Más de 5,700 empresas formales cerraron en República Dominicana durante el último año

República Dominicana registró el cierre de 5,784 empresas formales en 2025, el 4.6% de las compañías activas del Directorio y Demografía Empresarial Formal de la ONE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana registró el cierre de 5,784 empresas formales en 2025, una cifra equivalente al 4.6% de las compañías activas que integran el universo de referencia del Directorio y Demografía Empresarial Formal (DyDEF) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe clasifica como empresas en estado de muerte a aquellas que pasaron cinco años o más, 60 meses, sin declarar actividad ni empleo de manera consecutiva. Las empresas que llegan a esa condición durante el período analizado salen del registro histórico al año siguiente y, después de esa baja, vuelven a contabilizarse como nacimientos empresariales.

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La mayor concentración de cierres se produjo entre los negocios de menor tamaño. Las empresas de uno a 10 empleados acumularon 5,327 muertes empresariales, con una tasa de 5.2%, la más elevada de todos los rangos por cantidad de trabajadores.

Las microempresas de uno a 10 empleados concentraron 5,327 cierres en República Dominicana y alcanzaron la tasa de mortalidad empresarial más alta, con 5.2%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número representa más del 92% de las 5,784 firmas que fueron consideradas inactivas en el directorio formal. El dato refleja que las microempresas fueron el segmento más expuesto a la salida del registro durante 2025.

Las empresas de 11 a 50 empleados registraron 390 muertes y una tasa de 2.0%. En el grupo de 51 a 150 trabajadores, el total fue de 50 compañías, equivalente a 1.9%, mientras que las firmas de 151 empleados o más sumaron 17 casos, con un indicador de 1.2%.

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El comercio lideró la cantidad de empresas que salieron del registro

Por ramas de actividad, el comercio concentró un total de 1,819 cierres empresariales, el volumen más alto entre los sectores relevados por la ONE. La tasa de mortalidad del sector fue de 4.5%, apenas por debajo del promedio nacional.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas quedaron en segundo lugar por cantidad de firmas en estado de muerte, con 708 casos y una tasa de 5.5%. Alojamiento y servicios de comidas registró 479 cierres, con una tasa de 5.8%, mientras que la construcción contabilizó 456 empresas y un indicador de 5.1%.

El informe también identificó 459 muertes en otras actividades de servicios, 364 en industrias manufactureras y 219 en actividades de servicios administrativos y de apoyo. En información y comunicaciones se registraron 136 compañías que cumplieron con la condición de inactividad prolongada.

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La tasa más alta por actividad económica correspondió a la enseñanza, con 8.2% y 208 empresas. Le siguió la explotación de minas y canteras, con 6.3%, aunque ese sector contabilizó ocho casos.

El comercio lideró los cierres de empresas formales con 1,819 casos en 2025 y una tasa de mortalidad de 4.5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También superaron el promedio nacional las actividades de alojamiento y servicio de comidas, servicios administrativos y de apoyo, otras actividades de servicios, actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicaciones, y construcción.

En el extremo opuesto, actividades inmobiliarias presentó una tasa de 2.0% y 156 empresas. Suministro de agua registró 2.2%, con 10 casos; atención de la salud humana, 2.9%, con 196; y suministro de electricidad, 3.0%, con siete firmas.

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Por su parte, la distribución territorial mostró que Elías Piña registró una tasa de muerte empresarial de 6.0%, la más alta del país. La Altagracia alcanzó 5.8%, Barahona llegó a 5.4% y el Distrito Nacional registró 5.3%.