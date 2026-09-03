Política

La Legislatura porteña aprobó la designación de Martín López Zavaleta como nuevo fiscal general de CABA

El cuerpo legislativo aprobó su designación por 51 votos, el respaldo más alto registrado para ese puesto. El abogado de 52 años, formado en la UBA, estará al frente del organismo

Martín López Zavaleta nuevo Fiscal General de la Ciudad
Martín López Zavaleta, nuevo Fiscal General de la Ciudad
Guardar

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó a Martín López Zavaleta como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño (MPF), una decisión que lo encamina a convertirse en el primer titular del organismo. Será el primer fiscal de primera instancia en llegar a ese cargo, tras haber sido formado por completo en la Justicia local.

La elección se resolvió con 51 adhesiones, la cifra más alta registrada hasta ahora en una designación de este tipo. El abogado, de 52 años, construyó toda su carrera en el sistema judicial de la Ciudad y llegó a la postulación tras 27 años de trayectoria.

PUBLICIDAD

Egresado de la carrera de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, López Zavaleta ingresó al Ministerio Público Fiscal porteño en 1999, un año después de la creación del organismo. Desde entonces recorrió casi todos los escalafones de la carrera judicial.

Fue escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino. En 2013 accedió por concurso público al cargo de fiscal de Primera Instancia.

PUBLICIDAD

A partir de ese ascenso, ocupó funciones como fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género. También fue fiscal especializado en Delitos Informáticos, secretario general de Gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.

Entre los antecedentes más destacados de su paso por la Justicia porteña, figuran la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del auxiliar fiscal.

Martín López Zavaleta nuevo Fiscal General de la Ciudad

López Zavaleta además es autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública. Esos trabajos lo llevaron a exponer en distintas conferencias.

Desde febrero de 2024, se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Allí desarrolló una carrera docente centrada en la formación de bomberos y policías de la Ciudad.

López Zavaleta quedó a cargo de forma interina del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, luego de que Juan Bautista Mahiques asumiera como ministro de Justicia de la Nación. Hasta ese momento, se desempeñaba como Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional, cargo al que había accedido en diciembre de 2019.

Los seis ejes de gestión de López Zavaleta

Martín López Zavaleta, durante la audiencia de postulación en la Legislatura porteña
Martín López Zavaleta, durante la audiencia de postulación en la Legislatura porteña

En una audiencia que se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura, con la presencia de legisladores, integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio de Justicia porteño, López Zavaleta expuso que su objetivo es “construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.

Durante la sesión en la que defendió su postulación, el fiscal no recibió cuestionamientos.

Los seis ejes que propuso para su gestión son:

● Protección integral a las víctimas.

● Brindar respuestas eficientes y con celeridad al ciudadano.

● Diseñar una correcta política criminal al servicio de los ciudadanos de CABA.

● Dotar al cuerpo fiscal de las herramientas necesarias.

● Finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.

Sobre uno de esos aspectos, sostuvo que la protección integral a las víctimas “es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”. También se refirió en la Legislatura frente a la celeridad y eficiencia de las respuestas. “El tiempo en materia de justicia determina la calidad del servicio. Si bien existen plazos legales que se deben cumplir, una respuesta tardía es siempre una respuesta deficiente”, remarcó.

Al concluir, resumió como criterio que pretende aplicar al frente del organismo: “Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero más importante aún, que reciba una respuesta humana”.

Temas Relacionados

Ministerio Público FiscalCiudad de Buenos AiresFiscal Generalúltimas noticiasMartín López Zavaleta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Milei habló sobre su salud: "Inventaron que estaba infartado"

El Presidente se refirió irónicamente a algunas versiones que circularon en redes sociales luego de que estuviera varios días recluido en la Quinta de Olivos

Javier Milei habló sobre su salud: "Inventaron que estaba infartado"

Javier Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer; no vamos a ceder un ápice en nuestras políticas”

El presidente recordó la experiencia de Cambiemos y defendió el rumbo económico en un foro regional de derecha realizado en Santiago de Chile. Además, volvió a criticar a Pedro Sánchez y habló de “un gobierno de ladrones” en España

Javier Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer; no vamos a ceder un ápice en nuestras políticas”

San Luis aprobó la ley que habilita la reforma constitucional que pone fin al modelo Rodríguez Saá

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la iniciativa para convocar la modificación parcial de la Carta Magna, que prohíbe la reelección indefinida del gobernador. Ahora tendrán que elegir 52 convencionales constituyentes

San Luis aprobó la ley que habilita la reforma constitucional que pone fin al modelo Rodríguez Saá

Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

Lo confirmó a este medio Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE ANAC. El sindicato le exigió al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir el 75% de la prestación de servicios que el Gobierno plantea

Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

La Legislatura porteña designará al nuevo fiscal general y debatirá la obligatoriedad escolar a partir de los tres años

También discutirán sobre el tratamiento de autos abandonados, entre otras propuestas que se consensuaron ayer en labor parlamentaria

La Legislatura porteña designará al nuevo fiscal general y debatirá la obligatoriedad escolar a partir de los tres años

DEPORTES

José Mourinho lamentó el retiro de Messi de la selección argentina y contó: “Tendremos que ver la MLS, que no me gusta mucho”

José Mourinho lamentó el retiro de Messi de la selección argentina y contó: “Tendremos que ver la MLS, que no me gusta mucho”

Castigo histórico en la NBA a Los Ángeles Clippers y la estrella Kawhi Leonard: los detalles de una sanción que marcará un precedente

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

TELESHOW

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

Nicole Neumann contó la travesura con la que su hijo Cruz imitó a su superhéroe favorito: “Eso no se hace”

Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

Daniela Celis reveló su estrategia para probar una infidelidad: “Mi sexto sentido nunca falla”

Mica Lapegüe mostró la foto más tierna en la recta final de su embarazo: “Esto crece minuto a minuto”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Un experto aseguró que a China está 15 años atrasada en la tecnología para fabricar chips de última generación

Beyoncé dona USD 200.000 para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Indiana

¿Qué empresa lidera el sector telecomunicaciones en sostenibilidad? Alcanzó la categoría Sobresaliente

Videollamada e informe de seis páginas: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio