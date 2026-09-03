PayPal confirma que 220 trabajadores fueron despedidos en India como parte de su reestructuración

PayPal aclara el alcance de sus recortes en India en plena ola tecnológica - REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

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PayPal confirmó que 220 trabajadores fueron despedidos en India el 31 de agosto de 2026, dentro de un programa global de transformación destinado, según la compañía, a simplificar operaciones y reforzar la ejecución. La cifra corrige reportes iniciales que situaban el recorte cerca de 600 puestos.

El ajuste importa porque India reúne equipos que respaldan ingeniería, productos, ciencia de datos, gestión de riesgos y tecnología de pagos para la compañía. También se conoce mientras empresas tecnológicas y financieras revisan plantillas, automatizan tareas e invocan eficiencia operativa, aunque esas decisiones responden a factores distintos según cada empresa y no pueden atribuirse de forma automática a la inteligencia artificial.

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Un informe periodístico había situado el ajuste cerca de 600 personas, pero el grupo financiero precisó después que la medida representa aproximadamente el 4% de su plantilla local (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra revisada reduce el alcance de los despidos inicialmente reportados

La empresa difundió la aclaración después de informes de prensa, entre ellos uno de Moneycontrol, basado en fuentes que estimaban unos 600 afectados, cerca del 10% de la plantilla local. PayPal indicó después que el número confirmado equivale aproximadamente al 4% de sus empleados en el país, sin detallar áreas, ciudades ni funciones involucradas.

En un comunicado, un portavoz explicó que los cambios forman parte de una transformación plurianual anunciada con anterioridad. La declaración señaló que estas decisiones no resultan fáciles y que la firma prevé apoyar a los empleados durante la transición. No obstante, el mensaje no precisó los criterios utilizados para seleccionar los puestos eliminados ni las condiciones de salida ofrecidas.

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India conserva un papel tecnológico dentro de las operaciones globales

PayPal mantiene operaciones en Chennai, Bengaluru e Hyderabad. Desde esos centros, sus equipos participan en actividades de ingeniería, desarrollo de productos, infraestructura de pagos, análisis de datos y gestión de riesgos que respaldan servicios internacionales. La confirmación de los 220 despidos muestra que el ajuste afectó a un mercado relevante para la empresa, aunque su alcance fue menor al descrito en las primeras versiones.

PayPal reorganiza sus operaciones tecnológicas y despide a 220 trabajadores en India - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las reestructuraciones de compañías globales suelen combinar varias razones: cambios en la demanda, revisión de costos, integración de herramientas automatizadas, reorganización de equipos y ajustes después de periodos de contratación acelerada.

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Por esa razón, vincular cada despido de manera directa con la IA puede simplificar un proceso que incluye decisiones financieras y operativas. PayPal presentó su caso como una medida de transformación, no como un recorte atribuido expresamente a la automatización.

El contexto incluye una oleada de ajustes en el sector tecnológico

Los datos de TrueUP citados para 2026 registran 363 despidos masivos y cerca de 150.000 personas afectadas en empresas tecnológicas. El promedio diario se sitúa alrededor de 1.000 trabajadores, un 44% por encima de la media de 2025, de aproximadamente 780. En mayo, más de 40.000 personas perdieron su empleo, el mayor volumen mensual de recortes de los últimos dos años.

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La reducción laboral coincide con ajustes en numerosas empresas del sector, pero los datos disponibles muestran que automatización, costes, contrataciones excesivas y reorganizaciones pueden coexistir como causas diferenciadas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El fenómeno aparece en compañías como Block, Uber, Atlassian y Cloudflare, pero las explicaciones no son idénticas. Jack Dorsey relacionó el recorte de Block con nuevas formas de operar habilitadas por IA y con excesos de contratación durante la pandemia. Uber afirmó que su reducción en recursos humanos y reclutamiento no guardaba relación con IA, pese a sus inversiones en esa tecnología.

Consultoras como Challenger, Gray & Christmas han situado la IA entre las razones más citadas para los despidos durante tres meses consecutivos en distintos sectores. Sin embargo, inversores como Marc Andreessen sostienen que algunas empresas usan esta explicación para justificar ajustes asociados con contrataciones excesivas de 2020 y 2021. Esa discusión obliga a distinguir entre automatización efectiva, planes de eficiencia y decisiones acumuladas tras la pandemia.

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Para PayPal, el dato confirmado fija la dimensión de la medida en India: 220 trabajadores afectados. La empresa mantiene su transformación global. El caso se suma a un mercado tecnológico con reestructuraciones continuas, aunque cada compañía presenta motivos y consecuencias particulares documentadas.