Castigo histórico en la NBA a Los Ángeles Clippers y la estrella Kawhi Leonard: los detalles de una sanción que marcará un precedente

La NBA sancionó a Los Angeles Clippers por eludir el límite salarial en la contratación de Kawhi Leonard. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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La NBA castigó a Los Ángeles Clippers con una de las sanciones más duras de la historia de la liga de básquetbol estadounidense. Tras una investigación que determinó que la franquicia de California eludió las reglas del límite salarial en relación con la contratación de la estrella Kawhi Leonard, se conoció el veredicto: pérdida de cinco elecciones de primera ronda del Draft, una multa de 30 millones de dólares y la suspensión por un año de su propietario, Steve Ballmer.

La investigación, que se extendió por casi un año y estuvo a cargo del bufete de abogados neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, concluyó que los Clippers incurrieron en “un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas”, según señaló la liga en su comunicado oficial. “Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por las fallas institucionales y de liderazgo de los Clippers que llevaron a esta mala conducta. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las infracciones”, expresó al respecto el comisionado de la NBA, Adam Silver.

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El proceso que involucró a una de las franquicias más competitivas de la NBA se inició en septiembre de 2025, tras una publicación del periodista Pablo Torre que vinculaba a Leonard con un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares con Aspiration Fund Adviser LLC, empresa que declaró la quiebra el año pasado. Según el informe de Wachtell Lipton, los Clippers violaron la normativa de la NBA al “iniciar activamente oportunidades de ingresos fuera de la cancha” entre el jugador de 35 años y cuatro empresas con vínculos comerciales con el equipo: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance. La franquicia facilitó acuerdos de patrocinio entre esas compañías y el deportista, las indujo a firmar esos contratos ofreciéndoles negocios del equipo a cambio, y pagó gastos personales en nombre de Leonard y sus representantes. Además, omitió denunciar las solicitudes irregulares gestionadas a través del entonces representante comercial del jugador, Dennis Robertson.

La liga también determinó que Leonard, a través de Robertson, “violó las reglas al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, obteniendo con éxito dichas oportunidades y no reembolsando los pagos realizados por los Clippers por gastos personales”, según el informe de la NBA.

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Steve Ballmer, dueño de Los Ángeles Clippers, fue sancionado con una multa de 30 millones de dólares y suspensión de un año para ejercer cargos dentro de la NBA (Kirby Lee-Imagn Images)

Las consecuencias para la dirigencia de los Clippers fueron contundentes. Ballmer, de 70 años y ex CEO de Microsoft, quedó suspendido de todas las actividades de la liga y del equipo por 12 meses “por buscar deliberadamente ayudar a Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”. En tanto que Gillian Zucker, presidenta de Operaciones Comerciales, recibió una suspensión sin goce de sueldo por un año por ser “directamente responsable de los acuerdos de patrocinio irregulares” y por haber formulado declaraciones falsas ante los investigadores. Además, Lawrence Frank, presidente de Operaciones de Básquetbol, fue suspendido sin sueldo por seis meses por su participación en los arreglos y por haber aprobado gastos personales de Leonard y su familia. Ambos ejecutivos, la organización y su personal quedarán bajo un programa de cumplimiento y monitoreo supervisado por la liga durante cinco años.

En cuanto al jugador que quedó envuelto en el escándalo, no hubo sanciones deportivas aunque el ex alero de San Antonio Spurs deberá pagar una multa de 700.000 dólares a la NBA. A través de su nuevo agente, Harrison Gaines, Leonard asumió “plena responsabilidad por los errores de juicio de personas de mi círculo íntimo” y aclaró que suscribió su contrato con los Clippers y los acuerdos en cuestión “de buena fe, completamente comprometido con cumplir mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención de eludir el límite salarial”, según publicó ESPN. Robertson, en tanto, quedó inhabilitado durante cinco años para realizar negocios o interactuar con equipos de la NBA y sus afiliados en nombre de cualquier jugador o empleado de la liga.

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Los Clippers, que en los últimos meses habían insistido en que no habían hecho nada indebido y esperaban ser exonerados, reaccionaron con dureza ante el fallo. “Rechazamos enérgicamente los hallazgos de la NBA, que son el resultado de una investigación fuertemente sesgada que buscó justificar una narrativa predeterminada en lugar de basarse en hechos y evidencias”, afirmaron desde la franquicia en un comunicado difundido este miércoles, y anunciaron que desafiarán las sanciones “a través de todos los recursos disponibles”.

La NBA determinó que Kawhi Leonard y Dennis Robertson presionaron a los Clippers para obtener ingresos fuera de la cancha y no reembolsaron pagos personales. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Por otra parte, el abogado de Ballmer, David Kelley, describió la investigación como “una cacería de brujas” y las sanciones como “una injusticia grave”. En una carta dirigida al comisionado Adam Silver, el letrado sostuvo que ninguna regla de la liga prohíbe que el personal del equipo haga presentaciones a patrocinadores en respuesta a solicitudes de jugadores, y cuestionó la retroactividad de las penalidades. No obstante, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) confirmaron que las sanciones son definitivas y vinculantes para todas las partes, sin posibilidad de apelación.

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La sanción a los Clippers tiene pocos antecedentes comparables en la historia de la liga. El único caso con una pérdida equivalente de picks en el Draft fue el de los Minnesota Timberwolves en el 2000, cuando la franquicia firmó un contrato por debajo de la mesa con el pivote Joe Smith: la NBA también les quitó cinco elecciones de primera ronda, suspendió al dueño y fijó una multa que en ese momento era récord, de 3,5 millones de dólares. Los Ángeles igualan ese castigo en picks, pero lo superan de forma abrumadora en términos económicos: los 30 millones de dólares representan casi nueve veces aquella cifra.

Kawhi Leonard quedó envuelto en el escándalo con los Clippers (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El caso también afectó los plazos de las operaciones de transferencia. Los Clippers y los Toronto Raptors habían acordado un canje centrado en Kawhi Leonard, pero el traspaso quedó en suspenso hasta que la investigación concluyera. Según informó el periodista Shams Charania de ESPN, hay “plena expectativa” de que la transacción se complete ahora que el fallo fue emitido. “Al regresar a Toronto, me concentro en lo que puedo controlar, cerrar este capítulo y avanzar con un nuevo comienzo”, declaró Leonard.

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Por último, la cobertura de los medios angelinos reflejó la magnitud del impacto de la sanción. Los Ángeles Times, el diario de referencia de la ciudad, publicó dos piezas que marcaron el tono: una nota informativa bajo el título “La NBA descarga el martillo sobre los Clippers tramposos”, que describió el fallo como “quizás el castigo más duro en el deporte desde que la SMU recibió la pena de muerte en el fútbol universitario en 1987”. La columna subrayó que la investigación determinó que Leonard “no hacía prácticamente ningún endoso, cobraba los cheques extra y cobraba por encima del límite salarial”, y recordó que el fallo de la liga es inapelable.