Nuevos límites en las redes sociales de Meta para adolescentes: Retos de cumplir sus promesas de seguridad

Meta acordó pagar más de 17 mil millones de dólares y aceptar nuevas restricciones para adolescentes en Instagram y Facebook. (Foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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Meta acordó pagar más de 17 mil millones de dólares y aceptar nuevas restricciones para adolescentes en Instagram y Facebook en un caso iniciado por 47 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios de Estados Unidos, un pacto que busca responder a la acusación de que la compañía diseñó sus plataformas para volverlas adictivas para los menores.

La demanda, presentada en 2023, derivó en un acuerdo que fija un límite de dos horas diarias de uso, prohíbe la navegación nocturna y bloquea las notificaciones durante el horario escolar.

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Según explicó Jason Kint, director ejecutivo de Digital Content Next, esa cifra eleva a cerca de 25 mil millones de dólares el total de acuerdos extrajudiciales vinculados con abusos contra la protección del consumidor que involucran a Meta, Facebook e Instagram.

El acuerdo por la demanda contra Meta fija un límite de dos horas diarias, prohíbe la navegación nocturna y bloquea notificaciones durante el horario escolar. (Foto: Europa Press)

En este contexto, la discusión entre expertos en salud, tecnología, abogados y analistas ya no se concentra en si habrá cambios, sino en su alcance real, siendo una de las dudas centrales es si la empresa podrá aplicar de manera efectiva los nuevos controles y evitar que los adolescentes los eludan.

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Según The News York Times, Sophia Choukas-Bradley, profesora asociada de psicología en la Universidad de Pittsburgh, sostuvo que las funciones de Facebook e Instagram que se modificarán están entre las más perjudiciales para la salud adolescente.

Identificó, en particular, el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos como mecanismos que mantienen a los jóvenes atrapados en la plataforma.

Expertos advirtieron que el alcance real del acuerdo dependerá de si Meta puede aplicar controles efectivos en Instagram y Facebook y evitar que los adolescentes los eludan. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La académica explicó al medio que se trata de herramientas que “aprovechan y apuntan directamente a los deseos de los adolescentes de seguir experimentando placer”. Advirtió que dejar de revisar y de desplazarse “puede resultar muy difícil” cuando existe la expectativa de una recompensa inmediata.

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Meta informó que los adolescentes podrán desactivar la reproducción automática y recibirán avisos después de 15 minutos de tiempo continuo frente a la pantalla para fomentar un uso intencional.

Asimismo, Choukas-Bradley consideró positivo que se desactiven ciertos filtros cosméticos. La profesora señaló que las aplicaciones que alientan a las adolescentes a alterar sus rostros y cuerpos contribuyen a crear un nuevo ideal con el que luego se comparan de forma constante. A su juicio, ese proceso puede derivar en insatisfacción corporal, un factor de riesgo para la ansiedad y la depresión.

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Expertos advierten que el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos en Facebook e Instagram refuerzan conductas adictivas en adolescentes. (Foto: REUTERS/Jeremy Piper)

Por su parte, S. Bryn Austin, profesora e investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard y especialista en trastornos alimentarios, planteó otra objeción. Dijo que el acuerdo permitirá a los padres que usen las funciones de supervisión parental de Meta elegir como opción predeterminada para sus hijos un feed no impulsado por algoritmos, pero advirtió que esa solución traslada la carga a las familias.

Austin sostuvo que esa estructura podría generar conflictos en el hogar y dejar expuestos a los niños cuyos padres estén menos involucrados o tengan menos conocimientos tecnológicos. En esos casos, dijo, los menores podrían seguir siendo objetivo de los algoritmos.

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Especialistas cuestionaron que el feed no impulsado por algoritmos en Instagram y Facebook dependa de la supervisión parental, porque esa carga puede recaer sobre las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uttara Ananthakrishnan, profesora asociada de sistemas de información en la Universidad de Washington, dijo a Business Insider que no le sorprendería que otras plataformas anuncien restricciones semejantes. La investigadora valoró las medidas, aunque expresó reservas sobre su eficacia.

“Meta no tiene muy buena reputación en cuanto a la aplicación de sus propias políticas”, afirmó. Su escepticismo se apoya en antecedentes como la prohibición de redes sociales para adolescentes en Australia, que en gran medida no logró mantener a los usuarios jóvenes fuera de las plataformas.

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Para Ananthakrishnan, el principal problema será la verificación y el cumplimiento. “Hacer cumplir la ley va a ser muy difícil”, dijo. “Un joven de 16 o 18 años con ganas de hacerlo simplemente usará una VPN, iniciará sesión desde las cuentas de sus padres o lo que sea”.