Cáncer cervicouterino cobra más de 130 vidas al año en Costa Rica: Salud traza ruta para erradicarlo para el 2030

Cada año se registran 270 casos de cáncer de cérvix en el país; el Gobierno busca eliminarlo como problema de salud pública (Captura de video)

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Costa Rica presentó una Ruta Nacional para eliminar el cáncer de cérvix como problema de salud pública entre 2026 y 2030. La estrategia obliga a todas las instituciones del sector salud a alinear sus acciones para reducir una enfermedad prevenible que hoy causa alrededor de 270 diagnósticos y 138 muertes al año en el país.

La meta oficial toma como referencia el umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud: bajar la incidencia a menos de cuatro casos por cada 100.000 mujeres. Según el Ministerio de Salud de Costa Rica, el país registra actualmente una tasa aproximada de 7,7 casos por cada 100.000 mujeres.

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El cáncer cervicouterino es hoy el quinto cáncer más frecuente entre las mujeres costarricenses y la sexta causa de muerte por cáncer en esa población. Su mayor impacto se concentra entre los 30 y 59 años, grupo que reúne cerca del 70% de los nuevos casos y el 62% de las muertes.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, sostuvo que la nueva directriz definió el camino que deberán seguir las instituciones del sector hasta 2030. En declaraciones difundidas por la cartera sanitaria, advirtió que no se puede aceptar que una enfermedad prevenible siga provocando la muerte de mujeres.

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La estrategia se apoya en vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno

La ruta nacional de Costa Rica busca eliminar el cáncer de cérvix como problema de salud pública entre 2026 y 2030 (Foto cortesía Ministerio de Salud)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la hoja de ruta busca fortalecer cuatro frentes: la vacunación contra el VPH, el tamizaje, la detección temprana y el tratamiento oportuno. La iniciativa parte de que la mayoría de los casos está relacionada con algunos tipos del virus del papiloma humano.

Sánchez Cabo resumió el alcance de la medida: “La eliminación del cáncer de cérvix como problema de salud pública es una meta posible para Costa Rica, pero requiere una respuesta articulada y sostenida. Esta Ruta Nacional nos permite ordenar los esfuerzos del país bajo una misma visión: prevenir, detectar oportunamente y garantizar una atención adecuada a las mujeres que la requieran”.

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La respuesta oficial fijó para 2030 las metas 90-70-90. El plan propone alcanzar 90% de cobertura de vacunación contra el VPH en niñas antes de los 15 años, lograr que 70% de las mujeres se realice una prueba de alta precisión antes de los 35 años y otra antes de los 45, y asegurar que 90% de las mujeres con lesiones de alto grado o cáncer diagnosticado acceda a tratamiento oportuno y adecuado.

Ese esquema busca responder al núcleo del problema: prevenir la infección asociada a la enfermedad, detectar las lesiones antes de que avancen y garantizar atención a quienes ya tienen un diagnóstico. La cartera sanitaria remarcó que esa combinación es la base para reducir tanto la incidencia como la mortalidad.

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La directriz ordena una acción coordinada de todo el sector salud

Cáncer de cérvix: el enemigo prevenible que Costa Rica busca eliminar al 2030 (Captura de video)

La Ruta Nacional hacia la Eliminación del Cáncer de Cérvix 2026-2030 se organiza en tres ejes: promoción y participación social, prevención y atención integral, y vigilancia, registro y trazabilidad. Según el ministerio, esa estructura debe mejorar la información dirigida a la población, reforzar la vacunación y la detección temprana, ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento, y dar seguimiento a los casos.

La directriz ministerial también busca articular bajo objetivos comunes a las instituciones y sectores involucrados. El ministerio planteó que ese ordenamiento fortalecerá su papel rector y hará posible una respuesta coordinada y sostenida frente a una enfermedad que sigue afectando a cientos de mujeres cada año.

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En la presentación de la estrategia, Sánchez Cabo recordó que el cáncer representa la segunda causa de muerte en Costa Rica y que el cervicouterino se ubica entre la quinta y la sexta causa de incidencia y mortalidad. El funcionario insistió en que la meta para el período 2026-2030 es dejar de tratar esta enfermedad como una fatalidad inevitable y convertir su prevención y control en una política pública sostenida.