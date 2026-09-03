Perfil del empresario argentino acusado del salvaje cuádruple crimen de un músico y su familia en México

La imagen del empresario argentino en un ascensor, cerca de la escena del crimen

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Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años, es uno de los dos detenidos por el crimen múltiple del tecladista Jonathan Meléndez (38) y tres de sus familiares en un departamento de Atizapán de Zaragoza, México.

El sospechoso fue arrestado sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, los investigadores lo señalaron como el presunto responsable de los asesinatos del integrante de la banda Camilo Séptimo, su esposa de 35 años —embarazada de cuatro meses—, su hija de 3 y otra mujer de 21.

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De acuerdo con lo que trascendió, Rosen Ferlini desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario. Había sido señalado meses antes en publicaciones de redes sociales por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres vacacionales en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

En una de esas publicaciones, difundida el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales, se lo acusó de haber cometido un fraude cercano a los 500.000 pesos mexicanos en una operación de hospedaje en Valle de Bravo. La denunciante aseguró que ya había más de 11 personas afectadas por un esquema similar.

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Según esa versión, Rosen Ferlini y una mujer operaban bajo los nombres “+ Relax” y luego “NOMAD P.M.”. Por este motivo, el mensaje advertía a potenciales clientes que extremaran precauciones antes de hacer pagos o cerrar acuerdos relacionados con propiedades administradas por ambos.

A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado de México lanzó un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en donde confirmaron que Rosen Ferlini era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales mencionado.

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La empresa detrás de las rentas cambió de identidad al menos una vez antes del crimen. Videos promocionales del perfil de Facebook de Nomad PM, consultados por Infobae México, muestran ese mismo cruce de identidades. Las piezas publicitarias de propiedades como “Casa Chula”, en Avándaro, y “Cabaña Olmo”, en Cerro Gordo, llevan visible el logotipo de +Relax, no el de Nomad, pese a estar alojadas en la cuenta más reciente.

Sin embargo, antes de dedicarse a la renta de casas, Diego Sebastián “N” habría sido representante legal de Shark BTL, agencia de publicidad fundada en 2003 con sede en la Ciudad de México. El perfil corporativo en LinkdIn, con 262 seguidores y entre 51 y 200 empleados, describe a la firma como especializada en “Experiential Marketing” y la presenta con la frase: “¿Estás listo para nadar con tiburones?”.

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Diego Sebastián Rosen Ferlini en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM Crédito: Redes Sociales / FGJEM

Su nombre aparece también en un expediente del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, con actividad registrada el 18 de agosto de 2026 y apertura en octubre de 2025, de acuerdo con Reporte Índigo.

El negocio de rentas operaba en al menos cuatro destinos turísticos del país. La denuncia de julio en Facebook ubica a la pareja trabajando en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo, mientras que reportes periodísticos posteriores al crimen agregaron Cuernavaca a la lista de destinos.

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En Valle de Bravo, Meléndez y Rosen habrían llegado a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas en un rango de entre 7.000 y 50.000 pesos mexicanos por noche, según trascendió.

El alcance de la empresa se extendía fuera de México. Publicaciones de la cuenta de Facebook de Nomad PM, fechadas en marzo, promocionaban un ático en Madrid, España, disponible para Semana Santa.

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La publicidad apelaba al descanso, la desconexión y hasta las mascotas. Los videos de las propiedades ofrecían frases como “el tiempo baja el ritmo y todo invita a disfrutar” o “imagina despertar rodeado de bosque, respirar aire fresco, puro, y sentir que el mundo, por fin, se puso en pausa”, y remataban con la promesa de que los animales de compañía también eran bienvenidos, junto con imágenes de albercas privadas, jardines y hornos de leña para pizzas artesanales.

La imagen personal de Diego Sebastián reforzaba ese mismo tono de bienestar en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, con 262 publicaciones, 792 seguidores y 6.034 seguidos, y en Threads, bajo el usuario @sebasrosen26 con 272 seguidores, se presentaba con la frase “la idea es morir joven, lo más tarde posible” y compartía mensajes motivacionales como “la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas”.

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Su perfil de Instagram enlazaba a www.nomadpm.com, mientras que el de Threads dirigía a una publicación de Airbnb bajo la dirección airbnb.mx/p/relaxvalle. Todos esos enlaces ya no se encuentran activos.

Antes de la captura de Rosen Ferlini, las autoridades ya habían detenido a Gerardo Cisneros Bejarano, quien comenzó a ser investigado bajo la sospecha de que hubiera participado en los crímenes.

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