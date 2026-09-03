América Latina

Conmoción en Uruguay: una estudiante de Medicina fue apuñalada por un compañero de estudios

La joven fue atacada con un cuchillo por otro alumno que, según testigos, tenía una conducta “persecutoria” y buscaba otro tipo de vínculo pese a sus rechazos

Agresor de joven de 19 años en la Facultad de Medicina (Captura Telemundo/Canal 12)
Agresor de joven de 19 años en la Facultad de Medicina (Captura Telemundo/Canal 12)
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Una joven de 19 años, estudiante de la Facultad de Medicina de Uruguay, fue apuñalada cuando estaba en el centro de estudios por un compañero que tenía una obsesión con ella. El caso, ocurrido en la tarde del lunes, generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa, en particular en los alumnos de esa institución de la estatal Universidad de la República.

Las clases se suspendieron este miércoles y hubo varias manifestaciones de estudiantes y colectivos feministas, que reclamaron por espacios seguros. Mientras, la víctima, internada en el Sanatorio Americano, evoluciona bien.

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La situación violenta ocurrió en el tercer piso del anexo de la Facultad de Medicina. El ofensor, también de 19 años, fue detenido en el lugar, informó el director de Violencia Doméstica y Género de la Policía, Richard Gutiérrez, en una rueda de prensa. “Lo estamos investigando como un intento de femicidio. Por eso está siendo trabajado por la comisaría especializada en violencia doméstica”, expresó.

Facultad de Medicina de Uruguay, el día de la agresión a una joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal12)
Facultad de Medicina de Uruguay, el día de la agresión a una joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal12)

Por los indicios que hay ahora hay que aportar una perspectiva de género a esta investigación para poder determinar los desencadenantes que pudieron llevar a la conducta de este varón con esta mujer”, agregó.

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Los dos jóvenes eran estudiantes de Medicina y entre ellos no había ningún vínculo previo. Sin embargo, testigos señalaron que hubo una conducta “bastante persecutoria” de parte del joven, detalló el jerarca policial. “Se cataloga como obsesiva por alguno de los testigos, de querer algún otro tipo de vínculo para con la joven, que siempre lo rechazó”, dijo Gutiérrez.

A raíz de eso, según la primera hipótesis que tenemos, es que se desencadenó este hecho de violencia para con ella”, agregó. Gutiérrez detalló que el agresor utilizó un cuchillo.

El victimario no tiene ningún antecedente ni se habían registrado situaciones previas de violencia entre ambos.

Consultado en la rueda de prensa sobre si el joven tenía esquizofrenia –dado que el padre en el lugar había señalado este dato–, el policía señaló que se había pedido que se hicieran esos estudios.

Estudiantes de Medicina de Uruguay se manifiestan tras puñalada a joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal 12)
Estudiantes de Medicina de Uruguay se manifiestan tras puñalada a joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal 12)

Este miércoles, a su vez, hubo una marcha de estudiantes de Medicina para reclamar por el hecho. Una de las manifestantes leyó allí una proclama: “Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante el intento de femicidio ocurrido el día de ayer en uno de los edificios de nuestra facultad. Repudiamos profundamente este hecho que constituye una de las expresiones más extremas de violencia que atraviesa nuestra sociedad y también nuestras instituciones”.

Nos encontramos profundamente conmocionadas. Entendemos que este hecho no puede ser abordado como un episodio aislado ni reducido exclusivamente a responsabilidades individuales”, señaló.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, informó que se reforzarán las medidas de seguridad en la institución.

Desde la institución vamos a trabajar en todas las medidas que impliquen mejorar las condiciones de estudio y trabajo acá. Pero no quiero transformar esto en un show de ver quién se pone adelante para ver quién hace más”, dijo Briva en una rueda de prensa.

El estado de salud de la joven

La estudiante de 19 años está internada, pero fuera de peligro y está previsto que reciba el alta en las próximas horas, según contó su padre al noticiero Telemundo de Canal 12. La joven no tiene ningún órgano comprometido como consecuencia del ataque, aunque sí sufrió varias heridas. Una de las más importantes es un corte en la zona cervical.

Además, la víctima del intento de femicidio sufrió cortes en los tendones de uno de sus brazos. Los médicos lograron recuperarlos y actualmente tiene una férula. Deberá realizar un proceso de recuperación para volver a tener movilidad en el brazo. Además, tiene dos cortes en el ojo: uno comienza en la mitad de una ceja y bordea uno de sus ojos. El otro, se encuentra en el pómulo.

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