Le amputaron una pierna tras un accidente, volvió a trabajar como profesor y construyó un vínculo especial con un chico con discapacidad

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Nacho Heinze, de 30 años y profesor de Educación Física, retomó su trabajo con alumnos luego del accidente automovilístico que le provocó la amputación de una pierna. Casi dos años después, mantiene una relación con Santi, un chico con discapacidad al que conoció antes del choque.

La historia volvió a tomar relevancia por un video que muestra al profesor durante un entrenamiento con el niño. En una entrevista con Infobae en Vivo, Heinze explicó que ambos construyeron un vínculo antes y después de su internación.

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El docente sostuvo que el accidente modificó sus hábitos, su carrera y su vida diaria. También afirmó que sus alumnos y su entorno social fueron parte central de su proceso de recuperación.

El encuentro con Santi comenzó antes del accidente

Heinze conoció a Santi cuando trabajaba como preparador físico de la reserva de Newell’s Old Boys. La familia del niño seguía al club y asistía a uno de los entrenamientos.

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El profesor recordó que vio al chico cerca del hotel donde se concentraba el plantel. Santi usaba dos bastones y esperaba al costado de la cancha. Heinze se acercó y le regaló la gorra que llevaba puesta. En ese momento, le prometió que le daría otro recuerdo cuando volvieran a encontrarse. “Paso corriendo por al lado, lo miro ahí con los dos bastoncitos y le digo: ‘Hola loco, ¿cómo andás?’”, recordó el profesor de Educación Física.

El entrenador contó que no volvió a ver al niño durante un tiempo. Después del accidente, se reencontraron en Carcarañá, una localidad cercana a Rosario.

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El vínculo entre Nacho Heinze y Santi comenzó antes del accidente, cuando el profesor lo conoció en un entrenamiento de Newell’s Old Boys (Captura de video)

Santi se acercó a saludarlo y le mostró una foto de aquella gorra. El niño todavía conservaba el regalo que había recibido durante el entrenamiento de Newell’s. “Yo no me acordaba, porque este gesto yo siempre lo tengo, porque soy así, me sale”, relató Heinze sobre aquel reencuentro.

A partir de entonces, el profesor estrechó su relación con Santi y con sus padres. El chico seguía sus actividades en redes sociales antes y después del accidente.

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Heinze advirtió que Santi necesitaba trabajar algunos aspectos físicos. Entonces, consideró que su experiencia podía ayudarlo durante los entrenamientos.

El docente explicó que el niño juega al fútbol y que encontró una referencia en él. Esa cercanía le permitió ganar confianza para asumir nuevos ejercicios. “Capaz que de un lado le puedo llegar. Es más fácil, te ve como a veces como un referente”, expresó Heinze.

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El accidente cambió su rutina y obligó a una recuperación prolongada

El accidente ocurrió durante un viaje hacia Mendoza, cuando Heinze viajaba como acompañante. Según contó, él había conducido durante unas ocho horas y se durmió tras cambiar de lugar con su pareja.

El profesor señaló que no recuerda el momento del impacto. Despertó después del choque e intentó salir del vehículo para asistir a la mujer que viajaba con él.

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Heinze sufrió varias fracturas en una pierna y una lesión en la cadera. Los médicos también detectaron heridas internas y una hemorragia. “Yo no sentía nada con la adrenalina al mil. Tenía muchas fracturas en la pierna, pero no me vi lo mal que estaba”, afirmó.

Nacho Heinze explicó que Santi, un chico con discapacidad, encontró en él una referencia para ganar confianza en los entrenamientos (Captura de video)

El profesor permaneció inconsciente durante una semana. Cuando abrió los ojos, todavía no comprendía cuánto tiempo había pasado desde el accidente.

Durante los primeros días, apenas pudo abrir los ojos, emitir palabras y recuperar la capacidad de conversar. Sus padres permanecieron junto a él durante la internación.

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Heinze recordó que les pedía a sus familiares que regresaran al departamento que habían alquilado. Ellos le explicaron que ya había transcurrido una semana.

Más tarde, el equipo médico consideró que estaba en condiciones de conocer una de las consecuencias del accidente. Su padre le comunicó que los médicos habían amputado una pierna para salvarle la vida. “El cuerpo y la cabeza vivió 28 años con dos piernas y no es que la amputan y el cuerpo dice que ya sabemos que no tenemos las piernas”, señaló.

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El docente contó que permanecía acostado y tenía tutores externos para sostener la cadera. Esa situación le impedía observar sus piernas y registrar el cambio físico.

Según relató, recibió la noticia cuando ya podía comprender mejor las conversaciones. Su familia lo acompañó durante ese momento y durante la recuperación posterior.

“La vida que yo llevaba se me terminó”, dijo Heinze

Heinze reconoció que el accidente terminó con la rutina que tenía antes del choque. Aun así, decidió buscar una nueva forma de ejercer su profesión y sostener sus vínculos. La vida que yo llevaba se me terminó, punto. Después, que vos te reinventes, seas resiliente y salgas, claro”, sostuvo el profesor.

El docente dirige un centro de entrenamiento y mantiene contacto cotidiano con sus alumnos. Explicó que esa responsabilidad también lo impulsó a volver a trabajar. “Yo me debo a mis alumnos, a mi gente. No puedo fallarlos a ellos también y eso me hace salir adelante a mí”, afirmó Heinze.

El profesor aclaró que la recuperación no eliminó los momentos de tristeza o vulnerabilidad. Dijo que todavía atraviesa instantes difíciles, aunque ahora suelen durar menos tiempo.

Santi también acompañó parte de ese proceso. El niño conoció a Heinze antes de la amputación y siguió de cerca su recuperación.

El docente explicó que el chico registró el cambio, pero no modificó su vínculo con él. Para Santi, continuó siendo la misma persona que le hablaba y lo entrenaba. “Cuando te ve bien y el Nacho que tiene una prótesis le habla igual que el Nacho que tenía dos piernas, a él no le interesa”, dijo.

Heinze recordó que también usó bastones canadienses al inicio de su recuperación. Esa experiencia generó otro punto de identificación con el niño.

El entrenador aseguró que el vínculo con Santi se construyó a partir del fútbol, los entrenamientos y el contacto con su familia. Ambos mantienen esa relación mientras comparten actividades físicas.

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