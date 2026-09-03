Política

Daniel Filmus advirtió sobre las Islas Malvinas antes del discurso de Milei: “Soy escéptico”

El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur analizó la posición de Estados Unidos, habló sobre la expectativa que se generó a partir de la cadena nacional que dará hoy el presidente Javier Milei

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A pocas horas de la cadena nacional de Javier Milei, prevista para esta noche, creció la expectativa por un eventual anuncio vinculado con las Islas Malvinas. En ese contexto, el ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus analizó la posibilidad de un cambio en la posición de Estados Unidos y fue cauto respecto de un eventual respaldo de Donald Trump al reclamo argentino.

“En principio soy escéptico”, afirmó Filmus al ser consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura histórica durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

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De todos modos, consideró que “sería buenísimo que Estados Unidos cambie su posición hacia el apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas”.

El dirigente explicó que Washington mantuvo históricamente una posición de neutralidad frente a la disputa, con la excepción del conflicto bélico de 1982, cuando “decididamente, incluso en el Consejo de Seguridad, apoyó a Reino Unido”. Según Filmus, actualmente no existen elementos suficientes para afirmar que esa postura vaya a cambiar.

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“Por ahora, uno no tiene elementos materiales para señalar que va a ocurrir”, sostuvo. En cambio, interpretó los recientes cruces entre Estados Unidos y el Reino Unido como parte de una presión de la administración de Trump sobre Londres.

“Lo que sí estamos viendo es una extorsión de Estados Unidos a Reino Unido”, señaló Filmus. En ese sentido, mencionó los reclamos para que el gobierno británico incremente su inversión en la OTAN y adopte una posición más activa en relación con la guerra en Irán.

La entrevista se realizó poco después de que Donald Trump cuestionara al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán y evitara confirmar si respaldaría a Londres ante una eventual disputa por la soberanía de las islas. Para Filmus, sin embargo, ese escenario no alcanza para anticipar un cambio de posición de Washington.

En paralelo, Filmus destacó un cambio en la posición europea sobre la cuestión Malvinas. Según explicó, durante una reunión entre el Mercosur y la Unión Europea, el bloque europeo tomó en cuenta “la demanda argentina de Malvinas”. “Es algo histórico”, afirmó.

El reclamo diplomático

Consultado sobre las posibilidades de una salida diplomática y sobre la posición de los habitantes de las islas, Filmus sostuvo que la Constitución argentina establece que la recuperación debe producirse por esa vía.

“En la Constitución argentina dice claramente que la única forma que tenemos nosotros de recuperar las islas Malvinas es la diplomática”, señaló. Y agregó: “La bélica está claro que no puede ser, que los argentinos no estamos dispuestos a dar vidas por eso”.

Filmus también cuestionó el argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas. “Hay cerca de setenta casos de descolonización. Hay uno solo donde Naciones Unidas no dice que es por la voluntad de quienes viven ahí, que no hay autodeterminación. El único caso en el mundo”, afirmó.

En ese marco, apuntó contra declaraciones anteriores de Milei. Recordó que el Presidente expresó en otra oportunidad que esperaba que “en algún momento los isleños decidan que quieren ser argentinos”. Para Filmus, esa postura contradice el criterio de Naciones Unidas.

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