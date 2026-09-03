Relataba Boca-Vélez, su hijo ingresó desde el banco de suplentes y se emocionó al anunciar el cambio: “Impresionante momento”

Este video documenta un momento en el partido de fútbol entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Un árbitro gestiona una sustitución en el minuto 81, con el marcador 0-0. Se observa el ingreso de un jugador con el número 40, identificado como Lucas Feler, al campo de juego. Previamente, un jugador con el número 8 es reemplazado. La secuencia muestra la cobertura de un evento deportivo en vivo.

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Boca Juniors venció por penales a Vélez Sarsfield y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Más allá del resultado final del partido que se jugó en el Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, una emotiva secuencia se produjo en la transmisión del encuentro por TV.

Por primera vez, el relator Hernán Feler tuvo la oportunidad de anunciar a su hijo Luca. El juvenil, parte de las divisiones inferiores de El Fortín, ingresó sobre el final y el periodista lo anunció al aire. “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, dijo frente a la sorpresa de Ariel Senosiain, comentarista de TyC Sports.

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“Impresionante momento”, acotó el conductor de Líbero cuando Luca entró a falta de unos nueve minutos para el final del tiempo reglamentario. Antes de ingresar, el volante habló con Guillermo Barros Schelotto y Federico Insúa, asistente del Mellizo, para luego saltar al campo de juego junto a Juan Cruz Policella por Lucas Robertone y Manuel Lanzini.

“El rebote le queda a Feler” y “Atrás la pide Feler, domina el 48. Levanta la cabeza Luca Feler”, fueron las otras intervenciones del relator para con su hijo.

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Luca puede jugar de mediocampista interior u ofensivo, es categoría 2008 y tiene 18 años. Se formó en el club de Liniers, fue promovido a Primera en 2026 y suma 10 partidos: dos por el Apertura, siete por el Clausura y recién hizo su debut en Copa Argentina en el duelo de este miércoles ante el Xeneize en Córdoba.

Luego de empatar sin goles en Córdoba, el Xeneize se impuso 4-3 por penales, gracias a su arquero Álvaro Montero que contuvo dos remates

Luca realizó su debut profesional con el conjunto de Liniers al ingresar a los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Tigre por el Torneo Apertura tras reemplazar a Robertone en el estadio José Dellagiovanna el 10 de marzo. Tras una temporada 2025 sobresaliente en sexta división durante y luego de 12 años en las inferiores del club, Feler ya había sido incluido en la lista de concentrados en varios encuentros, incluido el enfrentamiento ante River Plate que fue victoria 1-0 en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del campeonato.

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“Miles de días persiguiendo este sueño. Días de sol, de lluvia, de calor y de frío. Días felices y otros no tanto. Días de comer solo en la tribuna apurado para entrar al colegio. También vi ese día que te subiste al auto llorando (como nunca) de tristeza porque no te citaban. Ese día también lo vi. Te vi enojado, pero no bajaste los brazos. Nunca le faltaste el respeto a nadie. Nunca me dijiste: ‘Mañana no voy a entrenar’”, escribió el relator en la antesala de aquel duelo ante el Millonario.

“Hoy llegó ese día que tanto soñaste. Vas a estar sentado en el banco de suplentes de Vélez. En frente, River. Partido grande. Día inolvidable. Disfrutalo. Sé vos. Nadie te regaló nada. Todo mérito tuyo estar donde estás”, concluyó la publicación del periodista que también es panelista en la programación del canal deportivo.

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Boca eliminó a Vélez con Álvaro Montero como figura al atajar dos remates en la definición disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero, decisivo en la tanda, resumió el valor de la clasificación: “Tenemos que actuar cuando se presentan las ocasiones. A veces sale, a veces no. Es nuestro trabajo, tenemos que seguir mejorando, trabajando y preparándonos para cuando todo esto pase y cuando pase, tienes que estar listo y eso es lo que se refleja ahí”.

La serie comenzó con el gol de Lautaro Blanco y la primera atajada de Montero ante Elías Gómez. Luego convirtieron Kevin Zenón y Joaquín García, mientras Enner Valencia falló su disparo frente a Tomás Marchiori y Simón Escobar marcó para dejar el marcador 2-2 tras los tres primeros ejecutantes.

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Más adelante anotaron Leonel Flores y Rodrigo Aliendro para el 3-3. Carlos Palacios convirtió con la obligación de evitar el matchpoint para el Fortín y, en el último turno, Thiago Silvero no pudo con Montero, que selló el pase de Boca a la próxima instancia, en la que enfrentará a Racing.