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Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

El Toro fue una de las alternativas que barajó el conjunto catalán ante la negativa del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Lautaro Martínez explicó las razones que lo llevaron a desechar la oferta del Barcelona (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Lautaro Martínez explicó las razones que lo llevaron a desechar la oferta del Barcelona (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
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Una de las principales novelas durante este mercado de pases fue la búsqueda de un goleador del Barcelona. El gran anhelo era fichar a Julián Álvarez, pero tras la firme postura de la dirigencia del Atlético de Madrid de no dejar salir al argentino, el conjunto catalán comenzó a buscar variantes y puso sus ojos en otro albiceleste: Lautaro Martínez. El Toro finalmente dejó pasar la oportunidad y los españoles contrataron al brasileño Gabriel Jesús.

Tras el cierre del mercado de pases, Martínez confirmó que el interés del Barcelona fue concreto, pero explicó que decidió continuar en el Inter por su vínculo deportivo y familiar con Milano. El delantero argentino habló con Sky Sport durante la Gran Gala del Calcio, donde reconoció que recibió llamados de clubes importantes y sostuvo que los rumores sobre una posible salida eran reales.

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En su explicación, el ex delantero de Racing puso el foco en su presente fuera de la cancha. Mencionó a su esposa y a sus hijos, además de las actividades que consolidó en la ciudad desde su llegada al Inter. Para el futbolista, esos factores incidieron en una decisión que también vinculó con su identificación con el plantel y los hinchas.

“Como siempre digo, es un gran placer, un gran honor, una satisfacción enorme, porque uno siempre trabaja para mejorar, para seguir adelante, para tratar de ser mejor cada año. Y cuando llegan estas ofertas o estas llamadas de estos clubes tan importantes, siempre son bienvenidas y siempre te dan gusto porque es algo muy importante. Tengo las cosas muy claras. Ahora estoy aquí con mi esposa, con mi agente. Estamos en una ciudad que desde el primer día me ha recibido de manera increíble. Tengo un restaurante, los niños van a la escuela...”, comenzó su relato.

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La búsqueda del conjunto catalán se produjo después de que se frustrara la chance de incorporar a Álvarez, quien continuará en el Aleti. En ese escenario, el nombre de Lautaro apareció entre las opciones para reforzar la delantera, aunque la voluntad del jugador y la posición del Inter impidieron una transferencia.

El Toro actualmente tiene contrato con el equipo nerazzurri hasta mediados del 2029 y es el tercer máximo goleador de la historia en la institución con 175 gritos, solamente por detrás de Alessandro Altobille (209) y Giuseppe Meazza (284).

No obstante, Martínez dejó abierta una consideración habitual en el mercado de pases: el futuro de un futbolista está sujeto a decisiones deportivas e institucionales. Aun así, dejó en claro que su intención es quedarse mientras conserve un lugar relevante dentro del proyecto del club.

Yo siempre estaría aquí, porque me siento bien, porque estoy bien. Pero en el fútbol nunca se sabe, así que mientras me quieran, mientras sea útil para el Inter, me quedaré aquí; luego, seguramente, como siempre digo, como en todos los trabajos pasa lo mismo, cuando ya no sirvas, al final, te echan. Pero mientras esté aquí, lo daré todo, como lo he hecho desde el primer día, y los rumores que había eran ciertos. Pero al final quise quedarme aquí junto a mis compañeros, junto a esta gente, estos aficionados que siempre son magníficos”, añadió.

Lautaro Martínez es un emblema del Inter (REUTERS/Remo Casilli)
Lautaro Martínez es un emblema del Inter (REUTERS/Remo Casilli)

El delantero argentino llegó al Inter en 2018 y se transformó en una referencia del plantel. Con el paso de las temporadas, asumió la capitanía y quedó asociado a una etapa en la que el equipo compitió por títulos locales e internacionales. En su declaración, señaló que la relación con la ciudad también forma parte de su decisión. En su etapa en la institución levantó nueve títulos: 3 Serie A, 3 Supercopa de Italia y 3 Copa Italia. Además fue capocannoniere en el Calcio en las últimas dos temporadas.

Consultado por la posibilidad de recorrer un camino similar al de Alessandro Del Piero en Juventus o Francesco Totti en Roma, Martínez señaló que no imaginaba alcanzar el lugar que ocupa hoy en el Inter. El argentino vinculó ese recorrido con los objetivos personales y colectivos que logró desde su llegada.

“Nunca imaginé llegar a este punto en mi carrera, nunca imaginé llegar a este punto en un club como el Inter, alcanzar estos objetivos personales y de equipo. Así que todo es orgullo, todo es orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. Esa es la mentalidad que he mantenido durante muchos años, así que trato de dar lo máximo, de dar lo máximo en los entrenamientos. Además, como dije antes, en el fútbol nunca se sabe qué pasará en el futuro. Pero hoy tengo un contrato y estoy contento. He decidido quedarme aquí una vez más porque me siento bien, porque todavía tengo ganas de lograr grandes cosas en el Inter”, manifestó.

Sobre el final de la entrevista, la nota dio un giro y se le consultó por la decisión de Lionel Messi de dejar la selección argentina. “Estoy muy triste. Muy triste porque, como dije en la publicación de Instagram que hice, como también se lo dije a él personalmente, es una persona que nos ha dado muchísimo, una persona que nos ha transmitido muchísimos valores. Y lo sentimos muchísimo. Era una noticia que seguramente iba a llegar, pero en el momento en que llega, no te lo esperas. Así que, como digo, le envío un gran saludo, lo sentimos muchísimo, pero nos ha dejado muchísimo, así que eso lo llevaré siempre conmigo y siempre trataré de transmitírselo a mis compañeros aquí y de seguirlo adelante también con los nuevos jugadores que lleguen a la Selección”, concluyó.

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