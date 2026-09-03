La Legislatura porteña aprobó la designación de Martín López Zavaleta como nuevo fiscal general de CABA

Martín López Zavaleta, nuevo Fiscal General de la Ciudad

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó a Martín López Zavaleta como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), una decisión que lo encamina a convertirse en el primer titular del organismo. Será el primer fiscal de primera instancia en llegar a ese cargo, tras haber sido formado por completo en la Justicia local.

La elección se resolvió con 51 adhesiones, la cifra más alta registrada hasta ahora en una designación de este tipo. El abogado, de 52 años, construyó toda su carrera en el sistema judicial de la Ciudad y llegó a la postulación tras 27 años de trayectoria.

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Egresado de la carrera de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, López Zavaleta ingresó al Ministerio Público Fiscal porteño en 1999, un año después de la creación del organismo. Desde entonces recorrió casi todos los escalafones de la carrera judicial.

Fue escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino. En 2013 accedió por concurso público al cargo de fiscal de Primera Instancia.

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A partir de ese ascenso, ocupó funciones como fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género. También fue fiscal especializado en Delitos Informáticos, secretario general de Gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.

Entre los antecedentes más destacados de su paso por la Justicia porteña, figuran la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del auxiliar fiscal.

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López Zavaleta además es autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública. Esos trabajos lo llevaron a exponer en distintas conferencias.

Desde febrero de 2024, se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Allí desarrolló una carrera docente centrada en la formación de bomberos y policías de la Ciudad.

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López Zavaleta quedó a cargo de forma interina del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, luego de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia de la Nación. Hasta ese momento, se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional, cargo al que había accedido en diciembre de 2019.

Los seis ejes de gestión de López Zavaleta

Martín López Zavaleta, durante la audiencia de postulación en la Legislatura porteña

En una audiencia que se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura, con la presencia de legisladores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio de Justicia porteño, López Zavaleta expuso que su objetivo es “construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.

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Durante la sesión en la que defendió su postulación, el fiscal no recibió cuestionamientos.

Los seis ejes que propuso para su gestión son:

● Protección integral a las víctimas.

● Brindar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano.

● Diseñar una correcta política criminal al servicio de los ciudadanos de CABA.

● Dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias.

● Finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.

Sobre uno de esos aspectos, sostuvo que la protección integral a las víctimas “es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”. También se refirió en la Legislatura frente a la celeridad y eficiencia de las respuestas. “El tiempo en materia de justicia determina la calidad del servicio. Si bien existen plazos legales que se deben cumplir, una respuesta tardía es siempre una respuesta deficiente”, remarcó.

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Al concluir, resumió como criterio que pretende aplicar al frente del organismo: “Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero más importante aún, que reciba una respuesta humana”.