piloto Lewis Hamilton llegó conduciendo una Ferrari F40 de color rojo.

Guardar

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton llegó al Autodromo Nazionale de Monza al volante de un Ferrari F40 restaurado, un modelo que el piloto británico incorporó a su colección después de encontrarlo cubierto de polvo en un garaje, donde había permanecido detenido durante más de 30 años. El vehículo, identificado con una matrícula personalizada con el número 44, volvió a la pista italiana en la previa del Gran Premio de Italia 2026.

La presencia del auto también remitió a la primera jornada oficial de Hamilton como piloto de la Scuderia, en 2025. En aquel momento, el británico posó junto a un F40 durante su visita a Maranello. Esta vez repitió la escena con un ejemplar propio, tras un proceso de recuperación realizado en la fábrica de Ferrari.

PUBLICIDAD

El F40 fue producido entre 1987 y 1992, con una serie total de 1.311 unidades. Hamilton explicó en sus redes sociales que el modelo tuvo un lugar central en su infancia y que buscó incorporarlo a su colección desde su llegada al equipo italiano.

“Mi propio F40. Este es el coche de mis sueños y lo ha sido desde que tengo uso de razón. De niño soñaba con tener uno”, escribió el piloto británico junto a imágenes del vehículo antes y después de su recuperación.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton sorprendió en su llegada a Monza (@f1)

La cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 no tardó en hacerse eco de su llegada al padock, mostrando el look del piloto a través de múltiples fotos y videos. No sólo el vehículo llamó la atención a los fanáticos, también lo hizo la vestimenta del multicampeón al descender de su F40. El piloto utilizó un traje negro, corbata, boina, gafas vintage y un abrigo beige sobre los hombros. Entre los comentarios publicados en una imagen de Fórmula 1 sobre su atuendo aparecieron mensajes como “Aura”, “simplemente el GOAT”, “el mismísimo señor Ferrari” y “Lewis Hamilton no necesita estilo, el estilo necesita a Lewis Hamilton”.

Cabe detacar que en la previa a su arribo, el propio Lewis Hamilton había utilizado sus redes sociales para hacer referencia a su nueva adquisición: En una publicación, el corredor relató que se ocupó de que hubiera una unidad del modelo durante su primera jornada en Maranello, cuando inició formalmente su vínculo con Ferrari. Esa referencia volvió a aparecer ahora, con el auto que compró tras hallarlo en condiciones de abandono.

PUBLICIDAD

“Cuando me incorporé a Ferrari el año pasado, me aseguré de tener uno conmigo en mi primer día en Maranello. Así de importante es para mí”, afirmó Hamilton. Según su relato, el vehículo llevaba más de tres décadas sin uso cuando lo encontró en un garaje particular. El piloto remarcó la escasez del modelo y sostuvo que su estado no cambió su decisión de adquirirlo.

“Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado parado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevármelo a casa”, explicó.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton mostró su nuevo automóvil en sus redes sociales (@f1)

El auto fue trasladado a Maranello para una restauración a cargo de técnicos de la fábrica italiana. Hamilton indicó que los trabajos demandaron varias semanas y agradeció a quienes participaron del proyecto. “Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverle la vida”, detalló el británico.

Luego añadió: “Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad”. La publicación acumuló 1,7 millones de “me gusta” en Instagram. Hamilton anticipó que difundirá más material sobre el proceso de recuperación del vehículo. “Estoy deseando compartir más cosas con todos ustedes. Estén atentos…”, escribió.

PUBLICIDAD

El británico lucha por el segundo puesto de la tabla con Russell (@f1)

La llegada de Hamilton a Monza se produjo antes de un fin de semana relevante para sus aspiraciones en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de Ferrari figura con 183 puntos, la misma cantidad que George Russell, de Mercedes, en la lucha por el segundo puesto de la tabla.

Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, lidera la clasificación con 242 unidades. Hamilton y Russell se encuentran a 59 puntos del primer lugar antes de la competencia italiana.

PUBLICIDAD

El británico ya consiguió una victoria con Ferrari durante la temporada, en el Gran Premio de Barcelona de junio. En Monza, además, tendría la posibilidad de alcanzar un registro histórico: una victoria le permitiría superar el empate de cinco triunfos que mantiene con Michael Schumacher en el circuito italiano.

Para la carrera en casa, la escudería preparó un paquete de mejoras mecánicas en el motor y un mono de edición especial para Hamilton y Charles Leclerc. El diseño remite al Ferrari F310 que condujo Schumacher en 1996.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton llegó a bordo de su Ferrari con patente número 44 (@f1)