Tecno

Así es la hibridación inteligente: la tecnología que da mil kilómetros de autonomía sin tocar un botón

El trabajo de un motor eléctrico y uno de combustión se realiza de manera automática según las condiciones de la carretera

El sistema también puede trabajar como híbrido en paralelo, con el motor eléctrico y el motor a gasolina conectados a la transmisión para impulsar el vehículo.
El sistema también puede trabajar como híbrido en paralelo, con el motor eléctrico y el motor a gasolina conectados a la transmisión para impulsar el vehículo.
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Hoy tener un vehículo hibrido es el punto medio para quienes quieren aprovechar la tecnología de electrificación y la tradición de los motores a combustión. Esto ha dado paso a muchos tipos de hibridación que pueden confudir a los conductores, por lo que hay una opción inteligente que permite sacar el potencial de todas estas alternativas.

El objetivo de esta tecnología es aprovechar la conducción con batería en los recorridos cotidianos y, al mismo tiempo, contar con respaldo para viajes largos o trayectos donde no haya cargadores disponibles.

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Esta opción la trae la Yuan Up DM-i de BYD, que combina un motor eléctrico, una batería y un motor a gasolina de 1,5 litros. El vehículo administra esos componentes de manera automática, sin que el conductor tenga que elegir manualmente un modo.

Según explicó Camilo Oyuela, ingeniero de investigación y desarrollo de producto de la empresa en Colombia, “el protagonista aquí no es el motor a combustión, sino el motor eléctrico”, afirmó en entrevista con Infobae. El propulsor a gasolina entra en acción cuando el sistema necesita generar energía, asistir al eléctrico o mover el vehículo en determinadas condiciones de carretera.

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La BYD Yuan Up DM-i combina motor eléctrico, batería y un motor a gasolina de 1,5 litros para ofrecer una hibridación inteligente.
La BYD Yuan Up DM-i combina motor eléctrico, batería y un motor a gasolina de 1,5 litros para ofrecer una hibridación inteligente.

Cómo funciona un vehículo hibrido inteligente

La tecnología híbrida puede operar con distintas configuraciones y lo que hace la opción inteligente es moverse entre ellas, adaptándose a cada situación de manera automática.

Entre las versiones de hibridación está el formato en serie, en el que el motor a gasolina no mueve las ruedas, sino que funciona como un generador que produce electricidad para la batería o para el motor eléctrico. La tracción recae por completo en el motor eléctrico.

Otra opción es el híbrido en paralelo, en el que el motor eléctrico y el motor a gasolina están conectados a la transmisión, de modo que pueden impulsar el vehículo de forma independiente o conjunta. A baja velocidad puede predominar la electricidad; en carretera, la gasolina; y ante una aceleración exigente, ambos sistemas pueden trabajar a la vez.

La propuesta del marca es reunir estos dos modos en un mismo sistema. Oyuela indicó que no se trata de una hibridación únicamente en serie ni exclusivamente en paralelo, sino de una configuración que se adapta a la situación de manejo.

La hibridación inteligente busca aprovechar la conducción eléctrica en recorridos cotidianos y mantener respaldo para viajes largos o zonas sin cargadores.
La hibridación inteligente busca aprovechar la conducción eléctrica en recorridos cotidianos y mantener respaldo para viajes largos o zonas sin cargadores.

Por lo que el vehículo puede circular en cuatro modos: cien por ciento eléctrico, híbrido en serie, híbrido en paralelo y 100% con motor a combustión. La unidad electrónica decide cuándo cambia de una modalidad a otra a partir de la velocidad, el nivel de batería, la pendiente y la demanda de potencia.

“El manejo de las revoluciones del motor no lo hace el usuario, lo hace un computador y lo va a tratar de hacer lo más eficiente posible”, afirmó.

Cómo se siente la hibridación inteligente en carretera

Tras tener la oportunidad de probar el vehículo en carretera, el comportamiento del auto depende de la velocidad que tengamos, del desnivel y de la energía disponible. Si la batería está descargada, el motor a gasolina puede generar electricidad para alimentar el sistema. Si el trayecto requiere impulso adicional, también puede participar directamente en la propulsión.

Oyuela indicó que, al circular a velocidad de crucero por encima de 100 kilómetros por hora, el vehículo puede considerar más eficiente que el motor a gasolina impulse las ruedas, en lugar de usarlo para producir electricidad. En ese escenario, la camioneta puede pasar al modo 100% con motor de combustión.

Primer plano de una palanca de cambios automática de color negro y gris en el interior de un coche, mostrando las letras P, R, N, D, S e I.
La unidad electrónica cambia de modo de manera automática según la velocidad, el nivel de batería, la pendiente y la demanda de potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante nuestra prueba no tuvimos que realizar ningún ajuste o cambio en la conducción, ya que el el sistema recibe información constante de sensores vinculados con la posición de los componentes híbridos, el sistema de inyección, la potencia solicitada y la respuesta del vehículo sobre el terreno.

El cambio entre modos busca pasar inadvertido para quien está al volante. Según Oyuela, la transición es “casi imperceptible”. La señal más clara puede ser el sonido natural del motor a gasolina cuando este se enciende.

La Yuan Up DM-i ofrece hasta 100 kilómetros en modo eléctrico y hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada, bajo el ciclo NEDC informado por la marca.

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