La visión de Sundar Pichai: cómo el CEO de Google llevó a Gemini a liderar el mercado de la IA

A Sundar Pichai la llegada de ChatGPT le tomó por sorpresa pero no detuvo su intención de llevar a la empresa a ser referente en el sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Brandon Wade/File Photo)

Sundar Pichai, CEO de Google, afronta en 2026 el reto de haber reubicado a la compañía en la vanguardia de la inteligencia artificial, luego de que la irrupción de ChatGPT de OpenAI lo tomara por sorpresa a fines de 2022.

El debut de la familia Gemini 3, que superó a sus rivales en rendimiento técnico hasta obtener cifras récord en 2025 y alcanzar a principios de 2026 una capitalización bursátil histórica de 4 billones de dólares, marcó un giro en la percepción de la compañía.

Qué impacto tuvo Gemini 3 a la posición de Google en el mercado de la IA

El avance de Gemini 3 Pro y la subsecuente Gemini 3 Flash redefinieron la posición de Alphabet. El primero, lanzado en noviembre, superó en pruebas de referencia estándar tanto a OpenAI como a Anthropic, y el segundo mejoró la eficiencia computacional tan solo un mes más tarde.

Gemini 3 Pro supera en rendimiento a OpenAI y Anthropic, posicionando a Google como líder en el sector de IA generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas innovaciones ya impulsan la Búsqueda de Google y otras aplicaciones clave. La reacción inmediata al lanzamiento no solo fue interna: el propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció mediante un memorando a sus empleados que “el panorama será un poco complicado durante un tiempo”.

Con el crecimiento imparable de Gemini, la cotización se duplicó apenas nueve meses después, un salto determinado además por el acuerdo anunciado en enero de 2026 con Apple para utilizar Gemini en futuras versiones de Siri y otros servicios de IA en el ecosistema de la empresa.

Cómo Google se sobrepuso al lanzamiento de ChatGPT

El impacto inicial de ChatGPT se sintió tanto fuera como dentro de Google. En el seno de la compañía, la inquietud era palpable. Josh Woodward, vicepresidente a cargo de la aplicación Gemini, compartió a Fast Company que en ese período se repetían preguntas cruciales. “¿Seremos capaces de hacer cosas nuevas? ¿Podremos ponernos al día? ¿Podremos mantener el impulso?”.

El plan del director ejecutivo de Google era hacerle frente a OpenAI con los recursos disponibles. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Durante ese lapso, Google no consiguió despejar todas las dudas sobre su futuro. Sin embargo, la respuesta de la compañía se transformó con el ensamblaje de los elementos técnicos que culminaron en Gemini.

Sundar Pichai afirmó al mismo medio que, tras la aparición de ChatGPT, su prioridad fue afrontar el desafío con los recursos existentes: “Sentí que teníamos todos los elementos necesarios. Así que mi reacción sincera fue: ‘¿Cómo afrontamos este momento con los recursos que tenemos?’”.

Cómo Gemini se ha vuelto uno de los principales activos de Google

Con el fortalecimiento de Gemini, los indicios apuntan a una ventaja competitiva sustentada en el alcance de productos y la infraestructura técnica de Google.

La infraestructura de Google y su ecosistema, desde Waymo hasta Pixel, potencian la integración transversal de Gemini en sus productos. (Foto: REUTERS/Steve Marcus//File Photo)

La amplitud del ecosistema, que abarca desde aplicaciones laborales hasta servicios para el hogar y robotaxis Waymo, facilita a Gemini operar en escenarios diversos, aprovechando los centros de datos dotados de Tensor Processing Unit diseñados por la misma compañía.

Ya incluso fuera del mercado de consumo tradicional, productos como los robotaxis utilizan Gemini para resolver incidencias complejas, ejemplificadas por la gestión de emergencias como un vehículo incendiado en ruta.

A esto se suma un crecimiento destacado de la aplicación Gemini, cuyas descargas mensuales aumentaron un 480% con respecto a 2025, según la consultora Sensor Tower.

Cómo OpenAI ha intentado parar la ofensiva de Google

Durante 2025, OpenAI amplió su presencia con el lanzamiento de un navegador, Atlas, y un ingreso progresivo al negocio de hardware tras adquirir Io, la startup de Jony Ive, por 6.500 millones de dólares.

OpenAI diversifica su estrategia tecnológica con la compra de Io y el desarrollo de hardware y procesadores de IA personalizados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Asimismo, la empresa exploró la producción de procesadores de inteligencia artificial personalizados, y comenzó a desafiar el rentable negocio publicitario de Google, valuado en 295.000 millones de dólares.

No obstante, el vertiginoso crecimiento y consolidación de Gemini llevó a que observadores como Paul Buchheit reconsideraran su escepticismo inicial. “Google definitivamente ha despertado”, reconoció el creador de Gmail a Fast Company, llegando a considerar que la empresa podría estar mejor posicionada que ningún otro actor en la industria tecnológica.

En este sentido, la visión original de Sundar Pichai de una IA disponible para asistir en cada aspecto de la vida diaria, que tiempo atrás parecía retrasada respecto a la competencia, ahora se percibe como una realidad tangible y dominante en el sector de la inteligencia artificial.