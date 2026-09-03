A dos años de la muerte de Selva Alemán, el gesto de Arturo Puig que volvió a conmover a todos

El video de compartió Arturo Puig para recordar a Selva Aleman en el aniversario de su muerte (2025)

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Arturo Puig recordó a Selva Alemán en Instagram al cumplirse dos años de la muerte de la actriz. El actor compartió imágenes que acompañó solo con su nombre de pila, “Selva”. En un nuevo homenaje público a quien definió en distintas entrevistas como “el amor de su vida y el centro de mi vida y de toda la familia”.

La publicación mostró una escena de intimidad abierta al público. En esas fotos y en esa única palabra apareció no solo el recuerdo de una actriz, sino también el de una mujer que fue compañera de vida de una familia.

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Arturo Puig recordó a Selva Alemán con una publicación íntima en redes, a dos años de la muerte de la actriz

El dolor de Puig por la muerte de Selva Alemán no es una impresión reciente ni un recuerdo ocasional. En distintas entrevistas habló sobre el tema. Cuando le preguntaron cómo se transita hoy el amor, respondió: “En mi caso, muy difícil. Se fue el amor de mi vida y me cuesta mucho vivir sin ella, imaginarme que no la voy a ver más”. En esa misma línea, el actor definió con precisión el lugar que ocupaba Selva en su vida: “Era el centro de mi vida y de toda la familia. Es una pérdida imposible de sobrellevar”, respondió en declaraciones a Infobae.

El video, que rápidamente se viralizó por su contenido sentido y tierno, recortó varias imágenes de la trayectoria de Selva como actriz y como mujer.

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La muerte de Selva se conoció el 3 de septiembre de 2024 y sacudió al ambiente artístico. La actriz tenía 80 años y falleció tras sufrir un infarto, según la información oficial de aquel momento.

A dos años de la muerte de Selva Alemán, su recuerdo sigue muy presente en la vida de Arturo Puig

De acuerdo con ese archivo, Selva había comenzado con un malestar que inicialmente no anticipaba un desenlace fatal. Luego fue trasladada a la Clínica Zabala, en la ciudad de Buenos Aires, donde murió ese mismo día. Colegas, amigos y espectadores la recordaron tras conocerse la noticia.

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Otros homenajes de Arturo Puig a Selva Alemán

Desde la muerte de la actriz, Arturo Puig la recordó en distintas oportunidades. Un año después, volvió a evocarla con un video centrado en su recorrido artístico. Selva Alemán y Arturo Puig compartieron décadas de vida y trabajo. Compartieron décadas de vida, de trabajo y de amor.

Arturo Puig volvió a recordar a la actriz con una imagen íntima y una ausencia que todavía duele

A lo largo de este tiempo, cada aparición pública de Arturo Puig en la que menciona a Selva Alemán volvió a confirmar que el duelo no se acomoda en fechas ni en homenajes puntuales. La actriz sigue apareciendo en sus recuerdos cotidianos, en las costumbres compartidas y en esa necesidad de nombrarla para mantenerla cerca.

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Para muchos, la historia de ambos quedó asociada a una forma de amor serena, construida lejos del escándalo y sostenida durante décadas con una solidez poco frecuente en el mundo del espectáculo. Por eso, cada gesto del actor tiene una resonancia especial entre quienes siguieron su vida artística y personal. Esta vez no hizo falta una carta, un video ni una larga despedida. Alcanzó con una imagen y con su nombre para que la memoria de Selva volviera a ocupar, una vez más, un lugar central.

El homenaje en redes mostró que, para Arturo Puig, Selva Alemán sigue siendo una presencia constante

La relación entre ambos ocupó durante años un lugar singular dentro del espectáculo argentino. Sin necesidad de sobreexponer su intimidad, construyeron una pareja asociada al compañerismo, la admiración mutua y una vida compartida también en el terreno artístico. Por eso, cada recuerdo de Puig conecta con una historia que el público siguió de cerca durante décadas.

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La publicación del actor conmovió a sus seguidores por la simpleza del gesto y la carga emotiva del homenaje

La muerte de Selva Alemán no sólo marcó el final de una trayectoria reconocida en teatro, cine y televisión, sino también la ruptura de una escena cotidiana que parecía inseparable para quienes los veían juntos. En ese contexto, el homenaje de este nuevo aniversario volvió a mostrar que, dos años después, la ausencia sigue teniendo un peso concreto en la vida del actor y en la memoria de quienes acompañaron su historia.