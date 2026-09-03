Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Fabricio Bustos y Matías Viña, los únicos futbolistas que continúan apartados de River Plate

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El cierre del mercado de pases argentino y de las principales ligas de Europa redujo la lista de futbolistas prescindibles en River Plate a dos nombres. Fabricio Bustos y Matías Viña son los únicos jugadores que continúan apartados del plantel, luego de las salidas de Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Giuliano Galoppo en los últimos días.

Los dos laterales se entrenan por separado en el predio de Cantilo mientras intentan resolver su futuro. El panorama no es idéntico: Bustos pertenece a River y evalúa ofertas que no alcanzaron un acuerdo, mientras que Viña está cedido por Flamengo y cualquier salida requiere el entendimiento entre las instituciones.

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La depuración del plantel había comenzado antes de la pretemporada. River decidió que un grupo de 14 futbolistas no formara parte de la consideración deportiva y los envió a trabajar en forma diferenciada. Con préstamos, rescisiones y ventas, la nómina comenzó a achicarse hasta quedar limitada a los dos defensores.

El último movimiento fue el de Matías Galarza Fonda, quien continuará su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). El mediocampista paraguayo llegó a un acuerdo para irse a préstamo, con una opción de compra de USD 3 millones por el 50% de su ficha. Esa cláusula se transformará en obligación si cumple determinados objetivos.

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Galarza Fonda había llegado a Núñez a mitad de 2025, procedente de Talleres de Córdoba, pero no logró consolidarse. Disputó 14 encuentros con la camiseta de River y durante el primer semestre de 2026 había estado a préstamo en Atlanta United. Estudiantes de La Plata apareció como una posibilidad hasta el cierre del libro de pases local, aunque el volante eligió regresar a la MLS.

Giuliano Galoppo pasó a préstamo al Atlanta United

También dejó el club Giuliano Galoppo, quien fue anunciado como refuerzo de Atlanta United. El mediocampista acordó una cesión de 10 meses con opción de compra y volverá a compartir equipo con Paulo Díaz, otro de los jugadores que rescindió su vínculo con River durante este mercado.

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Galoppo sumó 48 partidos oficiales, ocho goles y una asistencia desde su llegada. River había comprado el 50% de su pase por USD 3 millones tras un primer préstamo. “Giuliano es un centrocampista dinámico con una buena comprensión táctica del juego, calidad con el balón y capacidad para marcar goles desde el mediocampo”, declaró Chris Henderson, director deportivo del conjunto estadounidense durante la presentación del argentino.

Antes de esas dos operaciones, Kendry Páez rescindió su contrato y retornó a Chelsea, club dueño de su pase, aunque el equipo de Londres busca cederlo nuevamente a préstamo. El ecuatoriano no alcanzó el 50% de las presencias oficiales en el primer semestre, una condición que permitió al club inglés activar la opción de repesca prevista en el acuerdo. La cesión original era por 18 meses, hasta el 30 de junio de 2027.

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Páez jugó 14 partidos, convirtió un gol y dio una asistencia en 461 minutos. Tras su regreso a Inglaterra, su futuro permanece abierto. Chelsea buscaba enviarlo nuevamente a préstamo, aunque los mercados de las principales ligas europeas ya cerraron.

Fabricio Bustos aún no encontró un nuevo destino tras ser separado por River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

La situación de Fabricio Bustos depende de una negociación directa con River. El lateral derecho, de 30 años, llegó a mitad de 2024 desde Inter de Porto Alegre y forma parte de los jugadores que ya no serán considerados por el cuerpo técnico.

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El defensor tuvo pocos avances concretos durante el mercado. Independiente, club en el que se formó y donde consiguió reconocimiento, inició conversaciones por su regreso. Sin embargo, Bustos priorizaba una transferencia al exterior y esa alternativa perdió fuerza.

En las últimas horas surgieron charlas con Rosario Central. El club rosarino aparece como una de las posibilidades dentro del fútbol argentino, aunque el mercado local cerró el miércoles 2 de septiembre a las 18.00. Atlanta United también consultó por el lateral.

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Matías Viña busca un nuevo destino tras ser separado de River Plate (X:@RiverPlate)

El caso de Matías Viña presenta una particularidad contractual. El lateral izquierdo uruguayo está a préstamo en River, pero su pase pertenece a Flamengo. Su cesión vence en diciembre y contempla una obligación de compra por USD 4,5 millones si alcanza el 50% de los partidos del equipo.

River intentó interrumpir ese préstamo para que el futbolista volviera antes a Brasil. Flamengo rechazó la posibilidad porque la rescisión anticipada implicaba el pago de una multa por parte del club argentino. A partir de ese escenario, el defensor quedó apartado de la actividad principal para evitar que alcance el porcentaje de presencias que activaría la compra obligatoria.

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La salida de Viña, entonces, necesita un destino que conformen River y Flamengo. Getafe consultó condiciones para incorporarlo a préstamo, aunque finalmente eligió al colombiano Johan Mojica. Olympiacos, de Grecia, también lo tuvo en carpeta.

Con la ventana de transferencias de Argentina y de las principales ligas de Europa cerradas, ¿qué opciones quedan para Fabricio Bustos y Matías Viña? En lo que respecta a Europa, las opciones que aún siguen abiertas, entre otras, son Bélgica (cierra hoy), Turquía (el viernes), Portugal (cierra mañana), Croacia (7 de septiembre), Rusia (10 de septiembre) o Grecia (15 de septiembre).

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En Sudamérica el único mercado que aún continúa abierto es Brasil, hasta el 19 de septiembre. Otra posibilidad es la Liga MX de México (11 de septiembre) o la MLS de los Estados Unidos (culmina hoy). En lo que respecta al continente asiático, las variantes principales que se mantienen abiertas son Arabia Saudita (6 de septiembre) o Japón (16 de septiembre).

Vale recordar que además de Páez, Galoppo y Galarza Fonda, los otros futbolistas marginados que encontraron un nuevo destino son Paulo Díaz (rescindió y firmó con Atlanta United), Maximiliano Meza (dejó River con el pase en su poder para sumarse a Independiente), Germán Pezzella (rescindió su contrato y pasó a Peñarol de Uruguay), Alex Woiski (rompió su vínculo y se incorporó a Deportivo Táchira de Venezuela), Maximiliano Salas (cedido con opción de compra a Independiente Rivadavia), Ian Subiabre (bajo la misma modalidad a Tigre), Santiago Lencina (préstamo con opción en el Burgos de España), Kevin Castaño (cedido a Atlético Mineiro de Brasil) y Andrés Herrera (transferido al Columbus Crew de la MLS por 1,2 millones de dólares por el 100% de su ficha).