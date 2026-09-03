Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica sanción que recibió en la Fórmula 1 y detalló las dos reuniones que tendrá sobre el tema en Monza

Franco Colapinto volverá a tener actividad este fin de semana en Italia

Guardar

Franco Colapinto aseguró este jueves en Monza que llevará a la reunión de pilotos la polémica por las sanciones que recibió en el Gran Premio de Países Bajos y que también planea hablar con algunos de los comisarios deportivos. Aunque el argentino reconoció que acepta la decisión y considera el episodio cerrado, aclaró que sigue sin estar de acuerdo con el criterio aplicado en Zandvoort. Además, confirmó que ya habló del tema con Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien en los últimos días viajó a Buenos Aires para el Congreso Americano de la entidad.

Al ser consultado sobre si abordaría el tema en el encuentro habitual que los pilotos mantienen antes de cada carrera, Colapinto respondió con claridad: “Sí, por supuesto que hablaremos sobre ello. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente también veamos más tarde a algunos de los comisarios”, afirmó en declaraciones fueron recogidas por el sitio especializado Motorsport antes del inicio del Gran Premio de Italia, decimotercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

PUBLICIDAD

El piloto de Alpine aclaró que su intención no es reabrir el debate, sino comprenderlo mejor. “Creo que simplemente es bueno hablarlo, pero también entender la penalización. Si lees el reglamento, la penalización es correcta. Personalmente, no estoy de acuerdo con ella. Pero, de nuevo, es parte del juego y ni Arvid ni yo somos comisarios. Pero sí, ahora hay que centrarse en Monza”, completó, en referencia a Arvid Lindblad, el piloto de Racing Bulls que también recibió una penalización similar en la misma carrera.

Con esa misma actitud, Colapinto marcó el cierre del capítulo desde su perspectiva: “Creo que la penalización ya es cosa del pasado. Creo que también podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo algunas veces con los comisarios. Ellos hacen su trabajo y siguen el reglamento. Personalmente, sigo teniendo la misma opinión, así que no ha cambiado desde Zandvoort”.

PUBLICIDAD

Qué pasó en Zandvoort: la sanción que encendió el debate

La reconstrucción de la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

El origen de la controversia fue la primera vuelta del Gran Premio de Países Bajos, disputado el 24 de agosto en el Autódromo de Zandvoort. Colapinto había arrancado desde el 14° puesto y trepó hasta la décima posición —el último lugar que otorga puntos— al superar a Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda. Pero justamente en ese último adelantamiento se generó el conflicto: el japonés frenó para esquivar un neumático desprendido del auto de Max Verstappen, que acababa de chocar contra las barreras, y Colapinto lo pasó por la izquierda para evitar el impacto. En ese instante se activaron las banderas amarillas en el sector.

La Dirección de Carrera consideró que el argentino adelantó bajo zona de bandera amarilla sin reducir la velocidad de manera apreciable y le aplicó un drive through, conocido como “pase y siga”: la sanción más severa que se puede imponer durante una carrera, ya que obliga al piloto a recorrer el pit lane sin detenerse con la velocidad reglamentaria. Colapinto dispuso de dos vueltas para cumplirla o hubiera sido descalificado. Al salir de boxes quedó en la última posición, sin margen para recuperar.

PUBLICIDAD

Esa penalidad fue complementada, ya cerca del final de la carrera, con 10 segundos adicionales por no reducir la velocidad durante el incidente entre los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon. El resultado en el clasificador fue un 14° puesto, el mismo desde el que había largado. Además, la FIA le descontó tres puntos de la superlicencia —dos por el adelantamiento a Tsunoda y uno por el segundo episodio—, con lo que el bonaerense acumula cuatro en los últimos 12 meses. Si llega a 12 en ese período, enfrenta la suspensión de una fecha.

El enojo de Colapinto y la réplica de la FIA

Según la categoría, el argentino infringió la bandera amarilla tras el accidente de Verstappen

Apenas terminada la carrera, el pilarense no ocultó su malestar. “Castiga muchísimo. Me comprometió toda la carrera. No tenía velocidad en las curvas para seguir de cerca a los otros autos”, declaró a ESPN. Y fue más duro al analizar el criterio: “Una penalización extremadamente dura para las condiciones que había. Si bien las reglas son las reglas, también se puede tomar margen y flexibilidad. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar el sobrepaso que estaba haciendo. Llegó una bandera amarilla súper tarde. Bastante injusto. Las reglas están escritas pero a veces les falta un poco de criterio”.

PUBLICIDAD

El episodio alimentó un intenso debate. Análisis fotograma a fotograma realizados por especialistas de las cadenas Fox Sports y ESPN en Argentina mostraron que, cuando Colapinto ya tenía su auto a la par del de Tsunoda, los carteles de señalización del sector todavía no registraban luz amarilla. El periodista Adrián Puente, relator de Fox Sports, lo describió así: “Franco ya había iniciado la maniobra de sobrepaso sobre Tsunoda. ¿El panel está apagado? Okey. ¿El display también? Sí, también. Nadie está indicando que Franco haga nada en contrario”. Cochito López, ex piloto y comentarista de Disney+, agregó al señalar una imagen detenida: “Ahí el marshall recién agarró la bandera. Ya pasaron los cuatro autos”.

Lo que dijo el comisario que intervino en la carrera

Otra toma de lo sucedido en Países Bajos

Infobae consultó a Vitantonio Liuzzi, ex piloto de F1 con 80 Grandes Premios disputados entre 2005 y 2011, quien fue uno de los seis comisarios deportivos que actuó ese domingo por designación de la FIA. El italiano de 46 años defendió la decisión con argumentos reglamentarios: “La penalización se explica claramente en los documentos posteriores a la carrera disponibles en el sitio web de la FIA. Lamentablemente, existen normas que deben cumplirse y, para garantizar la coherencia, debemos aplicarlas en todo momento, incluso en situaciones difíciles de gestionar”.

PUBLICIDAD

Liuzzi recordó que los pilotos cuentan con múltiples vías de información simultánea: “Los pilotos disponen de luces en el volante, banderas y paneles luminosos para informarse sobre la situación en pista”. Y fue categórico respecto del margen de los comisarios: “El equipo y el piloto cometieron un error de apreciación; algo que, lamentablemente, no podíamos pasar por alto”. Cerró con una frase escueta: “Yo no redacto el reglamento personalmente. Lo siento”.

No fue la primera vez que Colapinto quedó en el centro de una polémica similar. En el Gran Premio de Barcelona, en junio, fue reclasificado del octavo al décimo lugar y perdió dos puntos en la superlicencia por una supuesta infracción ante una bandera amarilla.

PUBLICIDAD

Ben Sulayem habló con Colapinto durante su visita a Buenos Aires

Mientras la polémica se extendía en el mundo de la F1, Ben Sulayem viajó a Argentina para el Congreso Americano de la FIA, celebrado en Buenos Aires entre el lunes y el miércoles de la semana pasada. Antes de su partida, el presidente de la entidad había prometido hablar con Colapinto sobre las actuaciones de los comisarios. El argentino confirmó este jueves que la conversación se produjo.

“Sí, hablamos con Mohammed. Creo que hablamos hace dos días. Él estaba en Argentina, así que fue genial. Fue allí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1”, relató el piloto, en declaraciones a Motorsport.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa que ofreció en Buenos Aires, Ben Sulayem había sido consultado por Infobae sobre la posibilidad de incorporar comisarios sudamericanos en las carreras de F1. El emiratí respondió que “se está haciendo una capacitación y entrenamiento y pedimos nombres para futuros comisarios”, y prometió involucrarse personalmente: “Es un tema en el que me voy a meter”. Al mismo tiempo, aclaró que la FIA debe ser ecuánime: “La misión de la FIA es la equidad en el tratamiento para todos”.

Colapinto aprovechó ese contexto para referirse también al tema que moviliza al automovilismo argentino: el eventual regreso de la F1 al calendario local. “Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera. Así que, nuevamente, estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión”, concluyó el argentino, según Motorsport.

PUBLICIDAD

La renovación con Alpine borró el sabor amargo de Zandvoort

El episodio de los Países Bajos llegó teñido de otra noticia que venía esperándose hace semanas. El 27 de agosto, Alpine confirmó lo que era un secreto a voces: Colapinto seguirá siendo piloto titular de la escudería en 2027. El propio argentino expresó su felicidad: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado”.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, respaldó la decisión con elogios al piloto de 23 años: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo”.

Colapinto tendrá las mismas mejoras que Gasly

Al desafío deportivo de Monza se suma una variable técnica que el equipo esperaba desde Zandvoort. Los dos Alpine A526 correrán con la misma especificación técnica: Colapinto estrenará este fin de semana el paquete de ocho actualizaciones aerodinámicas que Gasly ya utilizó en Países Bajos, donde demostró ser funcional.

Las mejoras abarcan el fondo plano, la sección y el borde del suelo, el difusor, los pontones, la cintura trasera, la estructura de impacto trasera y el alerón trasero. El objetivo central es mejorar la carga aerodinámica y la eficiencia del flujo de aire a lo largo de todo el auto. La propia F1 estimó que el paquete puede representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en determinadas condiciones de pista.

Steve Nielsen, director de Alpine, explicó la decisión: “La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza. Esto debería darnos la plataforma para tener a los dos autos allí arriba y compitiendo por puntos”.

El propio Gasly describió el impacto que sintió en Países Bajos: “Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Me sentí mejor con el auto en la Sprint, sentí mucho más agarre y el auto reaccionaba mejor”. El equipo llega a Monza con 63 puntos en el Campeonato de Constructores, tres menos que Racing Bulls, luego de haber cedido terreno en la segunda parte del año.

Para Colapinto, el Gran Premio de Italia tiene además una carga simbólica: fue en Monza donde debutó en la F1, el 1° de septiembre de 2024, entonces a bordo de un Williams. Este fin de semana volverá al Templo de la Velocidad con contrato renovado, las actualizaciones que no tuvo dos semanas atrás y la agenda del viernes cargada: reunión de pilotos y charla con los comisarios incluidas.