Deportes

Relataba Boca-Vélez, su hijo ingresó desde el banco de suplentes y se emocionó al anunciar el cambio: “Impresionante momento”

Luca Feler ingresó en los minutos finales del duelo por los octavos de final de la Copa Argentina y su padre Hernán hizo un pedido especial durante la transmisión

Este video documenta un momento en el partido de fútbol entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Un árbitro gestiona una sustitución en el minuto 81, con el marcador 0-0. Se observa el ingreso de un jugador con el número 40, identificado como Lucas Feler, al campo de juego. Previamente, un jugador con el número 8 es reemplazado. La secuencia muestra la cobertura de un evento deportivo en vivo.
Guardar

Boca Juniors venció por penales a Vélez Sarsfield y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Más allá del resultado final del partido que se jugó en el Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, una emotiva secuencia se produjo en la transmisión del encuentro por TV.

Por primera vez, el relator Hernán Feler tuvo la oportunidad de anunciar a su hijo Luca. El juvenil, parte de las divisiones inferiores de El Fortín, ingresó sobre el final y el periodista lo anunció al aire. “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, dijo frente a la sorpresa de Ariel Senosiain, comentarista de TyC Sports.

PUBLICIDAD

“Impresionante momento”, acotó el conductor de Líbero cuando Luca entró a falta de unos nueve minutos para el final del tiempo reglamentario. Antes de ingresar, el volante habló con Guillermo Barros Schelotto y Federico Insúa, asistente del Mellizo, para luego saltar al campo de juego junto a Juan Cruz Policella por Lucas Robertone y Manuel Lanzini.

“El rebote le queda a Feler” y “Atrás la pide Feler, domina el 48. Levanta la cabeza Luca Feler”, fueron las otras intervenciones del relator para con su hijo.

PUBLICIDAD

Luca puede jugar de mediocampista interior u ofensivo, es categoría 2008 y tiene 18 años. Se formó en el club de Liniers, fue promovido a Primera en 2026 y suma 10 partidos: dos por el Apertura, siete por el Clausura y recién hizo su debut en Copa Argentina en el duelo de este miércoles ante el Xeneize en Córdoba.

Luego de empatar sin goles en Córdoba, el Xeneize se impuso 4-3 por penales, gracias a su arquero Álvaro Montero que contuvo dos remates

Luca realizó su debut profesional con el conjunto de Liniers al ingresar a los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Tigre por el Torneo Apertura tras reemplazar a Robertone en el estadio José Dellagiovanna el 10 de marzo. Tras una temporada 2025 sobresaliente en sexta división durante y luego de 12 años en las inferiores del club, Feler ya había sido incluido en la lista de concentrados en varios encuentros, incluido el enfrentamiento ante River Plate que fue victoria 1-0 en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del campeonato.

“Miles de días persiguiendo este sueño. Días de sol, de lluvia, de calor y de frío. Días felices y otros no tanto. Días de comer solo en la tribuna apurado para entrar al colegio. También vi ese día que te subiste al auto llorando (como nunca) de tristeza porque no te citaban. Ese día también lo vi. Te vi enojado, pero no bajaste los brazos. Nunca le faltaste el respeto a nadie. Nunca me dijiste: ‘Mañana no voy a entrenar’”, escribió el relator en la antesala de aquel duelo ante el Millonario.

Hoy llegó ese día que tanto soñaste. Vas a estar sentado en el banco de suplentes de Vélez. En frente, River. Partido grande. Día inolvidable. Disfrutalo. Sé vos. Nadie te regaló nada. Todo mérito tuyo estar donde estás”, concluyó la publicación del periodista que también es panelista en la programación del canal deportivo.

Boca eliminó a Vélez con Álvaro Montero como figura al atajar dos remates en la definición disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero, decisivo en la tanda, resumió el valor de la clasificación: “Tenemos que actuar cuando se presentan las ocasiones. A veces sale, a veces no. Es nuestro trabajo, tenemos que seguir mejorando, trabajando y preparándonos para cuando todo esto pase y cuando pase, tienes que estar listo y eso es lo que se refleja ahí”.

La serie comenzó con el gol de Lautaro Blanco y la primera atajada de Montero ante Elías Gómez. Luego convirtieron Kevin Zenón y Joaquín García, mientras Enner Valencia falló su disparo frente a Tomás Marchiori y Simón Escobar marcó para dejar el marcador 2-2 tras los tres primeros ejecutantes.

Más adelante anotaron Leonel Flores y Rodrigo Aliendro para el 3-3. Carlos Palacios convirtió con la obligación de evitar el matchpoint para el Fortín y, en el último turno, Thiago Silvero no pudo con Montero, que selló el pase de Boca a la próxima instancia, en la que enfrentará a Racing.

Temas Relacionados

Copa ArgentinaBoca JuniorsVélez SarsfieldLuca FelerHerán Feler

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Como homenaje a la mítica película, en Monza llevaron una réplica del tamaño real del personaje. “¿Puedo manejarlo", bromeó el argentino

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica sanción que recibió en la Fórmula 1 y detalló las dos reuniones que tendrá sobre el tema en Monza

El castigo que sufrió el argentino generó gran controversia. Si bien aclaró que dejará atrás lo sucedido, advirtió que hablará en la reunión de pilotos y lo planteará ante los comisarios antes de salir a pista

Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica sanción que recibió en la Fórmula 1 y detalló las dos reuniones que tendrá sobre el tema en Monza

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Dos futbolistas del millonario buscan un nuevo destino en esta ventana de transferencias

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

El siete veces campeón mundial arribó al Autodromo Nazionale a bordo de su nuevo vehículo y con un llamativo atuendo en la antesala del Gran Premio de Italia 2026

Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

El Toro fue una de las alternativas que barajó el conjunto catalán ante la negativa del Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

MALDITOS NERDS

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

Capcom mejora el rendimiento de Dragon’s Dogma 2 antes de ‘Dark Arisen’

ENTRETENIMIENTO

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

‘The Batman 2′ pone a prueba a Robert Pattinson: “Esto es significativamente más difícil que antes”

Elliot Page asegura que no ha recibido ofertas a pesar del éxito de ‘La Odisea’: “Si alguien quiere llamarme, hágalo”

Vandalizan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

Los movimientos de la Armada de China entre las islas japonesas encienden las alertas en Tokio: “Es una provocación”

Arteba cambia de fecha por la visita del papa León XIV

Caso Cerimedo: la Fiscalía de Bolivia descarta ampliar investigación contra la esposa de Rodrigo Paz

Conmoción en Uruguay: una estudiante de Medicina fue apuñalada por un compañero de estudios