Guatemala

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua

Educación fija condiciones para que la celebración no ponga en riesgo a los alumnos. La logística se vuelve clave, mientras la capital ajusta horarios y lugares para evitar incidentes y obras en marcha

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
El nuevo esquema de encendido de antorchas funcionará entre las 06:00 y las 18:00 horas para reducir incidentes registrados en años anteriores. (Soy502)
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El Ministerio de Educación de Guatemala emitió lineamientos para la realización de las antorchas cívicas durante las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia, con exigencias de planificación, supervisión adulta, autorización familiar y medidas de prevención ante riesgos climáticos o emergencias.

La circular, fechada el 2 de septiembre de 2026, establece que estas actividades extraescolares deberán organizarse “de forma planificada, segura y sin extenderse innecesariamente”. El objetivo es promover los valores patrios sin comprometer la integridad física de los alumnos que participen en los recorridos.

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Los directores departamentales de Educación, los supervisores educativos y las autoridades de cada centro serán responsables de velar por la seguridad de los estudiantes. Además, los padres, madres o encargados deberán autorizar por escrito la participación de los menores.

Las escuelas deberán registrar a estudiantes, docentes y recorridos

Cada establecimiento que organice una antorcha cívica tendrá que completar un formulario incluido en un código QR anexo a la circular. Allí deberá consignar el listado de estudiantes, la cantidad de docentes que acompañarán al grupo y una descripción del trayecto previsto.

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio de Educación de Guatemala emitió lineamientos para las antorchas cívicas por el 205 aniversario de la Independencia con planificación, supervisión adulta y prevención de riesgos. (Prensa Libre)

Los centros educativos deberán conservar los permisos firmados por las familias y mantener actualizado el registro de quienes cuentan con autorización. Los estudiantes deberán permanecer identificados y bajo la supervisión de docentes o personal responsable durante toda la actividad.

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El Ministerio también ordenó tomar en cuenta las condiciones del clima y otros peligros, como sismos, lluvias, derrumbes, inundaciones y golpes de calor. El documento recomienda el uso de protector solar, una hidratación adecuada y evitar que los alumnos corran más allá de sus posibilidades físicas.

Las autoridades educativas indicaron que el transporte utilizado deberá cumplir con las condiciones de seguridad, la capacidad autorizada y las normas vigentes para el traslado de personas. El personal a cargo tendrá que disponer de un botiquín de primeros auxilios y coordinar, de ser posible, con autoridades locales y cuerpos de socorro.

Queda prohibido que los alumnos manipulen combustibles

Entre las restricciones, la circular establece que los estudiantes no podrán transportar ni manipular combustibles u otros materiales inflamables. El encendido y el abastecimiento de las antorchas quedarán bajo responsabilidad de docentes designados por cada institución.

También se prohibió el desperdicio de agua para agredir a compañeros o ciudadanos durante los recorridos. La medida responde a incidentes registrados en celebraciones patrias anteriores, cuando algunas personas arrojaron bolsas con agua contra participantes de las caravanas.

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
Mauricio Benard atribuyó el cambio en la celebración patria a los ataques con bolsas de agua, que en algunos casos fueron congeladas y causaron personas heridas. (Facebook)

El Ministerio recomendó que las actividades se desarrollen preferentemente en ámbitos locales, con el fin de reducir riesgos y proteger a la comunidad educativa. Si surge una situación que ponga en peligro a los participantes, los responsables deberán suspender o reprogramar el recorrido.

Jutiapa vetó las antorchas y El Obelisco dejará de ser punto de encendido

La Dirección Departamental de Educación de Jutiapa informó que prohibió la organización de antorchas en centros educativos públicos y privados de todos los niveles del departamento. La disposición busca resguardar la vida e integridad de niños, adolescentes y jóvenes.

El Gobernador Departamental de Guatemala, Mauricio Benard, atribuyó el cambio en la celebración patria a los ataques con bolsas de agua, que en algunos casos fueron congeladas y causaron personas heridas.

En la ciudad de Guatemala, El Obelisco tampoco funcionará como punto de encendido. El gobernador departamental, Mauricio Benard, indicó que la decisión apunta a descentralizar la celebración, evitar hechos de violencia y atender los trabajos de construcción del AeroMetro en esa zona.

La Gobernación Departamental de Guatemala señaló que el nuevo esquema se aplicará entre las 06:00 y las 18:00 horas del 14 de septiembre, con el propósito de prevenir actos vandálicos que, según las autoridades, solían concentrarse durante la noche.

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