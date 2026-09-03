Deportes

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

Myla, hija de Roger, junto a Cruz, hijo de Leyton, aparecieron juntos durante una de las jornadas en el estadio Arthur Ashe

Hijos de Federer y Hewitt juntos
Los hijos de Roger Federer y Hewitt fueron vistos juntos durante la jornada de US Open
Guardar

Myla Federer junto a Cruz Hewitt siguieron juntos la jornada nocturna del US Open en el estadio Arthur Ashe, donde ocuparon asientos y mantuvieron una conversación constante mientras avanzaba el programa de partidos. La presencia de los hijos de Roger Federer y Lleyton Hewitt volvió a generar atención en el mundo del tenis sobre la relación que ambos exhibieron en distintos torneos durante el 2026.

Los adolescentes, de 17 años cada uno, fueron vistos entre sonrisas complices y consultas en sus teléfonos. La escena ocurrió durante una noche especial para la familia Federer, ya que el ex tenista suizo recibió su anillo del Salón de la Fama Internacional del Tenis en una ceremonia desarrollada en la misma cancha.

PUBLICIDAD

El homenaje a la leyenda del tenis se realizó entre el triunfo de Ben Shelton frente al neerlandés Tallon Griekspoor, en la primera ronda, y la victoria de Naomi Osaka contra Anastasia Zakharova. En las gradas, junto a Myla y Cruz, también estuvieron Charlene, hermana gemela, y Leo Federer, el menor de los hijos del ex número uno del mundo. Ambos alentaron a Shelton durante su triunfo en cuatro sets.

La relación entre Myla y Cruz llamó la atención por el vínculo previo entre sus familias. Federer y Hewitt protagonizaron una rivalidad destacada durante sus carreras en el circuito ATP, con 27 enfrentamientos oficiales, y mantuvieron una relación de amistad fuera de las canchas. Sus hijos coincidieron desde pequeños en los principales torneos del calendario internacional.

PUBLICIDAD

En redes circularon rumores sobre una posible relación, pero se trataría de una amistad entre los hijos de las leyendas (Reuters)
En redes circularon rumores sobre una posible relación, pero se trataría de una amistad entre los hijos de las leyendas (Reuters)

La aparición en el US Open no fue el primer encuentro público entre los jóvenes. En enero, Cruz Hewitt compartió un sector de las tribunas con Myla y Charlene Federer durante el Abierto de Australia. Más tarde, en julio, volvieron a ser vistos en Wimbledon, donde Cruz disputó la final juvenil masculina.

Las imágenes de los tres adolescentes juntos alimentaron especulaciones entre seguidores del tenis sobre el vínculo que tienen Myla y Cruz. No obstante, los datos que se pueden ver describen una cercanía entre los hijos de dos referentes del deporte.

Una fuente cercana a las familias, citada por la revista Woman’s Day y recopilada por NYP, consideró lógico el vínculo entre ellos por la proximidad que mantienen. “Si realmente son pareja, para ambos padres sería un alivio, porque saben que han crecido juntos con valores muy similares”, afirmó la persona consultada a la publicación de los Estados Unidos.

En Melbourne, Cruz ya se sentó junto a las hermanas Federer, imagen similar a la que se vio durante el último Grand Slam de la temporada. En Londres, uno de los tres hijos de la leyenda del tenis australiano saludó a las gemelas a su llegada al partido decisivo del cuadro juvenil.

Hijos de Federer y Hewitt juntos
Ya habían sido vistos juntos durante otros Grand Slam

El hijo de Lleyton Hewitt participa en el circuito juvenil y figura entre los jugadores con proyección de su generación en Australia. En el US Open aparece como uno de los nombres observados en la competencia junior, un escenario que reúne a varios de los principales talentos en formación del tenis internacional.

Según los informes citados por los medios relacionados a la disciplina, Cruz evaluó la posibilidad de instalarse en Suiza, país donde viven Myla y Charlene Federer. La eventual mudanza tendría una doble dimensión: permitirle mayor cercanía con los hijos de Federer y, a la vez, disponer de un entorno próximo al ex campeón suizo para avanzar en su carrera deportiva.

La misma fuente indicó que los padres del joven tenista, Lleyton y Bec Hewitt, observan esa alternativa con cautela. “Lleyton entiende por qué Cruz está entusiasmado, pero también lleva el tiempo suficiente en el mundo del tenis como para saber lo rápido que pueden aparecer las distracciones”, sostuvo.

Mientras Cruz continúa su participación en el tenis juvenil, Myla mantiene un perfil público más limitado, aunque sus apariciones en torneos junto a su hermana y al hijo de Hewitt se han repetido durante 2026. El US Open sumó una nueva escena a ese vínculo, en una noche que también tuvo a Roger Federer como protagonista por su reconocimiento en el Arthur Ashe.

Temas Relacionados

US OpenRoger Federerdeportes-internacionalTenisLeyton HewittMyla FedererCruz Hewitt

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Carlos Tapia y Ricardo Giusti compartieron una tarde con el ex director técnico del combinado nacional

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

Hernán El Sapito Encina, figura de Rosario Central, trabaja junto a su padre mientras disfruta del fútbol con amigos en un torneo amateur

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

El Batigol fue figura estelar del festejo del club italiano, que cumplió 100 años y armó un partido homenaje con leyendas

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

La Fórmula 1 oficializó que el líder del Mundial saldrá desde el último cajón tras un recambio planificado en su monoplaza

La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Como homenaje a la mítica película, en Monza llevaron una réplica del tamaño real del personaje. “¿Puedo manejarlo", bromeó el argentino

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

MALDITOS NERDS

Nexus Mods adquiere SteamDB tras 13 años de gestión independiente de xPaw

Nexus Mods adquiere SteamDB tras 13 años de gestión independiente de xPaw

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

La viuda de Eric Dane vuelve a la actuación mientras atraviesa el duelo

La verdad detrás de la ausencia de Evan Rachel Wood en “Practical Magic 2″

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

Videollamada e informe de seis páginas: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio

Cuba prevé apagones simultáneos sobre el 64% de la isla por un déficit de 2,060 megavatios

Ecuador emerge como nueva frontera del uso criminal de drones armados en América Latina

Bolivia ordena la intervención de YPFB para enfrentar la crisis de combustibles y sanear la petrolera estatal